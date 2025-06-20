Apache 可控制 Web 服务器和浏览器之间的交互，以便用户通过互联网查找网页、HTML 页面、图像、文本、视频和其他类型的内容。Apache 于 1995 年首次发布，在互联网早期发展阶段发挥关键作用，还支持全球用户自行构建和托管网站。

Apache 软件基金会 (ASF) 管理着 Apache。这个非营利组织定期更新软件以解决各种问题，包括安全性、与新技术的兼容性、故障排除等。Apache 能够快速提供静态和动态内容，并支持复杂的用户交互，这使其成为网络托管市场的领导者。

当下，Apache 是最受欢迎的 Web 服务器之一。许多公司使用 Apache 来支持其核心业务流程并确保其网站和 Web 应用程序蓬勃发展。根据 W3Techs 最近的一份报告，全球超过四分之一的网站 (26%) 依赖 Apache 满足其托管需求。1