主页 Case Studies Bio Rad 供应链规划的单一可信信息源
Bio-Rad 委托 IBM Consulting 帮助实施全球统一的销售和运营规划平台
正在进行研究的科学家
在生命科学研究和临床诊断市场，时间至关重要。快速获得最新的设备和技术对于做出可能挽救生命的诊断和取得突破性发现至关重要。

Bio-Rad Laboratories, Inc. 深知客户对最先进产品和服务需求的迫切性。这家生命科学和临床诊断产品供应商拥有 70 年历史，生产和分销网点遍布全球，其首要任务是及时提供高质量的解决方案。

在生命科学研究领域，这些解决方案包括仪器、嵌入式软件和试剂，用于基因组学、蛋白质组学和细胞生物学等领域的生物制药、学术和政府研究。在临床诊断方面，Bio-Rad 的产品和技术使医院、公共卫生和商业实验室能够进行疾病的检测、监测和治疗，保护血液供应和临床质量控制。

要在这种不断发展、快节奏的市场中蓬勃发展，Bio-Rad 必须始终领先一步。该公司全球供应链规划高级经理 Andres Ospina 说道：“Bio-Rad 的独特之处在于我们致力于创新。我们非常关注医疗保健领域的大趋势，与实验室合作，捕捉行业内的需求信息，以及我们如何满足这些需求。”

2021 年，该公司已准备好迎接技术发展的下一步：实现销售和运营规划流程的现代化。当时，Bio-Rad 公司使用电子表格模板进行了大量的需求和供应规划，而这些模板在不同职能部门或地理位置之间几乎没有统一性。规划人员不得不浏览多个系统来生成临时预测和收入报告，花费大量时间手动评估数据，而且往往月复一月地重新制作相同的电子表格。”

统一的供应链规划平台有可能改变游戏规则。它不仅能使 Bio-Rad 提高预测准确性，还能帮助消除各自为政的现象，促进公司内部的沟通。有了客户供需的全球视角，公司可以大大提高运营和流程效率、报告能力和库存管理。

幸运的是，高层领导对这样一个平台所能带来的好处非常了解，而且事实上正在带头采用该平台。为此，公司制定了初步战略，记录需求并评估基于云的平台，以适应 Bio-Rad 的全球结构。

要适应公司的全球结构，并最大限度地减少培训和人员需求，关键是要有一个具有即开即用功能的云平台。Bio-Rad 还寻求合作伙伴帮助规划、开发和实施其销售与运营规划平台。

75 个用户案例

 

与 IBM 合作，为超过 75 个用户成功地进行了需求和供应规划

1 个平台

 

连接全球各地的制造和分销中心，创建 1 个销售和运营规划平台
IBM 拥有与各行各业公司合作的丰富经验，是我们值得信赖的顾问。当我们面临挑战时，IBM 会运用这些经验分析情况，并针对我们的需求推荐最佳解决方案。 Steven Caron IT 副总监 Bio-Rad Laboratories, Inc.
进行需求和供应规划

Bio-Rad 选择 IBM© Consulting 来协助为其新销售和运营规划平台进行战略制定和实施。IBM 不仅是我们的长期合作者，而且在供应链管理流程和平台方面拥有深厚的跨行业经验。

对于其销售和运营规划平台，Bio-Rad 选择了 IBM 合作伙伴 Kinaxis Inc. 的 RapidResponse 平台。该云平台拥有良好的声誉和生命科学规划功能，其中包括保质期规划，这对减少因产品过期而产生的废品量至关重要。

在整个过程中，三家公司作为一个团队共同合作。Bio-Rad 提供业务和组织知识，Kinaxis 提供平台专业知识，IBM 提供战略指导和实施协作。

在 Bio-Rad 公司最初战略的基础上，IBM 与公司领导、规划人员、开发人员和其他利益相关者共同举办了一系列研讨会。目标是确定并明确需求，并利用 Kinaxis 平台帮助将业务目标转化为实际成果。在此过程中，团队收集了用户的意见，以确定解决方案第一次迭代将提供的核心功能。

Ospina 说道：“IBM 为我们带来了过去的成功案例和成熟想法，帮助我们制定战略并应对过程中的高峰和低谷。因为这并不容易，对吧？我们谈论的是变革管理。我们谈论的是人们对新平台的不同接受程度。”

