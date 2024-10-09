单体架构是传统的软件模型。微服务代表了后期的软件开发方式，但这并不意味着单体架构已经过时。

假设您刚开始为一家科技初创公司工作，并被指派为新公司实施 IT 计划。您面临一系列决策，但没有哪一项决策像选择单体架构或微服务架构那样基础且影响深远。软件架构的选择不应孤立进行，也不应在不了解组织当前及未来数据处理需求的情况下作出，因为无论选择哪种架构方式，都将深刻影响组织有效实现其业务目标的能力。

因此，这里的利害关系非常重大。而且因为您是新任命的 IT 总监，这对您个人而言也是一个重要的决策，如果您明智地选择，可能会为您带来前所未有的职业发展机会。

那么，您会选择哪一种？首先，让我们来了解您的选项。