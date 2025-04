O que é automação do contact center?

Os clientes querem uma experiência do cliente sem esforço ao fazer negócios com uma organização. Não importa qual seja o produto ou serviço que eles estão comprando, eles querem que seja um processo sem dificuldades. E as empresas estão finalmente começando a reconhecer a importância da inteligência artificial, IA generativa e ferramentas de automação para um ótimo atendimento ao cliente.

De acordo com um relatório recente do IBM Institute for Business Value1, um número significativo de organizações já está implementando a IA generativa no atendimento ao cliente. Os pesquisadores entrevistaram quase 1.500 líderes de atendimento ao cliente e descobriram que 67% já estão usando a tecnologia. E mais de 40% estão usando a IA generativa para criar casos de teste para treinar a IA conversacional.

As empresas estão aprendendo que o atendimento ao cliente excepcional não é mais apenas uma prioridade, é um requisito. Os clientes esperam experiências mais rápidas, inteligentes e personalizadas, independentemente de onde ou como estão entrando em contato com a empresa. E agora, isso pode ser feito sem a necessidade de pessoal adicional de centrais de atendimento ou departamentos de atendimento ao cliente. As ferramentas de automação reprimem tarefas demoradas e auxiliam os chamadores mais rápido do que nunca.

A pesquisa também mostra que 97% dos provedores de atendimento ao cliente relatam que a IA conversacional tem um impacto positivo na satisfação do cliente2.

É importante observar que a automação do contact center e a automação da central de atendimento diferem um pouco, embora as duas sejam frequentemente usadas de forma intercambiável. No entanto, a automação da central de atendimento é apenas um subconjunto da automação do contact center. Por exemplo, uma empresa com uma abordagem omnicanal de atendimento ao cliente pode optar por automatizar seu contact center, mas canais específicos (como telefone, site ou aplicativo) também precisarão ser automatizados.