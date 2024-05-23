Bio-Rad Laboratories, Inc. 深知客户对最先进产品和服务需求的迫切性。这家生命科学和临床诊断产品供应商拥有 70 年历史，生产和分销网点遍布全球，其首要任务是及时提供高质量的解决方案。
在生命科学研究领域，这些解决方案包括仪器、嵌入式软件和试剂，用于基因组学、蛋白质组学和细胞生物学等领域的生物制药、学术和政府研究。在临床诊断方面，Bio-Rad 的产品和技术使医院、公共卫生和商业实验室能够进行疾病的检测、监测和治疗，保护血液供应和临床质量控制。
要在这种不断发展、快节奏的市场中蓬勃发展，Bio-Rad 必须始终领先一步。该公司全球供应链规划高级经理 Andres Ospina 说道：“Bio-Rad 的独特之处在于我们致力于创新。我们非常关注医疗保健领域的大趋势，与实验室合作，捕捉行业内的需求信息，以及我们如何满足这些需求。”
2021 年，该公司已准备好迎接技术发展的下一步：实现销售和运营规划流程的现代化。当时，Bio-Rad 公司使用电子表格模板进行了大量的需求和供应规划，而这些模板在不同职能部门或地理位置之间几乎没有统一性。规划人员不得不浏览多个系统来生成临时预测和收入报告，花费大量时间手动评估数据，而且往往月复一月地重新制作相同的电子表格。”
统一的供应链规划平台有可能改变游戏规则。它不仅能使 Bio-Rad 提高预测准确性，还能帮助消除各自为政的现象，促进公司内部的沟通。有了客户供需的全球视角，公司可以大大提高运营和流程效率、报告能力和库存管理。
幸运的是，高层领导对这样一个平台所能带来的好处非常了解，而且事实上正在带头采用该平台。为此，公司制定了初步战略，记录需求并评估基于云的平台，以适应 Bio-Rad 的全球结构。
要适应公司的全球结构，并最大限度地减少培训和人员需求，关键是要有一个具有即开即用功能的云平台。Bio-Rad 还寻求合作伙伴帮助规划、开发和实施其销售与运营规划平台。
与 IBM 合作，为超过 75 个用户成功地进行了需求和供应规划
连接全球各地的制造和分销中心，创建 1 个销售和运营规划平台
Bio-Rad 选择 IBM© Consulting 来协助为其新销售和运营规划平台进行战略制定和实施。IBM 不仅是我们的长期合作者，而且在供应链管理流程和平台方面拥有深厚的跨行业经验。
对于其销售和运营规划平台，Bio-Rad 选择了 IBM 合作伙伴 Kinaxis Inc. 的 RapidResponse 平台。该云平台拥有良好的声誉和生命科学规划功能，其中包括保质期规划，这对减少因产品过期而产生的废品量至关重要。
在整个过程中，三家公司作为一个团队共同合作。Bio-Rad 提供业务和组织知识，Kinaxis 提供平台专业知识，IBM 提供战略指导和实施协作。
在 Bio-Rad 公司最初战略的基础上，IBM 与公司领导、规划人员、开发人员和其他利益相关者共同举办了一系列研讨会。目标是确定并明确需求，并利用 Kinaxis 平台帮助将业务目标转化为实际成果。在此过程中，团队收集了用户的意见，以确定解决方案第一次迭代将提供的核心功能。
Ospina 说道：“IBM 为我们带来了过去的成功案例和成熟想法，帮助我们制定战略并应对过程中的高峰和低谷。因为这并不容易，对吧？我们谈论的是变革管理。我们谈论的是人们对新平台的不同接受程度。”
该团队于 2021 年 4 月开始进行需求规划。Ospina 说道：“我们是一个以需求为导向的组织。我们需要了解客户的需求，并建立一个能够从业务和技术角度获取信息的环境。我们需要这些信息来控制预测工作，这样我们才能具有战略眼光，而不是被动应对。”
团队采用敏捷方法，通过迭代开发，包括内部测试和用户测试，以冲刺阶段的方式完成为自己设定的里程碑。在此过程中，它收集了主要利益相关者的反馈意见，在 Bio-Rad 已经收集的用户案例的基础上又增加了用户案例，需求和供应规划的用户案例总数超过 75 个。
该团队于 2021 年 10 月启用了需求规划核心功能，并在 2022 年初继续完善实施工作。接下来是供应规划。Bio-Rad 的 IT 副总监 Steven Caron 说道：“我们使用了与需求规划类似的流程。在供应规划方面，我们遇到了一些不利因素。构建要复杂得多，并且有许多额外的要求。”
Ospina 表示：“2022 年 6 月，我们与来自欧洲的供应链领导人举办了一次大型研讨会，以确保我们围绕新系统做出的决定得到全球支持。我们向他们展示了项目蓝图草案，然后将他们的反馈意见纳入我们的计划。IBM 与我们并肩作战，收集了详细的需求并澄清了问题。”
他继续说道：“疫情结束后，供应链出现了巨大的中断。规划人员必须解决材料短缺问题，寻找替代供应商，并根据产品供应情况制定计划。无论是在轻松的时候还是在更具挑战性的时刻，在所有这些工作中，IBM 都是一个很好的合作伙伴。”幸运的是，该团队在需求规划阶段吸取了经验教训，于 2022 年 4 月推出了供应规划功能。
随着需求和供应规划功能在新平台上的启动和运行，Bio-Rad 已经看到了其带来的优势。Ospina 说：“每个人都在同一个系统中进行需求规划、供应规划、采购和制造。它比以前的系统稳定得多。我们与使用系统的每个人共同努力，不断取得新的工作进展。”
Caron 表示同意。他说：“我们的供应链、商务和财务团队以及高管都明确表示支持。现在我们可以为 Bio-Rad 做出预测，显示我们将要生产和交付的设备以及我们将获得的收入。我们所能做的报告和交叉分析工作令人印象深刻。我们能够进行假设情景规划，这在以前是做不到的。
他继续说道：“我们还在如何预测销售建材方面做出了重大改进。我们对寄售销售模式的要求极具挑战性，这些模式既有收入，也有非收入。”
虽然公司已经取得了巨大进步，但工作才刚刚开始。Ospina 说：“我们现在拥有了核心功能。但在实现这一目标的过程中，我们暂时忽略了一些领域，如生产的组件规划。我们正在与 IBM 合作进行评估，并确定路线图的下一步。因此，战略联盟仍在继续。”
Caron 补充道：“通过与 IBM 的合作，我们有了一个明确定义和优先级的持续改进计划，为我们的业务用户增加价值。我们每个月都会有一次交付这些改进的机会。当我们面临挑战时，IBM 会帮助我们分析形势，并针对我们的需求推荐最佳解决方案。”
Ospina 总结道：“IBM 一直是该项目的有力推动者。有了 IBM，我们就有了动力，推动我们一直向前。真正的核心是与开发团队的沟通和协调，以期能够实现这些目标。”
Bio-Rad 成立于 1952 年，致力于为生命科学研究和临床诊断市场开发、制造和销售产品。公司总部位于加利福尼亚州赫拉克勒斯，在美洲、欧洲和亚洲设有制造和分销地点。其多元化的客户包括医院、学术机构和研究机构、公共卫生和商业实验室以及生物技术和制药行业等。
IBM 合作伙伴 Kinaxis 成立于 1984 年，是一家供应链管理以及销售和运营规划软件公司。公司总部位于加拿大渥太华。该公司的规划软件 Kinaxis RapidResponse 可帮助构建销售运营、需求、供应、库存和生产规划领域的业务流程。
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2024 年 3 月制作于美国。
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