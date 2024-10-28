Artificial Intelligence Business automation

什么是文档 AI？

一系列带有棱纹的同心圆

文档人工智能 (AI) 也称为文档智能，使用机器学习技术通过模仿人类审查的方式分析、解释和提取文档中的信息。文档 AI（简称 Doc AI）系统使用自然语言处理 (NLP) 技术，不仅能够提取数据，还能深入理解文档的内容、结构和上下文。

文档 AI 处理结构化数据（例如电子表格）、非结构化数据（例如电子邮件和合同）以及表格、发票和财务报告等半结构化文档。此类文档包含宝贵的信息，但其格式通常需要借助先进的机器学习技术，才能高效提取有价值的洞察。

当人类手动从大量文档中提取信息时，这是一个耗时的过程，而且不可避免地会导致不准确。相比之下，文档 AI 系统以类似人类的方式“阅读”文档，并能够对内容进行情境理解。因此，它们能够像人类一样理解文档中的含义和关系，但处理速度更快、规模更大，而且结果不受人为错误影响。

文档 AI 的工作原理

文档 AI 通过结合多种技术来模拟人类的阅读过程，以高水平的理解力获取、处理并解释多种类型的文档。

理解文档

作为文档 AI 的核心，光学字符识别 (OCR) 将扫描或手写文本转换为机器可读文本。这一过程让文档 AI 能够“读取”各种格式，包括 PDF、定制文档、图像和表格，而无论文本是打字还是手写。文本完成数字化后，将可搜索和编辑，从而更易于访问文档，以便在各种业务流程中进行进一步分析或使用。

OCR 只处理字符识别，不会解释文本背后的含义。自然语言处理 (NLP) 在这里发挥了关键作用。自然语言处理技术使文档 AI 能够像人类读者一样解读文本的含义和上下文。通过应用语言模型，文档 AI 可以识别文档不同部分之间的关系，从而识别姓名、日期和地址，即使没有明确的标签。

用于更智能文档 AI 的机器学习

机器学习模型，特别是深度学习模型，提高了文档人工智能的准确性。这些模型使用海量数据集进行训练，并运用数据科学技术，使其能够识别文档中的复杂模式。与人脑处理信息的方式类似，文档 AI 中的神经网络分析文档布局、字体和语言，不断适应各种格式。这种灵活性可确保文档 AI 能够处理多种现实世界场景（从简单的发票到复杂的法律合同），并通过持续学习提高其功能。

元数据还通过提供有关文档的附加信息（通常是隐藏的）发挥着重要作用。元数据包括文档的创建日期、作者、文件格式和进一步描述其内容的关键字等详细信息。通过使用元数据，文档 AI 可以更好地组织、管理和检索文档，从而提高工作流效率。

扩展和定制文档 AI

应用程序编程接口 (API) 对于将AI 模型与其他系统连接至关重要。文档 AI API 促进文档 AI 与企业平台的无缝集成，实现与文档相关的工作流自动化，并帮助实时提取和分析。这些 API 帮助文档 AI 实现规模化，使其能够适应各种业务任务，同时与更广泛的 IT 基础设施集成。

文档 AI 平台还使用处理器作为文档文件和机器学习模型之间的中介。这些处理器负责具体操作，例如分类、拆分、解析和分析文档，帮助确保系统正确处理和理解每个文档。

解析器分析并解释数据结构。它将文档拆解为基本组成部分，理解这些元素之间的关系，并将非结构化或半结构化数据转换为 AI 系统可处理的格式。

除了理解文本之外，文档 AI 还可以分析文档的结构和布局。它可以识别标题、段落、表格和列表等元素，帮助 AI 理解文档的层次结构和上下文。这种结构化分析有助于识别键值对，例如在发票中，文档 AI 可以提取到期金额和付款日期，从而减少人工输入的需要。

大多数标准文档 AI 模型在多种文档类型上经过预训练，但企业通常会使用具有特定领域独有格式、术语或布局的专用文档。微调文档 AI 模型可以使其满足特定需求。例如，律师事务所可以对模型进行微调，以更好地理解法律术语、合同条款和格式特点，从而使 AI 更加准确。

高级文档 AI 系统不仅能进行简单的数据提取，还能对冗长文档提供摘要。通过突出文档中的关键点，这些系统使用户无需通读整份文档即可快速掌握核心信息。

文档 AI 通常与云存储和企业系统集成，以简化整个组织的文档管理和分析，并在用户需要时向适当的人员提供所需的文档和信息。

生成式 AI 在文档 AI 中是如何应用的？

传统的文档 AI 解决方案严重依赖 OCR、基于规则的系统和机器学习模型来进行提取、分类和数据处理。许多文档 AI 平台本身并不使用生成式 AI (gen AI) 或大型语言模型 (LLM)，尤其是在任务主要集中于从文档中进行简单的数据提取和分类时。

