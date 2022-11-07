云转型解决方案

加速并降低混合云转型之旅的风险
为了取得转型业务成果，企业必须能够跨适用混合云登陆区域使用应用程序和数据。

借助 IBM® Cloud，企业可获得专业知识，从而共同制定混合云转型战略，通过每个转型阶段的增量成果降低风险，并通过内置云平台加速器进行大规模操作。
主要目标 利用混合云发展业务并推动创新
共同制定转型战略

共同制定工作负载现代化和混合云端部署的战略，以推动业务成果。
降低风险，持续转型

通过规划每个转型阶段的增量成果，降低风险并维持转型。
大规模创新

利用内置的云平台加速器和专业知识扩展并加速创新。
IBM Consulting、IBM Garage 和 IBM Cloud 确保我们可以凭藉 IBM 在航空领域的丰富经验，获取真正的世界级专业知识和最佳实践，并将所有这些知识和经验整合到我们的数字化转型中。
Takhliq Hanif 集团企业架构、技术和创新主管 Etihad Airways
详细了解如何提供优质体验
转型之旅

云端礼宾服务为您的云迁移之旅提供专门的联系人、个性化支持和高端体验，并确保平稳转型。
发现

了解您的目标和挑战，并挖掘高价值机遇。

了解更多
验证

快速创新，并与 IBM 专家共同创造，从而应对高价值机遇。

了解更多
现代化

大规模迁移、现代化和构建应用程序，以优化核心，并培养新的数字能力。

了解更多
管理

通过自动化、FinOps 和 SRE 降低 TCO，并减少应用程序和数据的维护工作。

了解更多
优势 62%

加速推出新应用程序。

 阿提哈德航空将其个性化值机体验的现代化改造时间从 9 个月缩短到 15 周 800+

节省评估、重新设计和开发微服务架构的小时数量。

 IBM CIO 使用 Mono2Micro 和 IBM Cloud Transformation Advisor 节省了 800 多个小时，同时对大型融资应用程序进行现代化改造 30%

受监管行业通过 IBM Cloud 上的内置控制功能，预计可节省的总合规成本。

 了解合规成本节省估算

混合云工作负载部署

IBM Cloud Accelerators
用例 IBM Cloud Transformation Advisor

评估当前应用程序，估算工作量，并为不同的现代化选项提供评估。

了解更多
用例 大型机应用程序现代化解决方案

大型机应用程序现代化解决方案。

了解更多
用例 Watsonx Code Assistant for Z

加速开发、应用程序现代化并协助 IT 运营。

了解更多
用例 Mono2Micro

自动生成代码，将 Java 整体式应用程序重构为微服务。

了解更多
用例 可部署架构

用于部署基于 IBM Well-Architected Framework 的常见架构模式的自动化技术。

了解更多
用例 Security and Compliance Center

混合多云环境中的统一安全性、合规性和风险可见性问题。

了解更多
用例 IBM Well-Architected Framework

创建弹性、高性能且安全的混合云应用程序。

了解更多
用例 FinOps 与可持续发展

用于创建具有资源和成本效益的解决方案的实践和指南。

了解更多
企业工作负载转型
将 VMware 工作负载现代化改造至 IBM Cloud

在 IBM Cloud 上直接迁移企业级 VMware 工作负载，同时最大限度地减少停机时间和风险。

 了解更多
在 IBM Cloud 上迁移并实现 Power 工作负载的现代化改造

在 Power 服务器上迁移并实现 AIX、IBM i 和 Linux 工作负载的现代化，同时保持安全性和高性能。

 了解更多
SAP ERP 转型

仅通过经 SAP 认证并在 Power 和 x86 实例上提供 RISE 和非 RISE 选项的 IaaS，即可加速 SAP ERP 现代化改造并降低风险。

 了解更多
将工作负载迁移到 IBM Cloud for Financial Services

将工作负载直接迁移到业内首创的云端，旨在保护最敏感的数据和 AI 工作负载。

 了解更多
面向生成式 AI 的混合云

利用适用的 AI 工作负载的混合云登录区域，提升企业 AI 的影响。

 了解更多
实现云应用程序现代化

利用完全托管的 OpenShift 容器平台在 IBM Cloud 上对您的应用程序执行容器化。

 了解更多
使用分布式云服务随时随地构建

借助托管的分布式云解决方案 IBM Cloud Satellite 的支持，在本地、边缘计算和公有云环境中一致地部署和运行应用程序。

 了解更多
对大型机应用程序进行现代化改造

利用最先进的 DevOps 实践和基于生成式 AI 的开发工具，实现大型机应用程序的现代化改造。

 了解更多
迁移加速计划

云迁移加速计划可提供财务激励措施，以抵消迁移成本，并由技术专家提供规范性指导，支持访问专为 IBM Cloud 设计且经过验证的迁移模式、代码、工具和可部署架构。

 了解更多

客户成功故事

Etihad Airways

加速数字化项目，打造个性化航空旅行体验，并将所有客户服务以及丰富的乘客偏好数据整合到一个单一客户视图中。
IBM CIO

IBM CIO 组织的重大转型旨在将传统的业务关键型应用程序和基础架构现代化改造为混合云平台。
美国航空

为了更快响应客户需求，美国航空将一些关键应用程序迁移到 IBM Cloud，同时使用新方法快速构建创新应用程序，同时改善客户体验。
CaixaBank

截至 2022 年底，CaixaBank 报告的交易量超过 2,000 亿笔，该银行深知安全扩展、提高运营效率和加快上市时间以优化数字银行体验的重要性，同时还需要保护客户数据。
2024 年 Masters Tournament

Masters 的数字基础架构由 Red Hat OpenShift 提供支持，在 IBM Cloud 和其他云端的“混合设计”架构中运行工作负载。
采取后续步骤

