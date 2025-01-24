O que são emissões financiadas?

As emissões financiadas se enquadram na categoria de emissões do Escopo 3, ou emissões originárias de empresas dentro da cadeia de valor de uma organização, mas que a organização não possui ou controla diretamente. (Tais emissões são distintas das emissões da empresa de Escopo 1 e das emissões de Escopo 2.) No setor financeiro, essa cadeia de valor inclui as empresas para as quais uma instituição financeira empresta ou nas quais investe.
Atualmente, muitas instituições financeiras calculam e relatam suas emissões financiadas de acordo com um padrão estabelecido pela Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Esse grupo global de setores financeiros sem fins lucrativos oferece orientação sobre iniciativas de sustentabilidade empresarial. Outras iniciativas e grupos também apoiam instituições financeiras em seus esforços para rastrear e reduzir as emissões financiadas, incluindo a Net-Zero Banking Alliance e a Science-Based Targets initiative (SBTi).
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Recentemente, os esforços globais de mitigação da mudança climática têm se concentrado cada vez mais em finanças sustentáveis e nos impactos ambientais de instituições financeiras, como bancos, empresas de gerenciamento de ativos, seguradoras e empresas de private equity. Tal como acontece com outros setores, o setor financeiro tem sido instado a medir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) e a se comprometer com a redução de emissões. No entanto, as instituições financeiras também estão no centro das atenções para um tipo específico de emissões indiretas: as emissões financiadas.
A quantidade de emissões financiadas em comparação com outras emissões é significativa. Um estudo global constatou que, em 2022, as emissões relatadas relacionadas às atividades de financiamento das instituições foram, em média, 750 vezes maiores do que suas emissões diretas. Essa disparidade variou de acordo com a região, com as instituições financeiras da América do Norte que relatam emissões financiadas sendo, em média, 11.000 vezes maiores do que as emissões operacionais.1
Os relatórios de GEE e os defensores ambientais incentivaram as instituições financeiras a medir e trabalhar para reduzir as emissões financiadas. Eles argumentam que o setor financeiro tem o poder de moldar a transição energética global de combustíveis fósseis pesados em emissões de carbono para energia limpa, renovável.
O setor financeiro pode “redirecionar capital para empresas que contribuem para a transição de baixo carbono e se afastar de empresas que contribuem para a mudança climática”, de acordo com o grupo corporativo de ação climática, a iniciativa Science-Based Targets (SBTi). Tais esforços, disse um membro do comitê de direção da SBTi, podem “construir a ponte para uma economia com emissões com neutralidade de carbono e permitir melhorias em todo o sistema com base na ciência do clima.”2
Medir e relatar as emissões financiadas oferece às instituições financeiras insights mais profundos dos impactos climáticos de suas decisões de empréstimos e investimentos. Isswo as capacita a estabelecer metas para reduzir a pegada de carbono em suas cadeias de suprimentos, informar suas iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG) e responder aos stakeholders que se preocupam com o meio ambiente. Isso também pode auxiliar as instituições em seus esforços de gerenciamento de riscos, ao permitir que determinem sua exposição a riscos relacionados ao clima e medidas de políticas, como preços de carbono.3
As instituições financeiras podem calcular as emissões financiadas seguindo a metodologia estabelecida pela Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). A PCAF é uma coalizão do setor de serviços financeiros dedicada a ajudar bancos e outras instituições financeiras a alinhar seus portfólios com o Acordo de Paris de 2015, um tratado internacional destinado a limitar o aquecimento global.
A PCAF publicou pela primeira vez sua norma universal para medir e divulgar emissões financiadas, “Financed Emissions: The Global GHG Accounting & Reporting Standard, Part A,” em 2020. Ela lançou uma versão atualizada em 2022.
A norma da PCAF determina que as emissões financiadas de uma instituição financeira devem ser determinadas com base "na participação proporcional do empréstimo ou investimento no mutuário ou investido".4 As emissões de GEE atribuídas a uma instituição financeira devem refletir seu nível de investimento ou empréstimo na empresa que cria as emissões. Um investimento ou empréstimo menor a uma empresa resultaria em um nível mais baixo de emissões financiadas atribuídas à instituição financeira correspondente, e vice-versa.
De acordo com a fórmula geral da PCAF para emissões financiadas calculadas, as emissões do mutuário ou investido são multiplicadas pelo que é conhecido como um fator de atribuição. O fator de atribuição é a proporção entre os empréstimos e investimentos pendentes da instituição e o total de capital próprio e dívida da empresa ou projeto financiado.
A PCAF fornece orientação extra sobre cálculos de emissões financiadas específicas para as diferentes classes de ativos que compõem os portfólios de empréstimos e investimentos. As sete classes de ativos incluídas na norma atual são:
Inicialmente, a norma de emissões financiadas da PCAF foi endossado pelo Greenhouse Gas Protocol (também conhecido como GHG Protocol), uma iniciativa conjunta do World Resources Institute e do World Business Council for Sustainable Development. O GHG Protocol afirmou que a norma de 2020, incluindo metodologias para seis classes de ativos, estava em conformidade com a norma de contabilização e geração de relatórios do Protocolo para emissões do Escopo 3.
A metodologia para a sétima classe de ativos, dívida soberana, foi incluída na norma da PCAF atualizada de 2022 e está aguardando aprovação pelo GHG Protocol.