然而，生成式 AI 已被证明在增强文档 AI 方面非常有效。当与生成式 AI 集成时，文档 AI 系统可以根据提取的数据模板生成新文档。例如，在保险理赔处理过程中，数据从理赔表单中提取后，嵌入在文档 AI 平台中的生成式 AI 模型可以帮助智能体起草后续信函、理赔报告或基于输入数据的建议。

虽然传统文档 AI 系统在大多数情况下能够无缝提取数据，但在面对模糊语言的理解、多步骤推理或识别低质量、有噪点的图像中的字符时，可能表现会差强人意。生成式模型通过纠正错误、提供更深入的上下文解读，以及增强系统处理需要细致理解的法律、医疗或技术文档的能力，从而弥补了这些不足。

文档 AI 工具

IBM Automation Document Processing

IBM Automation Document Processing 是一款低代码解决方案，它利用 AI 和深度学习对结构化和非结构化文档进行分类和信息提取。其低代码界面允许用户以最少的编程工作自动化文档相关的工作流，从而提升生产力和效率。

Google Cloud Document AI

Google Cloud Document AI 是一个企业级平台，提供一整套工具以实现文档处理的自动化。它使用生成式 AI 来提取数据并对文档进行分类，无需事先进行任何模型训练，因此可以实现快速实施和部署。用户可以通过 Google Cloud Console 管理和监控其文档 AI 模型，该控制台提供了一个易于使用的界面。

BigQuery

Google 云的 BigQuery 是一个完全托管、无服务器架构、可扩展的数据仓库。它支持使用结构化查询语言 (SQL) 快速分析大型数据集。BigQuery 非常适合处理大数据，因为传统数据库在高效处理大规模数据集方面存在困难。

Vertex AI

Vertex AI 是一个统一的平台，旨在简化从数据准备到模型部署和监控的整个机器学习生命周期。通过提供用于 AutoML 和自定义模型开发的工具，Vertex AI 可满足不同水平用户的需求，从初学者到经验丰富的数据科学家，使其成为构建和部署机器学习模型的多功能解决方案。

文档 AI 示例

文档 AI 通过自动执行数据输入和增强业务流程，为多个行业用例提供了广泛的优势。文档 AI 从各类文档中提取数据的能力在邮件分发、货运中转、抵押贷款处理和采购等场景中非常有用，因为这些场景中大量文书工作需要高效处理。

保险和出版业中的文档 AI

在保险行业，文档 AI 通过提取重要数据、缩短处理时间和提高运营效率来帮助处理索赔和保单应用程序。

出版领域，文档 AI 可以将纸质出版物数字化，转换为与电子阅读器兼容的格式，从而使内容更易访问、可搜索且便于管理。

文档 AI 的医疗保健和临床应用

医疗保健领域，文档 AI 简化了医生办公室的患者登记表处理，减轻了行政工作负担，并有助于确保患者数据的准确采集。在临床试验中，文档 AI 通过从试验文档中准确提取数据来改进监督，确保监管合规性并加快报告流程。

用于财务、会计和欺诈检测的文档 AI

金融会计领域，文档 AI 能高效解析收据和发票，实现快速的费用报销验证，节省时间并提高准确性。此外，它还可以分析身份证和其他官方文件，以协助身份验证，确认安全验证。文档 AI 还可以从税表中提取收入详细信息，从而简化贷款审批流程和财务评估。在会计领域，文档 AI 可实现发票处理自动化、提高准确性并加快工作流，从而实现更高效的财务管理。

该技术还可以分析金融文件，检测假币和欺诈支票，从而加强金融机构的安全措施。文档 AI 通过从客户电子邮件和短信中提取重要数据来提高运营效率，从而加快响应时间。它通过自动执行文档分析来增强欺诈检测，使组织能够快速识别可疑活动。

法律、合规性和监管用途

法律和商务文档方面，文档 AI 帮助公司分析合同、识别关键条款，加快审查流程，并确认协议的合规性。它还可以检测发票中的异常情况，标记潜在的错误或欺诈行为。文档 AI 还实现了法律文件审查的自动化，减少了评估合同和协议所需的时间和精力，同时提高了准确性和可扩展性。

合规与监管领域，文档 AI 有助于自动化评估监管变更及其对合同的影响，从而简化合规管理。

文档 AI 在抵押贷款、不动产及全球业务中的应用

抵押贷款行业，文档 AI 通过快速提取和处理贷款申请中的重要信息来加快工作流程。它还能自动监测贷款组合，有助于更有效地进行信贷风险管理和及时发现潜在问题。在不动产领域，它实现了文档分类标准化，并自动从合同、租赁和其他相关文档中提取关键信息。

另一个主要优点是它能够从文档孤岛中提取有价值的数据，解锁以前无法访问的信息，从而支持更明智的业务决策。对于在全球运营的组织来说，文档 AI 简化了不同国家或地区的收据处理，从而降低了国际交易的复杂性。该技术还可以将静态 PDF 文档转换为可操作的工作流，通过自动化设置截止日期、管理审批和分配职责等任务来实现。
