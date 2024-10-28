应用程序编程接口 (API) 对于将AI 模型与其他系统连接至关重要。文档 AI API 促进文档 AI 与企业平台的无缝集成，实现与文档相关的工作流自动化，并帮助实时提取和分析。这些 API 帮助文档 AI 实现规模化，使其能够适应各种业务任务，同时与更广泛的 IT 基础设施集成。

文档 AI 平台还使用处理器作为文档文件和机器学习模型之间的中介。这些处理器负责具体操作，例如分类、拆分、解析和分析文档，帮助确保系统正确处理和理解每个文档。

解析器分析并解释数据结构。它将文档拆解为基本组成部分，理解这些元素之间的关系，并将非结构化或半结构化数据转换为 AI 系统可处理的格式。

除了理解文本之外，文档 AI 还可以分析文档的结构和布局。它可以识别标题、段落、表格和列表等元素，帮助 AI 理解文档的层次结构和上下文。这种结构化分析有助于识别键值对，例如在发票中，文档 AI 可以提取到期金额和付款日期，从而减少人工输入的需要。

大多数标准文档 AI 模型在多种文档类型上经过预训练，但企业通常会使用具有特定领域独有格式、术语或布局的专用文档。微调文档 AI 模型可以使其满足特定需求。例如，律师事务所可以对模型进行微调，以更好地理解法律术语、合同条款和格式特点，从而使 AI 更加准确。

高级文档 AI 系统不仅能进行简单的数据提取，还能对冗长文档提供摘要。通过突出文档中的关键点，这些系统使用户无需通读整份文档即可快速掌握核心信息。

文档 AI 通常与云存储和企业系统集成，以简化整个组织的文档管理和分析，并在用户需要时向适当的人员提供所需的文档和信息。