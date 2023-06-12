Java 中的垃圾回收算法主要有两种类型：完全垃圾回收和增量垃圾回收。

完全或老年代垃圾回收

完全垃圾回收是一个过程，其中，垃圾回收器（编程语言运行时系统的一部分）搜索程序使用的所有内存并编译程序不再使用的任何对象。然后，这些对象就会被标记为垃圾，可以从内存中删除。

完全垃圾回收通常由使用自动内存管理的编程语言（例如 Java 或 Python）的运行时系统执行。在此过程中，垃圾回收器会暂停程序执行以搜索垃圾对象，这可能会导致程序性能暂时变慢。

当程序使用的内存量达到某个阈值或程序请求新的内存块而又没有足够的可用内存时，通常会触发完全垃圾回收。完全垃圾回收的目的是回收程序不需要的内存，以供程序的其他部分或同一台机器上运行的其他程序使用。



增量或新生代垃圾回收

增量垃圾回收是一种内存管理技术，编程语言和运行环境使用它来自动回收程序不再需要的内存。它通过识别内存中未使用的对象并释放它们占用的内存来实现这一点，以便程序的其他部分可以重新使用这些内存。

在增量垃圾回收中，垃圾回收器会定期扫描程序的内存，以查找新生代堆内存中无法访问的对象。垃圾回收器在此扫描过程中不会停止程序的执行，而是将扫描过程划分为多个小的、可管理的部分，称为“增量”。在每次增量期间，垃圾回收器都会扫描程序的部分内存，找出不需要的对象，并将其标记为可重用。



通过使用增量，垃圾回收器可以以小块的形式回收内存，而不会长时间中断程序的执行。这有助于确保程序保持响应速度，并且不会因垃圾回收过程而遇到严重的暂停或延迟。



但是，增量垃圾回收的效率可能低于其他类型的垃圾回收技术，例如，标记和清扫或分代垃圾回收，因为它需要更频繁地扫描程序内存。此外，使用增量会给程序执行带来一些开销，因为垃圾回收器需要在两次增量回收之间维护状态信息。

