为了取得转型业务成果，企业必须能够跨适用混合云登陆区域使用应用程序和数据。
借助 IBM® Cloud，企业可获得专业知识，从而共同制定混合云转型战略，通过每个转型阶段的增量成果降低风险，并通过内置云平台加速器进行大规模操作。
共同制定工作负载现代化和混合云端部署的战略，以推动业务成果。
通过规划每个转型阶段的增量成果，降低风险并维持转型。
利用内置的云平台加速器和专业知识扩展并加速创新。
云端礼宾服务为您的云迁移之旅提供专门的联系人、个性化支持和高端体验，并确保平稳转型。
了解您的目标和挑战，并挖掘高价值机遇。
快速创新，并与 IBM 专家共同创造，从而应对高价值机遇。
大规模迁移、现代化和构建应用程序，以优化核心，并培养新的数字能力。
通过自动化、FinOps 和 SRE 降低 TCO，并减少应用程序和数据的维护工作。
加速推出新应用程序。
节省评估、重新设计和开发微服务架构的小时数量。
受监管行业通过 IBM Cloud 上的内置控制功能，预计可节省的总合规成本。
评估当前应用程序，估算工作量，并为不同的现代化选项提供评估。
大型机应用程序现代化解决方案。
加速开发、应用程序现代化并协助 IT 运营。
自动生成代码，将 Java 整体式应用程序重构为微服务。
用于部署基于 IBM Well-Architected Framework 的常见架构模式的自动化技术。
混合多云环境中的统一安全性、合规性和风险可见性问题。
创建弹性、高性能且安全的混合云应用程序。
用于创建具有资源和成本效益的解决方案的实践和指南。
在 IBM Cloud 上直接迁移企业级 VMware 工作负载，同时最大限度地减少停机时间和风险。
在 Power 服务器上迁移并实现 AIX、IBM i 和 Linux 工作负载的现代化，同时保持安全性和高性能。
仅通过经 SAP 认证并在 Power 和 x86 实例上提供 RISE 和非 RISE 选项的 IaaS，即可加速 SAP ERP 现代化改造并降低风险。
将工作负载直接迁移到业内首创的云端，旨在保护最敏感的数据和 AI 工作负载。
利用适用的 AI 工作负载的混合云登录区域，提升企业 AI 的影响。
利用完全托管的 OpenShift 容器平台在 IBM Cloud 上对您的应用程序执行容器化。
借助托管的分布式云解决方案 IBM Cloud Satellite 的支持，在本地、边缘计算和公有云环境中一致地部署和运行应用程序。
利用最先进的 DevOps 实践和基于生成式 AI 的开发工具，实现大型机应用程序的现代化改造。
云迁移加速计划可提供财务激励措施，以抵消迁移成本，并由技术专家提供规范性指导，支持访问专为 IBM Cloud 设计且经过验证的迁移模式、代码、工具和可部署架构。