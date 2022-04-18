Metas baseadas na ciência: quais são os principais compromissos necessários?

Depois que sua organização tenha tomado a decisão de definir uma meta baseada na ciência, esse é um processo de cinco etapas:

Compromisso— Envie uma carta à SBTi confirmando a intenção da sua empresa de estabelecer uma meta baseada na ciência. Desenvolver—Começar a trabalhar em uma meta de redução de emissões alinhada com os critérios, recomendações e orientações da SBTi. Enviar— Apresente a meta da sua empresa à SBTi para validação oficial. Comunicar— Anuncie a meta da sua empresa e informe os stakeholders. Divulgar— Relate as emissões de toda a empresa e o progresso em relação às metas anualmente.

Para cumprir as metas do Acordo de Paris, precisaremos reduzir pela metade nossas emissões coletivas de GEE até 2030 e reduzi-las para zero emissões de carbono até 2050. As metas baseadas na ciência estão no centro desse processo, fornecendo um roteiro com orientação técnica para as empresas definirem metas baseadas na ciência de alta qualidade e fazerem a transição para a neutralidade de carbono.

Atualmente, mais de 2.800 empresas estão tomando medidas contra as mudanças climáticas, comprometendo-se com metas baseadas na ciência. Com mais de 1.500 dessas empresas baseadas na Europa, ela está liderando o caminho. A Ásia ocupa um distante segundo lugar, com mais de 580 empresas, enquanto a América do Norte é o terceiro lugar, com mais de 450 empresas. Em nível setorial, os serviços profissionais são o setor com o maior número de empresas comprometidas com metas baseadas na ciência com mais de 230, enquanto o processamento de alimentos e bebidas vem em segundo lugar com quase 200, e têxteis, vestuário, calçados e artigos de luxo estão em terceiro com mais de 170 empresas.

Embora as metas baseadas na ciência sejam sem dúvida boas para o meio ambiente, elas também são boas para os resultados, com benefícios para os negócios incluindo forte confiança do investidor, resiliência contra regulamentações, maior inovação, vantagem competitiva e reputação da marca fortalecida.

