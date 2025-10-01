O que é segurança de DNS?

A segurança do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) protege os usuários contra ameaças cibernéticas, garantindo a estabilidade das consultas DNS, o processo que o sistema usa para converter nomes de sites em endereços IP.
A segurança do DNS mantém os "agentes mal-intencionados" e seus domínios maliciosos à distância, aplicando métodos de criptografia, autenticação e inteligência de ameaças.
Por que a segurança de DNS é necessária? Em grande parte devido ao papel central e fundamental que os DNS Services desempenham na comunicação moderna. O DNS serve como a "lista telefônica" (ou listagem de diretórios) da internet, ajudando a combinar solicitações de domínios com endereços IP.
Para realmente ter uma ideia de como essa atividade é essencial, considere por um momento quantas vezes você provavelmente precisará desses serviços de pesquisa durante um dia normal. Agora, multiplique esse número para representar semanas, meses e anos, e você verá claramente que essa atividade é uma parte constante e contínua da computação moderna.
O DNS também é uma atividade rica em endereços IP, que constituem dados potencialmente valiosos e confidenciais. Além disso, a tecnologia de camada de DNS possui diversas vulnerabilidades que a deixam exposta a diversas formas de ataques cibernéticos.
Agentes mal-intencionados (também chamados de agentes de ameaças) são entidades que têm os meios para executar ataques cibernéticos ou outras ações nocivas. Mas quem são esses indivíduos ou grupos? Atualmente, não faltam possibilidades:
O que é verdadeiramente assustador em todos esses criminosos em potencial é o quanto eles são capazes de esconder suas próprias identidades, enquanto violam impiedosamente as identidades de outros.
Os ataques podem ter origem em qualquer lugar onde os provedores de serviços ofereçam Wi-Fi — desde indivíduos trabalhando em um porão residencial em sua rua até grupos de cibercriminosos dedicados operando em locais ocultos ao redor do mundo. Essa capacidade superior de mascaramento os oculta com ampla cobertura para evitar a detecção, para que possam continuar implementando seus esquemas nefastos.
A segurança de DNS gira em torno de quatroprocessos independentes de de cibersegurança.
Abreviada como DNS sobre HTTPS (ou DoH), a criptografia desempenha o papel fundamental de proteger as consultas DNS e as respostas DNS. Ela o faz protegendo-os da visualização, permitindo que o acesso à atividade de navegação e ao histórico seja mantido privado e limitado ao cliente e ao servidor DNS específico que ele está usando. Ao evitar oportunidades de "espreita", a criptografia ajuda a limitar as vulnerabilidades de um sistema, ajudando, assim, a evitar o uso posterior de ransomware.
O DNS Security Extensions (DNSSEC) emprega assinaturas digitais para confirmar a autenticidade dos dados DNS. Isso ajuda a garantir que os dados que chegam sejam recebidos de uma fonte legítima e verificável. O uso do DNSSEC ajuda a impedir o sucesso de esquemas de envenenamento de cache de DNS, onde endereços IP falsos redirecionam os usuários para sites maliciosos. O envenenamento de cache DNS é um dos principais tipos de ataques de falsificação de DNS.
A inteligência de ameaças vira o jogo com possíveis hackers, ao fornecer aos administradores de sistemas bancos de dados que contêm informações verificadas sobre endereços IP não confiáveis e domínios maliciosos. Uma pessoa prevenida vale por duas. Com esses dados, a segurança do DNS pode garantir a interrupção de solicitações de DNS que poderiam abrir a porta para atividades cibernéticas indesejadas, como ataques de phishing ou a introdução sistêmica de malware.
Outra forma de operação da segurança de DNS é por meio do uso extenso de metodologias de filtragem. As políticas de filtragem de DNS podem ser voltadas expressamente para as necessidades do usuário. Portanto, a filtragem oferece muitas opções aos usuários. Elas podem bloquear determinados sites, domínios (e subdomínios) que exibem características arriscadas ou categorias inteiras de conteúdo.
Os principais benefícios de seguir os princípios gerais de segurança de DNS são um aumento da segurança e da privacidade, conforme se manifestam dessas maneiras.
Ataques de distributed denial-of-service (DDoS) são projetados para sabotar o fluxo normal do tráfego de DNS. Ao inundar o alvo pretendido com tanto tráfego da web, o sistema direcionado fica completamente obstruído.
Imagine ficar sobrecarregado, como se você estivesse operando um pequeno restaurante à beira da estrada e, de repente, milhares de clientes famintos se aglomeram — todos eles exigindo ser atendidos naquele momento. Os ataques de DDoS funcionam da mesma forma, pela força bruta de seus números.
