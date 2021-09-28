Drupal 使您能够创建高级、高度定制的网站，但需要经过一段时间的学习。如果您是一位具有一定经验的专业 Web 开发人员，并且熟悉使用命令行，那么 Drupal 可能是更好的选择。



对于成长中的企业，特别是拥有良好技术资源的企业，Drupal 的高级搜索引擎优化功能非常有价值。Drupal 还支持多个电子商务平台，包括 Ubercart、Drupal Commerce、Amazon Store 和电子商务发票。

WordPress 让用户以最少的编程快速交付新的网站或博客。如果您是 Web 开发或博客的新手并且不担心可扩展性，那么 WordPress 可能是最佳选择。对于想要对自己旧的扁平网站进行良好升级的小型企业，WordPress 可以满足需求。

两者都可以帮助您加快网页设计，并避免手动对网站进行编码的耗时过程。两者都拥有大量忠实的追随者，用户范围囊括发布个人博客的个人与管理包含大量内容的复杂多站点 Web 环境的企业组织。但是，哪种适合您的下一个项目呢？

如果您仍然不确定哪个内容管理系统 (CMS) 平台最适合您的需求，请继续阅读 Drupal 与 WordPress 的更详细直接对比。

如果您准备好在基于 LAMP 的虚拟服务器上实施基于 PHP 的 Web 应用程序（例如 WordPress 或 Drupal），以获得一些实际的用户体验时，请尝试一下了解 IBM 的这个简单教程。