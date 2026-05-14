O que é manutenção adiada?

As empresas utilizam a manutenção adiada para gerenciar seus recursos de forma estratégica e priorizar as necessidades de manutenção.

Além da manutenção adiada, as organizações costumam recorrer a outros tipos de manutenção, como a manutenção preventiva, a manutenção preditiva e a manutenção programada, como parte de um plano geral de manutenção.

Embora esses três tipos principais de manutenção sejam eficazes, as restrições de recursos ainda podem tornar necessário adiar alguns reparos, e é aí que entra a manutenção adiada. Em um programa eficaz de manutenção adiada, os gerentes de instalações e as equipes de manutenção avaliam suas prioridades operacionais e decidem quais problemas de manutenção devem receber atenção imediata e quais podem ser adiados.

Embora a manutenção adiada possa ajudar as equipes a manter os ativos críticos em funcionamento, adiar os reparos por muito tempo pode gerar um backlog de manutenção adiada. Além disso, pode levar a falhas de sistema com o tempo, à redução da vida útil dos ativos e a riscos de segurança. Segundo um estudo recente, os governos estaduais e municipais dos Estados Unidos enfrentaram, no ano passado, um backlog de US$ 105 bilhões em custos de manutenção adiada para reparos necessários em estradas e pontes.1