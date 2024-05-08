IBM Cloud 迁移加速计划

云已成为一种变革性的技术平台，提供灵活性、可扩展性和成本效益。企业云迁移策略力求以业务为导向，并包含集成的技术、运营和财务采用计划。了解自身现状、目标和实现路径对于取得持续成功至关重要。满怀信心地制定端到端计划可能是一项艰巨的任务，企业领导者发现设计和执行云迁移计划颇具挑战。为了应对这些挑战，我们不断扩展迁移加速计划，以帮助客户评估、规划并将其基础架构迁移至 IBM Cloud。
云迁移加速计划旨在满足简化、加速迁移至 IBM Cloud 的评估与决策流程的需求。迁移加速计划旨在帮助客户在支持其技术转型方面做出更明智的决策。我们的目标是与客户携手同行，无论其处于转型旅程的哪个阶段，都能通过一种旨在加速并简化迁移至 IBM Cloud 的评估与规划流程的共同成功参与模式，满足他们的需求。目前，迁移加速计划为 IBM Power Virtual Server、IBM Cloud for VMware 和 IBM Cloud for SAP 解决方案提供技术加速器和云积分，详情如下。
IBM 以 IBM Cloud 积分的形式为符合条件的客户[1]提供财务激励，100% 覆盖价值验证或概念验证的成本。对于加入 IBM 企业版储蓄计划的客户，还可获得财务激励，帮助抵消高达 80% 的迁移成本。
及时、结构化且精简：云转型可能是一个复杂且持续多年的旅程。为了应对风险并促进转型，客户需要针对每个转型阶段的阶段性成果进行规划。迁移加速计划的参与模式引导客户完成一个结构化的流程，包括：1. 评估或规划，2. 验证计划，3. 准备构建和迁移。我们的目标是帮助客户制定转型计划，该计划包括规范性指导、全面的规划工件和研讨会、技术自动化加速器以及价值验证或概念验证资金，并辅以 IBM 接入和迁移专家的战略支持。
全新推出的 IBM Power Virtual Server (PowerVS) 卓越中心 (COE) 旨在为 IBM AIX 和 IBM i 环境迁移至云端提供专业技术与技术加速器。COE 团队针对 IBM Power 到 PowerVS 的迁移设计了一套分步式合作模式，旨在加速客户的价值验证或概念验证进程，从而完成对迁移计划的验证。
云迁移加速计划助力企业评估、规划、验证其计划，并将工作负载迁移至云端。凭借 IBM 的专业知识、激励措施及方法论，我们致力于帮助客户加速并简化其在 IBM Cloud 上的转型进程。
欲了解 IBM 云迁移加速计划的更多信息，请联系 Bill Singleton（云部署与接入副总裁）或 Rob Centra（IBM 云交付项目总监）。