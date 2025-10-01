O que é segurança de DNS?

A segurança do DNS mantém os "agentes mal-intencionados" e seus domínios maliciosos à distância, aplicando métodos de criptografia, autenticação e inteligência de ameaças.

Por que a segurança de DNS é necessária? Em grande parte devido ao papel central e fundamental que os DNS Services desempenham na comunicação moderna. O DNS serve como a "lista telefônica" (ou listagem de diretórios) da internet, ajudando a combinar solicitações de domínios com endereços IP.

Para realmente ter uma ideia de como essa atividade é essencial, considere por um momento quantas vezes você provavelmente precisará desses serviços de pesquisa durante um dia normal. Agora, multiplique esse número para representar semanas, meses e anos, e você verá claramente que essa atividade é uma parte constante e contínua da computação moderna.

O DNS também é uma atividade rica em endereços IP, que constituem dados potencialmente valiosos e confidenciais. Além disso, a tecnologia de camada de DNS possui diversas vulnerabilidades que a deixam exposta a diversas formas de ataques cibernéticos.