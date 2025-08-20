O que é a Parceria para Contabilidade Financeira de Carbono (PCAF)?

Publicado: 4 de março de 2024
Contribuidores: Tom Krantz, Alice Gomstyn
O que é PCAF?

A PCAF é uma coalizão global de instituições financeiras que trabalham para criar uma abordagem sincronizada para avaliar e divulgar emissões de gases de efeito estufa (GHG) associadas aos seus empréstimos e investimentos. 

Como entidade sem fins lucrativos, PCAF oferece às instituições financeiras orientação sobre iniciativas de sustentabilidade empresarial, como: 

Ao tomar tais medidas, as instituições financeiras têm o potencial de abrir caminho para o financiamento sustentável. Elas também podem obter uma visão mais abrangente das pegadas de carbono de seus portfólios adotando o padrão de contabilidade de GEE da PCAF, o Padrão Global de Contabilidade e Relatórios de GEE para o Setor Financeiro (o Padrão). 
História da PCAF

A PCAF foi fundada em 2015 por 14 instituições financeiras holandesas sob a liderança do ASN Bank. A iniciativa resultou de um compromisso do governo holandês que apelou aos bancos para liderarem a mudança para uma economia de baixo carbono, medindo e divulgando as emissões de GEE associadas aos seus empréstimos e investimentos. Ao longo do tempo, mais instituições financeiras dos Países Baixos juntaram-se num esforço para desenvolver metodologias de código aberto para medir as emissões de GEE de várias classes de ativos, desde ações a imóveis comerciais. 

Em 2018, a PCAF se expandiu para a América do Norte. Com o Amalgamated Bank no comando, outras 12 instituições financeiras adaptaram as metodologias de contabilidade de GHG da PCAF para o mercado norte-americano. Em 2019, um total de 28 bancos da Global Alliance for Banking on Values (GABV) adotou a abordagem da PCAF para divulgar as emissões de GEE. A partir daí, ABN AMRO, Triodos Bank e ASN Bank se juntaram ao Amalgamated Bank e ao GABV para tornar a PCAF uma iniciativa global.

Além disso, a pedido dos bancos e investidores, a PCAF ampliou seu trabalho para abranger mais aspectos do setor financeiro. Desde 2021, a parceria criou métodos de medição e relatório de emissões de GEE para atividades de mercados de capitais e para o setor de seguros.

Atualmente, mais de 400 instituições financeiras alinharam sua avaliação e divulgação de GEE com os padrões contábeis da PCAF.1
Por que a PCAF é importante?

De acordo com a PCAF: "Os bancos representam a maior parte do capital disponível globalmente. Desde o Acordo Climático de Paris, os maiores bancos investiram mais de US$ 4,6 trilhões no setor de combustíveis fósseis".2

Está provado que a queima de combustíveis fósseis libera emissões de carbono que aceleram as mudanças climáticas, ameaçando o bem-estar da população global. O setor financeiro pode servir de exemplo para outros setores ao priorizar a transparência das emissões de GEE em todas as suas atividades de investimento, fazendo com que a responsabilidade pelas emissões de GEE evolua para uma prática comum em todos os mercados. 

Qual é o padrão PCAF?

No cerne da PCAF está sua Equipe Principal Global, um coletivo diversificado composto por 14 membros representando várias regiões e signatários da PCAF. Juntos, eles desenvolveram a Norma com o objetivo de harmonizar a contabilidade e os relatórios de GEE.

A Norma é composta por três partes: A, B e C. Cada parte foi revisada pelo GHG Protocol, uma organização que fornece uma estrutura global para medir e gerenciar as emissões de GEE. Todas as partes estão em conformidade com os requisitos da Norma de Contabilidade e Relatórios da Cadeia de Valor Corporativo (Escopo 3) da framework, para atividades de investimento da Categoria 15.
Parte A—Emissões financiadas

A norma mais atualizada exige que os bancos apliquem a contabilidade de GEE a sete classes de ativos: ações listadas e títulos corporativos; empréstimos comerciais e ações não listadas; financiamento de projetos; hipotecas; imóveis comerciais; empréstimos para veículos motorizados e dívida soberana. A medição das emissões financiadas permite que os bancos façam divulgações climáticas transparentes sobre sua exposição às emissões de GEE, identifiquem riscos e oportunidades de transição relacionados ao clima e estabeleçam uma linha de base para as emissões em alinhamento com o Acordo Climático de Paris.3
Parte B—Emissões facilitadas

No setor financeiro, os mercados de capitais desempenham um papel fundamental para alimentar a atividade econômica, incluindo grande parte da atividade que gera emissões de GEE. A PCAF aconselha que "[p]ara ajudar a limitar as mudanças climáticas e atingir metas de neutralidade de carbono até 2050, os mercados de capitais precisam redistribuir uma grande quantidade de capital para empresas verdes e sustentáveis". A Parte B do Padrão fornece um mecanismo para instituições financeiras fornecerem transparência em torno das emissões de GEE associadas ao seu trabalho facilitando transações de mercados de capitais, incluindo a emissão de ações e títulos de renda fixa.4
Parte C—Emissões associadas a seguros

O setor de seguros (e resseguros) pode desempenhar um papel fundamental no apoio às iniciativas de descarbonização. A demanda do setor de resseguros e de outras partes interessadas por ferramentas para medir e relatar as emissões de GEE está aumentando. A Parte C do Padrão fornece orientações sobre a medição e divulgação das emissões de GEE associadas a dois segmentos: linhas comerciais e linhas motoras pessoais.5

Espera-se que classes de ativos e estudos de caso adicionais sejam adicionados à medida que a PCAF evolui. Ao seguir as orientações da PCAF sobre emissões financiadas, facilitadas e associadas a seguros, as instituições financeiras podem comunicar eficazmente às partes interessadas, como o Carbon Disclosure Project (CDP), ao mesmo tempo que informam ações e estratégias climáticas. Essa comunicação e transparência também podem incentivar as instituições financeiras a desenvolver novos produtos financeiros para ajudar a apoiar a transição para uma economia com emissões de neutralidade de carbono .
Onde o Padrão PCAF está em vigor?

O padrão PCAF está sendo implementado em cinco regiões: África, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina e América do Norte. Cada região tem sua própria equipe de implementação regional com uma estrutura de governança abrangente. Cada equipe também recebe assistência técnica para que possa implementar a contabilização e a prestação de contas de GEE sem nenhum custo. 

PCAF indicou que, à medida que mais métricas e insights surgirem, as lições aprendidas por meio da implementação regional serão usadas para refinar o Padrão e promover a missão da coalizão: facilitar o alinhamento do setor financeiro com o Acordo Climático de Paris. 
