位置智能数据源自多种技术，如卫星、无人机、LiDAR 以及由物联网 (IoT) 提供支持的传感器。事实上，近年来由 IoT 提供支持的智能设备数量呈急剧上升之势，并产生了可用于位置智能平台的大量相关地理数据。眼下，人工智能 (AI) 与可扩展基础模型（通过大量数据集进行训练的机器学习 (ML) 模型）的集成正逐渐扩大实施，以协助分析如此大量的数据。

然而，位置智能工具的核心仍是地理信息系统 (GIS)。此类计算机系统可捕获、存储、分析、呈现和管理地理空间数据。通过使用 GIS，用户可以创建交互式查询，分析空间信息，编辑数据，集成地图以及呈现结果。如果没有 GIS 技术，地理空间数据集及其洞察分析便极易因其数量和复杂性而被忽视。GIS 能以易于理解的格式显示这些数据，并提供可识别的模式。

各行各业的组织均可使用由 GIS 提供支持的地图、仪表板、应用程序和分析功能来提升资源管理、资产管理、环境影响评估、供应链管理和其他活动。Esri 是 GIS 软件开发的行业领导者，它负责开发了当今使用的许多 GIS 方法和技术，例如 ArcGIS。