印度电子和信息技术部 (MeitY) 是印度政府的一个机构，负责推动政府和公共部门组织的数字化转型计划。该机构还负责制定电子和信息科技的应用政策、战略和框架。

为了充分发挥云计算的优势并加速云技术的跨部门和跨机构应用，同时优化信息和通信技术 (ICT) 的支出，印度政府启动了一项雄心勃勃的 Government India (GI) Cloud 计划（别名 "MeghRaj")。

MeitY 负责挑选云服务提供商 (CSP)，这些提供商必须符合入选标准并通过过标准化测试和质量认证 (STQC) 理事会的审核。成功入选 MeitY 名单后，这些 CSP 可以参与政府和公共部门的云采购项目。

MeitY 要求入选企业提供的云服务托管在印度境内，且数据存储在印度境内。此外，云服务提供商必须遵守各项国际标准，例如 ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018 和 ISO 20000。

