业务转型咨询服务

通过智能体式 AI 助力重塑的五大思维转变

应用合适的 AI 技术，负责任地完成部署

AI 驱动的客户体验创新与个性化

将 AI 驱动的效能提升融入财务转型

借助 AI 重新定义人才与人力资源工作流

利用 AI 充分挖掘业务潜力

从设计定制的 AI 战略到成功完成部署，IBM Consulting 提供结构化方案，帮助客户完成 AI 转型之旅的各个环节。我们与您携手合作，以值得信赖且负责任的态度，通过定制的服务和解决方案充分利用 AI 在企业中的潜力，以满足您的特定目标和行业需求。
战略与咨询

我们利用 AI 助您确定转型路线图，同时确保协调业务目标，以交付可衡量的高价值成果。

 AI 驱动的解决方案

我们利用 IBM 和生态系统合作伙伴的技术，开发定制的 AI 解决方案以应对复杂的业务问题，涵盖自动化流程和预测趋势等多个领域。

 行业专业知识

我们借助深入的行业洞察分析，为金融服务、医疗保健、零售等行业提供专业解决方案，同时确保相关性和有效性。

 无缝部署和应用

我们将您的 AI 计划从概念推广转化为经过验证的部署和集成方法，重点关注负责任的 AI、变革管理和可衡量的影响。

我们的专家

IBM Consulting 战略与转型全球执行合伙人

Matt Candy
IBM Consulting 副总裁、高级合伙人兼全球财务转型负责人

Monica Proothi
IBM Consulting 高级合伙人、全球首席设计官、体验战略与设计服务负责人

Billy Seabrook
IBM Consulting 合伙人兼供应链转型与服务全球实践负责人

Pushpinder Singh
IBM Consulting 财务与运营项目经理兼 IT 供应商管理 CIO

Jamie MacKenzie
IBM Consulting 全球人力资源技术服务负责人

Kim Morick
IBM Consulting 高级合伙人兼全球 AI 与分析负责人

Manish Goyal
IBM Consulting 副总裁、高级合伙人兼全球销售与商务服务负责人

Rich Berkman

功能

AI 战略与治理

将负责任的 AI 治理融入业务结构。

 客户体验转型

在整个客户服务流程中构想、设计和交付更无缝、更个性化的体验，从而释放价值并推动业务增长。

 财务转型服务

利用 AI 驱动的效率、整合和合规性，实现财务运营的转型，促进增长。

 人力资源和人才转型咨询

以 AI 为核心，重塑并实现人力资源的现代化改造，以实现更好的业务成果，并释放员工和业务潜能。

业务策略服务

我们利用 AI 和其他转型技术帮助客户实现业务价值，并应对复杂的挑战。

 可持续发展咨询服务

借助人员、流程和技术的适当组合，将可持续发展愿景转化为行动。

 产品工程和设计

通过定制产品和平台加速实现业务成果并提高竞争优势。

IBM iX

我们采用以设计为主导、由数据驱动的方法来实现体验转型。

成功案例

在整个企业范围内嵌入 AI，以提升客户满意度并提高 Riyadh Air 的生产力。

通过人工智能驱动的分析和采购优化，改进类别管理并实现寻购。

帮助 MOL Group 释放零售运营的更多价值，以推动业务增长并提高客户忠诚度。

对 Bio-Rad Laboratories 的供应链规划系统进行现代化改造。

采取后续步骤

接收我们的时事通讯，获取关于新兴趋势的深刻洞察分析。

