O que é PCAF?

Publicado: 4 de março de 2024
Contribuidores: Tom Krantz, Alice Gomstyn
A PCAF é uma coalizão global de instituições financeiras que trabalham para criar uma abordagem sincronizada para avaliar e divulgar emissões de gases de efeito estufa (GHG) associadas aos seus empréstimos e investimentos.
Como entidade sem fins lucrativos, PCAF oferece às instituições financeiras orientação sobre iniciativas de sustentabilidade empresarial, como:
Ao tomar tais medidas, as instituições financeiras têm o potencial de abrir caminho para o financiamento sustentável. Elas também podem obter uma visão mais abrangente das pegadas de carbono de seus portfólios adotando o padrão de contabilidade de GEE da PCAF, o Padrão Global de Contabilidade e Relatórios de GEE para o Setor Financeiro (o Padrão).
A PCAF foi fundada em 2015 por 14 instituições financeiras holandesas sob a liderança do ASN Bank. A iniciativa resultou de um compromisso do governo holandês que apelou aos bancos para liderarem a mudança para uma economia de baixo carbono, medindo e divulgando as emissões de GEE associadas aos seus empréstimos e investimentos. Ao longo do tempo, mais instituições financeiras dos Países Baixos juntaram-se num esforço para desenvolver metodologias de código aberto para medir as emissões de GEE de várias classes de ativos, desde ações a imóveis comerciais.
Em 2018, a PCAF se expandiu para a América do Norte. Com o Amalgamated Bank no comando, outras 12 instituições financeiras adaptaram as metodologias de contabilidade de GHG da PCAF para o mercado norte-americano. Em 2019, um total de 28 bancos da Global Alliance for Banking on Values (GABV) adotou a abordagem da PCAF para divulgar as emissões de GEE. A partir daí, ABN AMRO, Triodos Bank e ASN Bank se juntaram ao Amalgamated Bank e ao GABV para tornar a PCAF uma iniciativa global.
Além disso, a pedido dos bancos e investidores, a PCAF ampliou seu trabalho para abranger mais aspectos do setor financeiro. Desde 2021, a parceria criou métodos de medição e relatório de emissões de GEE para atividades de mercados de capitais e para o setor de seguros.
Atualmente, mais de 400 instituições financeiras alinharam sua avaliação e divulgação de GEE com os padrões contábeis da PCAF.1
De acordo com a PCAF: "Os bancos representam a maior parte do capital disponível globalmente. Desde o Acordo Climático de Paris, os maiores bancos investiram mais de US$ 4,6 trilhões no setor de combustíveis fósseis".2
Está provado que a queima de combustíveis fósseis libera emissões de carbono que aceleram as mudanças climáticas, ameaçando o bem-estar da população global. O setor financeiro pode servir de exemplo para outros setores ao priorizar a transparência das emissões de GEE em todas as suas atividades de investimento, fazendo com que a responsabilidade pelas emissões de GEE evolua para uma prática comum em todos os mercados.
No cerne da PCAF está sua Equipe Principal Global, um coletivo diversificado composto por 14 membros representando várias regiões e signatários da PCAF. Juntos, eles desenvolveram a Norma com o objetivo de harmonizar a contabilidade e os relatórios de GEE.
A Norma é composta por três partes: A, B e C. Cada parte foi revisada pelo GHG Protocol, uma organização que fornece uma estrutura global para medir e gerenciar as emissões de GEE. Todas as partes estão em conformidade com os requisitos da Norma de Contabilidade e Relatórios da Cadeia de Valor Corporativo (Escopo 3) da framework, para atividades de investimento da Categoria 15.
A norma mais atualizada exige que os bancos apliquem a contabilidade de GEE a sete classes de ativos: ações listadas e títulos corporativos; empréstimos comerciais e ações não listadas; financiamento de projetos; hipotecas; imóveis comerciais; empréstimos para veículos motorizados e dívida soberana. A medição das emissões financiadas permite que os bancos façam divulgações climáticas transparentes sobre sua exposição às emissões de GEE, identifiquem riscos e oportunidades de transição relacionados ao clima e estabeleçam uma linha de base para as emissões em alinhamento com o Acordo Climático de Paris.3
No setor financeiro, os mercados de capitais desempenham um papel fundamental para alimentar a atividade econômica, incluindo grande parte da atividade que gera emissões de GEE. A PCAF aconselha que "[p]ara ajudar a limitar as mudanças climáticas e atingir metas de neutralidade de carbono até 2050, os mercados de capitais precisam redistribuir uma grande quantidade de capital para empresas verdes e sustentáveis". A Parte B do Padrão fornece um mecanismo para instituições financeiras fornecerem transparência em torno das emissões de GEE associadas ao seu trabalho facilitando transações de mercados de capitais, incluindo a emissão de ações e títulos de renda fixa.4
O setor de seguros (e resseguros) pode desempenhar um papel fundamental no apoio às iniciativas de descarbonização. A demanda do setor de resseguros e de outras partes interessadas por ferramentas para medir e relatar as emissões de GEE está aumentando. A Parte C do Padrão fornece orientações sobre a medição e divulgação das emissões de GEE associadas a dois segmentos: linhas comerciais e linhas motoras pessoais.5
Espera-se que classes de ativos e estudos de caso adicionais sejam adicionados à medida que a PCAF evolui. Ao seguir as orientações da PCAF sobre emissões financiadas, facilitadas e associadas a seguros, as instituições financeiras podem comunicar eficazmente às partes interessadas, como o Carbon Disclosure Project (CDP), ao mesmo tempo que informam ações e estratégias climáticas. Essa comunicação e transparência também podem incentivar as instituições financeiras a desenvolver novos produtos financeiros para ajudar a apoiar a transição para uma economia com emissões de neutralidade de carbono .
O padrão PCAF está sendo implementado em cinco regiões: África, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina e América do Norte. Cada região tem sua própria equipe de implementação regional com uma estrutura de governança abrangente. Cada equipe também recebe assistência técnica para que possa implementar a contabilização e a prestação de contas de GEE sem nenhum custo.
PCAF indicou que, à medida que mais métricas e insights surgirem, as lições aprendidas por meio da implementação regional serão usadas para refinar o Padrão e promover a missão da coalizão: facilitar o alinhamento do setor financeiro com o Acordo Climático de Paris.
