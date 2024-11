As equipes de atendimento ao cliente podem usar a automação do atendimento ao cliente de diversas maneiras. Pode ser simples ou complexo, dependendo do setor e do tamanho do negócio. Há vários exemplos a serem considerados pela empresa ao analisar opções de suporte automatizado.

Chatbots de IA: Chatbots e assistentes virtuais impulsionados por IA podem lidar com uma variedade de tarefas, como agendar reuniões, qualificar leads, orientar os clientes para recursos de suporte e muito mais. Eles podem lidar com consultas simples de clientes e orientá-los nas etapas de solução de problemas. Isso é feito usando o processamento de linguagem natural (NLP) para entender os problemas do cliente e, em seguida, fornecer respostas precisas que sejam relevantes para o problema em questão.

Criação de chamados automatizados: a tecnologia de automação pode organizar os chamados de suporte com base em critérios predefinidos e encaminhar os chamados para o agente mais preparado para lidar com as necessidades do cliente, reduzindo os tempos de espera. Ao automatizar o processo do sistema de emissão de tickets, uma empresa pode priorizar problemas em termos de urgência e atribuir tickets às equipes de suporte relevantes, ajudando a garantir uma interação humana significativa.

Software de IVR: o software de resposta interativa por voz é uma ferramenta de automação que cumprimenta os responsáveis pelas chamadas e os direciona para o departamento apropriado. Alguns softwares de IVR também podem ser usados para aceitar pagamentos de clientes e responder às perguntas frequentes com um sistema de resposta pré-gravado, reduzindo a tensão sobre os agentes de suporte que lidam com problemas mais complexos.

Tradução automática: Os clientes podem estar ligando de qualquer lugar do mundo e uma experiência de atendimento ao cliente perfeita é crucial para manter seus negócios. O software de atendimento ao cliente pode converter automaticamente uma conversa, permitindo o suporte em tempo real de clientes em todo o mundo.

Notificações automatizadas: os agentes do atendimento ao cliente têm muita coisa acontecendo e, às vezes, podem esquecer uma tarefa que precisa ser revisada. A tecnologia de automação de IA pode mitigar erros humanos e configurar notificações inteligentes com base em regras definidas.

Pesquisas de feedback do cliente: com o atendimento automatizado ao cliente, uma empresa pode configurar pesquisas automáticas de feedback do cliente, como CSAT, NPS, CLV. Essas métricas ajudam uma empresa a coletar os dados dos clientes necessários para melhorar a experiência geral do cliente, a CX. Além disso, o cronograma da pesquisa pode ser automatizado para ajudar a garantir que a empresa entre em contato com o cliente em um ponto de contato específico.

Resposta automática por e-mail e redes sociais: um cliente pode fazer uma consulta de atendimento ao cliente nas redes sociais ou por e-mail, mas os agentes não conseguem entrar em contato imediatamente. É aqui que a automação do suporte ao cliente entra em cena e reconhece automaticamente a consulta. Fornecendo modelos de e-mail com as etapas iniciais para o cliente seguir e ajudar a garantir que haverá uma interação de acompanhamento.

Atualizações automáticas: atualmente, os clientes querem saber se ocorreu um atraso na remessa ou se estão ocorrendo interrupções no sistema. Uma empresa pode manter os clientes atualizados com esses problemas por meio de notificações automáticas sobre os prazos de resolução e as soluções de serviço às quais eles podem recorrer enquanto isso.