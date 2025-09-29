什么是 LAMP 软件栈？

您可能听说过有关 LAMP 软件栈的一些信息。 这不足为奇，因为目前一些最受欢迎的开源 Web 应用都在 LAMP 上运行，例如 WordPress 和 Drupal。



但 LAMP 值得称道的优点还有很多。 它是面向 Web 的首批开源软件栈之一，目前仍然是交付 Web 应用的最常用方法之一。 在您的职业生涯中，更新或托管现有应用时，您可能会看到该软件栈被广泛而频繁地使用。 许多人认为它是开发新的定制 Web 应用的首选平台。

稳定、简单、强大 - 这些词最常用于描述 LAMP 的特点。 所有这些特点都使 LAMP 值得学习；这种技能可以让任何开发人员的简历增色不少。