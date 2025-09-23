Filtragem de DNS versus filtragem da web: qual é a diferença?

Ambas as políticas de filtragem de conteúdo basicamente visam alcançar o mesmo objetivo de cibersegurança: proteger o usuário (e seu sistema) contra conteúdo nocivo de sites maliciosos ou de outros agentes mal-intencionados. Cada forma de controle de acesso é construída de forma diferente para realizar funções relacionadas, mas separadas.

A filtragem de DNS baseia-se no sistema de nomes de domínio (DNS) e é voltada para a interceptação de sites potencialmente perigosos antes que possam ser acessados. A filtragem da web implica medidas de segurança mais vastas e totalmente desenvolvidas que não apenas detectam sites maliciosos, mas também realizam exames analíticos de tais sites e seus métodos.