Há também ataques de amplificação de DNS, que violam a segurança da rede usando servidores DNS abertos e disponíveis para ampliar o tráfego, tudo na esperança de sobrecarregar um serviço ou domínio de internet que é o alvo. (É chamado de botnet quando muitos computadores comprometidos são usados dessa maneira.) Os ataques de amplificação usam um endereço IP de origem falsificado (que pertence a uma vítima pretendida) para direcionar enormes quantidades de tráfego de rede indesejado para essa vítima.
A segurança de DNS neutraliza ataques de DDoS de várias maneiras. Primeiro, a segurança de DNS impõe o uso de assinaturas digitais como precursor da aceitação de transferências de dados de DNS. Ela também usa a detecção de anomalias para detectar ameaças de DNS exclusivas, aproveitando algoritmos impulsionados por IA.
Outro método, a limitação de taxa, restringe quantas solicitações de DNS um único cliente pode fazer, com base no tempo decorrido. A validação de zona de DNS exige que somente registros de DNS confirmados e válidos possam ser liberados para ingressar no fluxo de tráfego de DNS regular.
Para estabelecer um DNS realmente seguro, é essencial que ele se alinhe e apoie o ideal de cibersegurança zero trust, pelo qual “nunca confiamos, sempre verificamos”. Isso significa que não é concedido acesso a nenhum recurso (por mais insignificante que possa parecer) sem que a identidade do solicitante seja primeiro verificada e, em seguida, autorizada para acesso.
As empresas que adotam totalmente o ideal de zero trust compartilham semelhanças perceptíveis, conforme descrito em um relatório sobre segurança zero trust emitido pelo IBM Institute for Business Value. Esse relatório discute os "líderes de zero trust" e as ações específicas que cerca de 23% das empresas adotam para aproveitar ao máximo os princípios práticos do zero trust.
Os resolvedores de DNS desempenham um papel fundamental na aplicação dos princípios práticos de zero trust. Os resolvedores atuam como intermediários. Depois que um usuário solicita um determinado site, o resolvedor de DNS lida com essa solicitação. Em seguida, ele verifica toda a infraestrutura de DNS e examina os servidores de DNS em busca do endereço IP correto.
Se o sistema DNS não conseguir encontrar esse endereço IP, os resolvedores DNS entrarão em contato com os servidores de nomes autoritativos de fora do sistema. Esses servidores de nomes fornecem a “palavra final” sobre o endereço IP buscado emitindo um endereço IP confirmado. Então, o resolvedor DNS recursivo coloca o endereço IP no cache para proteção e acesso interno rápido na próxima vez que for necessário.
A segurança de DNS aproveita vários serviços e ferramentas de segurança. Os sistemas de detecção de ameaças impulsionados por IA oferecem automação. O mesmo vale para resolvedores de DNS e outras soluções de segurança, que se beneficiam de aprendizado de máquina e feeds de inteligência de ameaças.
Esses sistemas e soluções não só automatizam os processos necessários, mas também policiam proativamente o tráfego de DNS em tempo real. O DNSSEC também ajuda a automatizar processos de segurança, ao proteger internet protocols de ataques por meio de sequestro, phishing e tunelamento de DNS — ataques cibernéticos que podem prejudicar gravemente o tráfego de DNS e a experiência do usuário.
Além disso, a segurança de DNS ajuda a fornecer proteção para objetos com recursos de Internet das coisas (IoT). A segurança de DNS protege os frameworks de IoT de várias maneiras, como impedir que dispositivos de IoT interajam com servidores de comando e controle e sejam recrutados como novas partes de botnets.
A manutenção da cibersegurança é um trabalho de tempo integral, considerando que ataques sofisticados e em evolução ao DNS parecem manter sua capacidade de se adaptar constantemente. Os seguintes tipos de soluções de segurança de DNS são usados principalmente para combater esses ataques e aprimorar a cibersegurança:
Saber como separar o DNS da sua CDN pode melhorar o desempenho, gerar economia de custos e resiliência. Saiba por que gerenciar o DNS com independência oferece maior controle sobre o direcionamento do tráfego, o monitoramento do desempenho e a resiliência entre vários provedores de CDN.
Selecionar o provedor de DNS certo é fundamental para gerenciar o tráfego, garantir a resiliência e otimizar o desempenho. Conheça os quatro fatores essenciais que você deve considerar, do perfil de risco e necessidades do desenvolvedor ao gerenciamento de várias CDNs e requisitos de desempenho.
Saiba como o DNS gerenciado melhora o desempenho e a segurança, reduz a latência e simplifica suas operações. Conheça as diferenças entre DNS gerenciado e autogerenciado e explore os principais benefícios para a sua empresa.
Explore os benefícios e as dificuldades do DNS autoritativo auto-hospedado para grandes empresas. Saiba mais sobre as complexidades ocultas da auto-hospedagem e por que as soluções de DNS gerenciado podem ser a melhor opção para escalabilidade, resiliência e economia.
