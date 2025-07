O que é hardware como serviço (HaaS)?

Infraestrutura como serviço (IaaS) é um modelo de serviço para fornecimento de recursos de infraestrutura de TI como servidores, máquinas virtuais (VMs) e mais, para os usuários, pela internet, com pagamento conforme o uso.

Assim como o HaaS, um modelo de IaaS permite que os usuários utilizem as tecnologias mais recentes de que precisam por uma fração do custo de aquisição. Ele também opera com termos similares de acordo de nível de serviço (SLA), com o provedor de serviços assumindo a responsabilidade pela segurança, atualização e manutenção dos recursos fornecidos. Diferentemente do HaaS, no entanto, o IaaS entrega recursos computacionais quase exclusivamente por meio de uma nuvem pública ou nuvem privada, e poucos — se houver — são instalados no local.