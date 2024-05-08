IBM Cloud 迁移加速计划

及时、结构化且精简：云转型可能是一个复杂且持续多年的旅程。为了应对风险并促进转型，客户需要针对每个转型阶段的阶段性成果进行规划。迁移加速计划的参与模式引导客户完成一个结构化的流程，包括：1. 评估或规划，2. 验证计划，3. 准备构建和迁移。我们的目标是帮助客户制定转型计划，该计划包括规范性指导、全面的规划工件和研讨会、技术自动化加速器以及价值验证或概念验证资金，并辅以 IBM 接入和迁移专家的战略支持。

全新推出的 IBM Power Virtual Server (PowerVS) 卓越中心 (COE) 旨在为 IBM AIX 和 IBM i 环境迁移至云端提供专业技术与技术加速器。COE 团队针对 IBM Power 到 PowerVS 的迁移设计了一套分步式合作模式，旨在加速客户的价值验证或概念验证进程，从而完成对迁移计划的验证。

云迁移加速计划助力企业评估、规划、验证其计划，并将工作负载迁移至云端。凭借 IBM 的专业知识、激励措施及方法论，我们致力于帮助客户加速并简化其在 IBM Cloud 上的转型进程。