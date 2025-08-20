O que é PCAF?

A PCAF foi fundada em 2015 por 14 instituições financeiras holandesas sob a liderança do ASN Bank. A iniciativa resultou de um compromisso do governo holandês que apelou aos bancos para liderarem a mudança para uma economia de baixo carbono, medindo e divulgando as emissões de GEE associadas aos seus empréstimos e investimentos. Ao longo do tempo, mais instituições financeiras dos Países Baixos juntaram-se num esforço para desenvolver metodologias de código aberto para medir as emissões de GEE de várias classes de ativos, desde ações a imóveis comerciais.

Em 2018, a PCAF se expandiu para a América do Norte. Com o Amalgamated Bank no comando, outras 12 instituições financeiras adaptaram as metodologias de contabilidade de GHG da PCAF para o mercado norte-americano. Em 2019, um total de 28 bancos da Global Alliance for Banking on Values (GABV) adotou a abordagem da PCAF para divulgar as emissões de GEE. A partir daí, ABN AMRO, Triodos Bank e ASN Bank se juntaram ao Amalgamated Bank e ao GABV para tornar a PCAF uma iniciativa global.

Além disso, a pedido dos bancos e investidores, a PCAF ampliou seu trabalho para abranger mais aspectos do setor financeiro. Desde 2021, a parceria criou métodos de medição e relatório de emissões de GEE para atividades de mercados de capitais e para o setor de seguros.

Atualmente, mais de 400 instituições financeiras alinharam sua avaliação e divulgação de GEE com os padrões contábeis da PCAF.1