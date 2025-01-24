O que são emissões financiadas?

Recentemente, os esforços globais de mitigação da mudança climática têm se concentrado cada vez mais em finanças sustentáveis e nos impactos ambientais de instituições financeiras, como bancos, empresas de gerenciamento de ativos, seguradoras e empresas de private equity. Tal como acontece com outros setores, o setor financeiro tem sido instado a medir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) e a se comprometer com a redução de emissões. No entanto, as instituições financeiras também estão no centro das atenções para um tipo específico de emissões indiretas: as emissões financiadas.

A quantidade de emissões financiadas em comparação com outras emissões é significativa. Um estudo global constatou que, em 2022, as emissões relatadas relacionadas às atividades de financiamento das instituições foram, em média, 750 vezes maiores do que suas emissões diretas. Essa disparidade variou de acordo com a região, com as instituições financeiras da América do Norte que relatam emissões financiadas sendo, em média, 11.000 vezes maiores do que as emissões operacionais.1

Os relatórios de GEE e os defensores ambientais incentivaram as instituições financeiras a medir e trabalhar para reduzir as emissões financiadas. Eles argumentam que o setor financeiro tem o poder de moldar a transição energética global de combustíveis fósseis pesados em emissões de carbono para energia limpa, renovável.

O setor financeiro pode “redirecionar capital para empresas que contribuem para a transição de baixo carbono e se afastar de empresas que contribuem para a mudança climática”, de acordo com o grupo corporativo de ação climática, a iniciativa Science-Based Targets (SBTi). Tais esforços, disse um membro do comitê de direção da SBTi, podem “construir a ponte para uma economia com emissões com neutralidade de carbono e permitir melhorias em todo o sistema com base na ciência do clima.”2

Medir e relatar as emissões financiadas oferece às instituições financeiras insights mais profundos dos impactos climáticos de suas decisões de empréstimos e investimentos. Isswo as capacita a estabelecer metas para reduzir a pegada de carbono em suas cadeias de suprimentos, informar suas iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG) e responder aos stakeholders que se preocupam com o meio ambiente. Isso também pode auxiliar as instituições em seus esforços de gerenciamento de riscos, ao permitir que determinem sua exposição a riscos relacionados ao clima e medidas de políticas, como preços de carbono.3