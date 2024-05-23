Bio-Rad Laboratories, Inc. 深知客户对最先进产品和服务需求的迫切性。这家生命科学和临床诊断产品供应商拥有 70 年历史，生产和分销网点遍布全球，其首要任务是及时提供高质量的解决方案。

在生命科学研究领域，这些解决方案包括仪器、嵌入式软件和试剂，用于基因组学、蛋白质组学和细胞生物学等领域的生物制药、学术和政府研究。在临床诊断方面，Bio-Rad 的产品和技术使医院、公共卫生和商业实验室能够进行疾病的检测、监测和治疗，保护血液供应和临床质量控制。

要在这种不断发展、快节奏的市场中蓬勃发展，Bio-Rad 必须始终领先一步。该公司全球供应链规划高级经理 Andres Ospina 说道：“Bio-Rad 的独特之处在于我们致力于创新。我们非常关注医疗保健领域的大趋势，与实验室合作，捕捉行业内的需求信息，以及我们如何满足这些需求。”

2021 年，该公司已准备好迎接技术发展的下一步：实现销售和运营规划流程的现代化。当时，Bio-Rad 公司使用电子表格模板进行了大量的需求和供应规划，而这些模板在不同职能部门或地理位置之间几乎没有统一性。规划人员不得不浏览多个系统来生成临时预测和收入报告，花费大量时间手动评估数据，而且往往月复一月地重新制作相同的电子表格。”

统一的供应链规划平台有可能改变游戏规则。它不仅能使 Bio-Rad 提高预测准确性，还能帮助消除各自为政的现象，促进公司内部的沟通。有了客户供需的全球视角，公司可以大大提高运营和流程效率、报告能力和库存管理。

幸运的是，高层领导对这样一个平台所能带来的好处非常了解，而且事实上正在带头采用该平台。为此，公司制定了初步战略，记录需求并评估基于云的平台，以适应 Bio-Rad 的全球结构。

要适应公司的全球结构，并最大限度地减少培训和人员需求，关键是要有一个具有即开即用功能的云平台。Bio-Rad 还寻求合作伙伴帮助规划、开发和实施其销售与运营规划平台。