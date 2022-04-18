Metas baseadas na ciência: quais são os principais compromissos necessários?

Na corrida para um futuro com neutralidade de carbono, as metas baseadas na ciência servem como um motor fundamental da descarbonização. As metas com base científica mostram às empresas quanto e com que rapidez elas devem reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) para cumprir as metas climáticas de Paris e evitar os piores efeitos das mudanças climáticas. Neste artigo, explicaremos os principais elementos desse framework.
A iniciativa Metas Baseadas na Ciência (SBTi) foi fundada em 2015 como uma parceria entre o CDP, o Pacto Global das Nações Unidas, o Instituto de Recursos Mundiais (WRI) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF).
Ele foi formado para ajudar a mobilizar o setor privado a tomar ações climáticas urgentes, estabelecendo metas baseadas na ciência que ajudam as empresas a enfrentar o aquecimento global e, ao mesmo tempo, aproveitar os benefícios e aumentar sua competitividade na transição para a neutralidade de carbono. O programa global é voluntário, mas a chamada para ação para estabelecer metas baseadas na ciência é um compromisso fundamental exigido para a participação em outras campanhas de ação climática, como a We Mean Business Coalition.
A iniciativa define e promove as melhores práticas, fornece recursos e orientação técnica e avalia e aprova de forma independente as metas das empresas.
É claro que as especificidades exatas para definir uma meta baseada na ciência são mais técnicas e podem ser visualizadas nos critérios, recomendações e orientações completos fornecidos pela iniciativa Science-Based Targets (SBTi), mas essa lista destaca os compromissos mais importantes.
Na verdade, cada setor enfrenta desafios diferentes na jornada para atingir as metas climáticas de Paris. Reconhecendo isso, a SBTi desenvolveu metodologias, estruturas e requisitos específicos para cada setor, a fim de auxiliar empresas de todos os setores a se juntarem aos líderes climáticos que estabelecem metas baseadas na ciência.
Para o ambiente construído, a orientação setorial ainda está em desenvolvimento, mas há planos para disponibilizar os recursos desenvolvidos por meio de webinars e/ou workshops no futuro.
Com a sustentabilidade agora no foco dos líderes empresariais, houve uma aceitação geral da necessidade de uma meta de neutralidade de carbono. Em 2019, os compromissos de neutralidade de carbono abrangeram 16% da economia global. Em 2021, quase 70% haviam se comprometido em atingir a neutralidade de carbono até 2050.
No entanto, muitas metas são prejudicadas pelo fato de não haver um plano sobre como alcançar a meta. Assim, surgiu a necessidade de um padrão comum para metas de neutralidade de carbono que respondessem às três perguntas: o que é coberto, o que conta e até quando.
Para preencher essa lacuna, em outubro de 2021 a SBTi introduziu seu novo padrão de neutralidade de carbono. Seu principal objetivo é fornecer um meio baseado na ciência para avaliar os compromissos de neutralidade de carbono.
Com um padrão comum em vigor, as inconsistências que assolam as metas de neutralidade de carbono serão eliminadas. No passado, metas ruins podiam ser enganosas, já que algumas empresas estabeleciam metas que cobriam apenas as emissões operacionais, apesar do fato de as emissões a jusante serem muito maiores.
Da mesma forma, empresas que antes dependiam muito de compensações enviaram uma mensagem de que provavelmente não mudariam seu modelo de negócios para alinhá-lo com as metas climáticas. Agora, com um padrão comum em vigor, é mais fácil validar a qualidade das metas de neutralidade de carbono, e seu impacto coletivo foi fortalecido.
Para cumprir as metas do Acordo de Paris, precisaremos reduzir pela metade nossas emissões coletivas de GEE até 2030 e reduzi-las para zero emissões de carbono até 2050. As metas baseadas na ciência estão no centro desse processo, fornecendo um roteiro com orientação técnica para as empresas definirem metas baseadas na ciência de alta qualidade e fazerem a transição para a neutralidade de carbono.
Atualmente, mais de 2.800 empresas estão tomando medidas contra as mudanças climáticas, comprometendo-se com metas baseadas na ciência. Com mais de 1.500 dessas empresas baseadas na Europa, ela está liderando o caminho. A Ásia ocupa um distante segundo lugar, com mais de 580 empresas, enquanto a América do Norte é o terceiro lugar, com mais de 450 empresas. Em nível setorial, os serviços profissionais são o setor com o maior número de empresas comprometidas com metas baseadas na ciência com mais de 230, enquanto o processamento de alimentos e bebidas vem em segundo lugar com quase 200, e têxteis, vestuário, calçados e artigos de luxo estão em terceiro com mais de 170 empresas.
Embora as metas baseadas na ciência sejam sem dúvida boas para o meio ambiente, elas também são boas para os resultados, com benefícios para os negócios incluindo forte confiança do investidor, resiliência contra regulamentações, maior inovação, vantagem competitiva e reputação da marca fortalecida.
Descubra como transformar insights de sustentabilidade em ação e dê os próximos passos para aproveitar o poder da IA generativa.
Obtenha uma visão interna sobre as tendências que moldam o mundo das empresas sustentáveis — e os insights que podem ajudar a gerar transformação.
Identifique o melhor software de gestão de desempenho de ativos (APM) para atender às suas necessidades.
A incorporação da sustentabilidade faz com que ela se torne um acelerador da transformação de negócios em comparação com a realidade de muitas organizações: um exercício de geração de relatórios ou contabilidade.
Comece hoje sua jornada para a sustentabilidade vinculando seu roteiro estratégico às operações diárias.
Utilize os serviços de consultoria em sustentabilidade da IBM para transformar em ação a ambição de sustentabilidade e se tornar uma empresa mais responsável e lucrativa.
Acelere sua jornada de sustentabilidade planejando um caminho sustentável e lucrativo com soluções e plataformas abertas e baseadas em IA, além do profundo conhecimento do setor da IBM.