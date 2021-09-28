WordPress 和 Drupal 是用于网站开发的最流行的内容管理系统 (CMS) 平台。但根据您的需求，其中一种可能更适合您的下一个项目。
Drupal 使您能够创建高级、高度定制的网站，但需要经过一段时间的学习。如果您是一位具有一定经验的专业 Web 开发人员，并且熟悉使用命令行，那么 Drupal 可能是更好的选择。
对于成长中的企业，特别是拥有良好技术资源的企业，Drupal 的高级搜索引擎优化功能非常有价值。Drupal 还支持多个电子商务平台，包括 Ubercart、Drupal Commerce、Amazon Store 和电子商务发票。
WordPress 让用户以最少的编程快速交付新的网站或博客。如果您是 Web 开发或博客的新手并且不担心可扩展性，那么 WordPress 可能是最佳选择。对于想要对自己旧的扁平网站进行良好升级的小型企业，WordPress 可以满足需求。
两者都可以帮助您加快网页设计，并避免手动对网站进行编码的耗时过程。两者都拥有大量忠实的追随者，用户范围囊括发布个人博客的个人与管理包含大量内容的复杂多站点 Web 环境的企业组织。但是，哪种适合您的下一个项目呢？
如果您仍然不确定哪个内容管理系统 (CMS) 平台最适合您的需求，请继续阅读 Drupal 与 WordPress 的更详细直接对比。
如果您准备好在基于 LAMP 的虚拟服务器上实施基于 PHP 的 Web 应用程序（例如 WordPress 或 Drupal），以获得一些实际的用户体验时，请尝试一下了解 IBM 的这个简单教程。
WordPress 已被用于创建近 60% 的基于 CMS 的网站，且占互联网所有网站的 30% 多。相比之下，在所有基于 CMS 的网站中，只有不到 4% 使用 Drupal，而它在所有网站中的占比为 2%。
如果您要在这两个平台之间做出选择，使用情况的统计数据是否重要？最终，您需要选择满足您特定要求的平台，包括最能帮助您解决安全问题的平台。然而， WordPress的流行说明这是一个简单易用且备受青睐的 CMS，可以满足最广泛的组织和个人需求。
它的普及也推动了强大资源生态系统的发展，其中包括技术和可以帮助您完成项目的人员。然而，WordPress 的流行趋势使其本身及其用户更频繁地成为黑客的目标。
WordPress 和 Drupal 网站都拥有庞大、多语言的用户和贡献者社区。贡献者，包括独立开发者和开发公司，正在不断制作新的模块、插件和主题来帮助您定制您的网站。
WordPress 目前提供近 58,000 个插件和 3,300 个主题，有免费和付费两类选择。Drupal 的最新版本 Drupal 8 提供超过 46,000 个 Drupal 模块（即插件）、近 3,000 个主题和超过 1,300 个 Drupal 发行版，其中包括用于特定用例（例如构建电子商务网站）的捆绑工具。
这两个平台都支持与各种第三方应用程序和服务的整合，包括强大的应用程序编程接口 (API)。例如，Drupal 支持与 Facebook、HubSpot、Salesforce、Mailchimp、Google Analytics 等的整合。WordPress 还具有许多可与这些应用程序和其他应用程序集成的插件。
WordPress 和 Drupal 背后的开发人员会经常更新各自平台的核心代码，添加新功能并帮助优化可用性。无论您选择哪个平台，都可以期待每一两个月发布一次的新版本。
总体而言，在考虑 Drupal 与 WordPress 时，您肯定会有用于开发和增强站点的选项。在使用某个平台之前，深入了解插件、API 和模块，可以帮助您确定创建您所设想的网站的难易程度。
这是两个平台存在分歧的一个领域。WordPress 易于使用，不需要编程技能，但经验丰富的 Web 开发人员肯定可以对代码进行调整。
种类繁多的免费 WordPress 插件和主题使非开发人员可以轻松地建立网站以快速撰写博客。因此，WordPress 已成为数千万个人和企业，尤其是小型企业的首选。
相比之下，Drupal 需要更高的学习成本。要实现很多功能，就需要安装和修改 Drupal 模块。构建基于 Drupal 的站点也可能成为一项具有挑战性的工作，因为开发人员能够做比使用 WordPress 更复杂的事情。尽管您可以使用 Drupal 组建简单的网站，但它最常用于想要定制高级网站的企业开发人员。
如果您的团队没有时间构建 Drupal 站点，或者他们缺乏足够的 HTML、CSS 和 PHP 技能，您始终可以向外聘专家求助。小型企业应该记住，与 WordPress 开发人员相比，Drupal 专家可能更难找到，招聘成本也更高。
WordPress 主题和 Drupal 模块为您提供了一系列用于自定义站点的选项。除了选择这些预制的扩展程序和模板外，您还可以对其进行修改，组装新的组合并创建自己的组合，以满足组织的特定功能需求。
虽然两个平台都提供了一定程度的灵活性，但 Drupal 被广泛认为是支持广泛定制的更好的平台。除了更改可用模块的能力之外，Drupal 还提供创建自定义内容类型、更改内容分类等内置能力。
安全问题是 Drupal 与 WordPress 选择之争中的重要考虑因素。目前网络上有超过 7500 万个 WordPress 网站，因此在该平台上建立的网站和第三方插件经常成为黑客攻击的目标也就不足为奇了。
WordPress 不断致力于提高核心平台的安全性，并与插件和主题开发人员分享安全最佳实践。网络托管服务提供商可能还提供其他能力来帮助保护您的网站免受安全漏洞的影响。
Drupal 网站不太容易受到攻击，但是 Drupal 程序员仍然专注于在平台中构建严密的安全性。和 WordPress 一样，Drupal 在新的安全问题出现时会经常提供补丁、更新和警报。
在考虑 Drupal 和 WordPress 时，有多种部署选项。例如，您可以通过您的网络托管提供商或其他云供应商安装该平台。根据您与提供商的协议，您也许能够避免持续管理，其中包括定期升级。
如果您决定在自己的企业级环境中安装 WordPress 或 Drupal，则有更多选择。例如，您可以在基于 LAMP 的虚拟服务器上安装任一平台。LAMP 栈（Linux、Apache、MySQL 和 PHP）通常用于支持网站。
或者，您可以安装使用容器的平台和容器编排系统（如 Kubernetes）。与虚拟服务器环境相比，容器化方法有助于简化扩展、提高可移植性并改善可用性。
WordPress 和 Drupal 都是免费的开源平台。无论您使用哪种方式，都需要将安装托管在某个位置，这意味着要考虑 Web 托管或运作本地环境的成本。一些 Web 托管提供商提供付费的附加服务或功能，以简化部署和持续管理。
在比较 Drupal 与 WordPress 时，还要考虑学习和培训的成本。学习 Drupal 需要预留更多时间。如果您决定聘请外部专家，请了解您可能会为 Drupal 开发人员支付更高的费用，因为他们可能更难找到。
这两个平台都提供免费的主题、插件、模块和模板来自定义您的网站。但您也可以决定在付费选项中进行选择，或者花费时间和金钱自行修改这些元素。
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