Além de estabelecer uma norma para emissões financiadas, a PCAF também estabeleceu normas para emissões facilitadas e emissões associadas a seguros. As emissões facilitadas são emissões de GEE associadas ao trabalho de facilitar transações nos mercados de capitais, enquanto as emissões associadas a seguros são emissões de GEE das empresas nos portfólios de subscrição das seguradoras.
Várias organizações sem fins lucrativos incentivam e auxiliam instituições financeiras a medir, divulgar e reduzir suas emissões financiadas.
O CDP, anteriormente conhecido como Carbon Disclosure Project, é uma organização internacional sem fins lucrativos que fornece um sistema de divulgação de impacto ambiental para uso tanto pelo setor privado quanto pelo público. O sistema conta com um questionário para instituições financeiras que solicita divulgações de emissões relacionadas às empresas do portfólio dessas instituições.
A Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ou GFANZ, é uma coalizão global de instituições financeiras comprometidas em acelerar a descarbonização da economia mundial. A coalizão incentiva as instituições a desenvolver planos para alcançar suas metas de neutralidade de carbono, incluindo estratégias para reduzir as emissões financiadas.
A Net-Zero Banking Alliance é um grupo de bancos globais reunido pela ONU que se comprometeu com os objetivos do Acordo de Paris, visando à redução das emissões totais e financiadas. A aliança recomenda que os membros estabeleçam linhas de base de emissões e estabeleçam metas focadas em emissões absolutas ou na intensidade das emissões. (Uma meta de intensidade é uma meta de emissões em relação a uma métrica específica, como emissões por quilowatt-hora ou por tonelada de produto.)5
A Task Force on Climate-related Financial Disclosures, ou TCFD, foi uma organização global que estabeleceu um conjunto de recomendações para trazer transparência aos riscos relacionados ao clima das empresas. Como parte de seu trabalho, a TCFD orienta gestores de ativos e proprietários de ativos a relatar sua exposição a empresas de uso intenso de carbono. A organização foi desfeita em 2023.
A Science-Based Targets initiative, ou SBTi, ajuda as empresas a estabelecer metas baseadas na ciência para a redução de emissões. Para instituições financeiras, a SBTi desenvolveu critérios detalhados para abordagens comuns de definição de metas para portfólio de investimento e empréstimos. Os critérios abrangem abordagens que incluem centralizar metas de intensidade de emissões, interagir com mutuários e beneficiários e lidar com o papel de empresas e projetos relacionados a combustíveis fósseis nos portfólios das instituições.6
A responsabilidade de calcular e relatar as métricas de emissões financiadas é compartilhada por várias divisões de uma instituição financeira, incluindo gestores de ativos, gestores de portfólios, relatórios de risco e corporativos, TI empresarial e departamentos de sustentabilidade. No entanto, à medida que essa disciplina amadurece, estão surgindo novas funções específicas para finanças sustentáveis, que incluiriam o rastreamento de emissões financiadas.
As instituições financeiras que buscam atender a vários requisitos de relatórios sobre as emissões financiadas podem enfrentar desafios em relação à coleta e qualidade de dados. Por exemplo, uma pesquisa da TCFD de 2022 constatou que os gestores e proprietários de ativos citaram informações insuficientes das empresas investidas como o maior obstáculo na geração de relatórios relacionados ao clima.7
Melhorar a qualidade das emissões financiadas será um processo contínuo e iterativo. As instituições podem usar uma hierarquia de dados e um quadro de avaliação criado pela PCAF para conhecer a qualidade dos dados de emissões da empresa, acompanhar a qualidade dos dados ao longo do tempo e desenvolver estratégias para melhoria.
Além disso, a norma da PCAF permite que as instituições financeiras recorrem a provedores de dados terceirizados verificados, como o CDP, que coletam informações de emissões das empresas. As instituições também podem estimar as emissões das empresas financiadas com base nos próprios dados econômicos das empresas e nos dados gerais de emissões disponíveis por meio de fontes de dados públicas e provedores terceirizados.8
O GHG Protocol, por exemplo, fornece ferramentas que usam fatores de emissão. São valores representativos que relacionam as quantidades de gases de efeito estufa produzidos por uma empresa a uma quantidade definida de atividades realizadas por essa empresa, permitindo cálculos de emissões.9
As soluções de software podem ajudar as instituições financeiras a rastrear suas emissões financiadas e apoiar suas gerações de relatórios de sustentabilidade. As principais soluções podem incluir recursos e benefícios como:
Descubra como transformar insights de sustentabilidade em ação e dê os próximos passos para aproveitar o poder da IA generativa.
Obtenha uma visão interna sobre as tendências que moldam o mundo das empresas sustentáveis — e os insights que podem ajudar a gerar transformação.
Identifique o melhor software de gestão de desempenho de ativos (APM) para atender às suas necessidades.
A incorporação da sustentabilidade faz com que ela se torne um acelerador da transformação de negócios em comparação com a realidade de muitas organizações: um exercício de geração de relatórios ou contabilidade.
Comece hoje sua jornada para a sustentabilidade vinculando seu roteiro estratégico às operações diárias.
Utilize os serviços de consultoria em sustentabilidade da IBM para transformar em ação a ambição de sustentabilidade e se tornar uma empresa mais responsável e lucrativa.
Acelere sua jornada de sustentabilidade planejando um caminho sustentável e lucrativo com soluções e plataformas abertas e baseadas em IA, além do profundo conhecimento do setor da IBM.