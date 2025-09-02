从设计定制的 AI 战略到成功完成部署，IBM Consulting 提供结构化方案，帮助客户完成 AI 转型之旅的各个环节。我们与您携手合作，以值得信赖且负责任的态度，通过定制的服务和解决方案充分利用 AI 在企业中的潜力，以满足您的特定目标和行业需求。
我们利用 AI 助您确定转型路线图，同时确保协调业务目标，以交付可衡量的高价值成果。
我们利用 IBM 和生态系统合作伙伴的技术，开发定制的 AI 解决方案以应对复杂的业务问题，涵盖自动化流程和预测趋势等多个领域。
我们借助深入的行业洞察分析，为金融服务、医疗保健、零售等行业提供专业解决方案，同时确保相关性和有效性。
我们将您的 AI 计划从概念推广转化为经过验证的部署和集成方法，重点关注负责任的 AI、变革管理和可衡量的影响。
将负责任的 AI 治理融入业务结构。
在整个客户服务流程中构想、设计和交付更无缝、更个性化的体验，从而释放价值并推动业务增长。
利用 AI 驱动的效率、整合和合规性，实现财务运营的转型，促进增长。
以 AI 为核心，重塑并实现人力资源的现代化改造，以实现更好的业务成果，并释放员工和业务潜能。
我们利用 AI 和其他转型技术帮助客户实现业务价值，并应对复杂的挑战。
借助人员、流程和技术的适当组合，将可持续发展愿景转化为行动。
通过定制产品和平台加速实现业务成果并提高竞争优势。
我们采用以设计为主导、由数据驱动的方法来实现体验转型。
在整个企业范围内嵌入 AI，以提升客户满意度并提高 Riyadh Air 的生产力。
通过人工智能驱动的分析和采购优化，改进类别管理并实现寻购。
帮助 MOL Group 释放零售运营的更多价值，以推动业务增长并提高客户忠诚度。
对 Bio-Rad Laboratories 的供应链规划系统进行现代化改造。