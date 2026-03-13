O que é o planejamento da cadeia de suprimentos?

As cadeias de suprimentos são redes globais complexas que devem se adaptar às mudanças nas expectativas dos clientes, à incerteza econômica e ao risco operacional. Essas pressões tornam o planejamento eficaz da cadeia de suprimentos uma prioridade estratégica para muitas organizações.

A importância do planejamento da cadeia de suprimentos tem sido ressaltada pelos últimos anos de volatilidade do mercado. Pandemias globais, desastres naturais, pressões geopolíticas e outros fatores podem causar estragos nas redes de transporte, nas operações dos fornecedores e na capacidade de produção. Esses problemas levam a possíveis escassez, prazos de entrega mais longos e mudanças nos preços.

O planejamento ajuda a lidar com esses riscos da cadeia de suprimentos. Com recursos de planejamento confiáveis, as organizações podem atender à demanda dos clientes, reduzir o excesso de inventário e evitar uma falta de estoque dispendiosa. Um melhor planejamento também pode ajudar uma organização a melhorar a eficiência e o gerenciamento de riscos.

Muitas empresas estão mudando o foco de abordagens puramente orientadas por custos para modelos que priorizam a resiliência e a eficiência. Na verdade, mais de 60% dos líderes da cadeia de suprimentos consideram a resiliência e a agilidade importantes para a vantagem competitiva do que há cinco anos.1