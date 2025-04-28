容器现代化为软件开发和部署提供了众多优势。容器通过缩短开发周期和上市时间，提高了敏捷性，并加速了创新。它们增强了不同环境之间的可移植性和一致性，使应用程序能够更轻松地在开发、测试和生产阶段之间迁移。
Kubernetes 与 Red Hat OpenShift Kubernetes 是一个开源容器编排平台，为管理容器化应用程序奠定了基础。Red Hat OpenShift 是基于 Kubernetes 构建的商业企业级容器平台。
容器会创建一个可执行软件包，此软件包与主机操作系统抽象分离（不依赖主机操作系统或者不与其绑定）。因此，它具有可移植性，并能够在任何平台或云端统一、一致地运行。
开发和部署容器可以提高敏捷性，并使应用程序能够在最符合业务需求的云环境中运行。
容器是“轻量级”的，这意味着它们共享机器的 OS 内核。此功能不但能够提高服务器效率，还可以降低服务器和许可成本，同时加快启动速度，因为无需启动 OS。
事实证明，容器框架在生成稳定的工作流程、优化运行时和持续交付方面具备卓越的能力。
使用云端容器实现 VMware 工作负载现代化
当一台计算机上使用多个虚拟机时监督微服务操作。
采用 DevOps 和开发环境处理软件开发。
使用容器为云供应商以及任何混合云和多云场景构建理想的底层基础设施和架构。
在构建应用程序时满足云原生开发人员的需求。
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