从设计定制的 AI 战略到成功完成部署，IBM Consulting 提供结构化方案，帮助客户完成 AI 转型之旅的各个环节。我们与您携手合作，以值得信赖且负责任的态度，通过定制的服务和解决方案充分利用 AI 在企业中的潜力，以满足您的特定目标和行业需求。