该团队于 2021 年 4 月开始进行需求规划。Ospina 说道：“我们是一个以需求为导向的组织。我们需要了解客户的需求，并建立一个能够从业务和技术角度获取信息的环境。我们需要这些信息来控制预测工作，这样我们才能具有战略眼光，而不是被动应对。”

团队采用敏捷方法，通过迭代开发，包括内部测试和用户测试，以冲刺阶段的方式完成为自己设定的里程碑。在此过程中，它收集了主要利益相关者的反馈意见，在 Bio-Rad 已经收集的用户案例的基础上又增加了用户案例，需求和供应规划的用户案例总数超过 75 个。

该团队于 2021 年 10 月启用了需求规划核心功能，并在 2022 年初继续完善实施工作。接下来是供应规划。Bio-Rad 的 IT 副总监 Steven Caron 说道：“我们使用了与需求规划类似的流程。在供应规划方面，我们遇到了一些不利因素。构建要复杂得多，并且有许多额外的要求。”

Ospina 表示：“2022 年 6 月，我们与来自欧洲的供应链领导人举办了一次大型研讨会，以确保我们围绕新系统做出的决定得到全球支持。我们向他们展示了项目蓝图草案，然后将他们的反馈意见纳入我们的计划。IBM 与我们并肩作战，收集了详细的需求并澄清了问题。”

他继续说道：“疫情结束后，供应链出现了巨大的中断。规划人员必须解决材料短缺问题，寻找替代供应商，并根据产品供应情况制定计划。无论是在轻松的时候还是在更具挑战性的时刻，在所有这些工作中，IBM 都是一个很好的合作伙伴。”幸运的是，该团队在需求规划阶段吸取了经验教训，于 2022 年 4 月推出了供应规划功能。
IBM 一直是该项目的推动者。有了 IBM，我们就有了动力，推动我们一直向前。真正的核心是与开发团队的沟通和协调，以期能够实现这些目标。 Andres Ospina 全球供应链规划高级经理 Bio-Rad Laboratories, Inc.
统一供应链的单一系统

随着需求和供应规划功能在新平台上的启动和运行，Bio-Rad 已经看到了其带来的优势。Ospina 说：“每个人都在同一个系统中进行需求规划、供应规划、采购和制造。它比以前的系统稳定得多。我们与使用系统的每个人共同努力，不断取得新的工作进展。”

Caron 表示同意。他说：“我们的供应链、商务和财务团队以及高管都明确表示支持。现在我们可以为 Bio-Rad 做出预测，显示我们将要生产和交付的设备以及我们将获得的收入。我们所能做的报告和交叉分析工作令人印象深刻。我们能够进行假设情景规划，这在以前是做不到的。

他继续说道：“我们还在如何预测销售建材方面做出了重大改进。我们对寄售销售模式的要求极具挑战性，这些模式既有收入，也有非收入。”

虽然公司已经取得了巨大进步，但工作才刚刚开始。Ospina 说：“我们现在拥有了核心功能。但在实现这一目标的过程中，我们暂时忽略了一些领域，如生产的组件规划。我们正在与 IBM 合作进行评估，并确定路线图的下一步。因此，战略联盟仍在继续。”

Caron 补充道：“通过与 IBM 的合作，我们有了一个明确定义和优先级的持续改进计划，为我们的业务用户增加价值。我们每个月都会有一次交付这些改进的机会。当我们面临挑战时，IBM 会帮助我们分析形势，并针对我们的需求推荐最佳解决方案。”

Ospina 总结道：“IBM 一直是该项目的有力推动者。有了 IBM，我们就有了动力，推动我们一直向前。真正的核心是与开发团队的沟通和协调，以期能够实现这些目标。”
Bio-Rad 徽杯
关于 Bio-Rad Laboratories, Inc.

Bio-Rad 成立于 1952 年，致力于为生命科学研究和临床诊断市场开发、制造和销售产品。公司总部位于加利福尼亚州赫拉克勒斯，在美洲、欧洲和亚洲设有制造和分销地点。其多元化的客户包括医院、学术机构和研究机构、公共卫生和商业实验室以及生物技术和制药行业等。
Bio-Rad 徽杯
关于 Kinaxis Inc.

IBM 合作伙伴 Kinaxis 成立于 1984 年，是一家供应链管理以及销售和运营规划软件公司。公司总部位于加拿大渥太华。该公司的规划软件 Kinaxis RapidResponse 可帮助构建销售运营、需求、供应、库存和生产规划领域的业务流程。
解决方案组件 IBM Consulting™
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2024 年 3 月制作于美国。

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