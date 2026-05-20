性能工程是一门覆盖范围更广的端到端学科，核心是优化 IT 系统以满足预设基准。应用性能管理 (APM) 与性能测试是该整体流程中的两项核心工作。

应用性能管理是一种使用软件工具、数据分析和应用程序管理流程来帮助组织优化业务应用程序的性能、可用性和用户体验的实践。性能工程贯穿整个开发流程，而 APM 聚焦于排查并修复运行中应用程序的问题。

同理，性能测试是一项专项工作，通过负载测试、压力测试、耐久性测试等多种方式，验证网络或应用程序在不同场景下的性能表现。与 APM 一样，性能测试只是性能工程更广实践范畴中的一项工作。