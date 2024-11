Um dos desafios mais urgentes relacionados à adoção de energia renovável é o custo inicial. No entanto, há benefícios significativos no longo prazo para empresas e economias que investem em projetos de energia limpa e tecnologias de energia renovável. Ao aumentar a conscientização sobre essas vantagens, os líderes empresariais que se concentram na transição energética podem obter o apoio de investidores e outros stakeholders. Eles também podem impulsionar o crescimento econômico. Essas vantagens são:

Criação de emprego

Uma maior ação climática pode levar a mais oportunidades de emprego no setor de energia limpa. Os líderes da cadeia de suprimentos podem investir em talentos capazes de identificar as emissões de Escopo 1, 2 e 3 ou fazer parcerias com fornecedores que extraiam matérias-primas de forma ética. Em 2022, o emprego mundial no setor de energia aumentou para 13,7 milhões de empregos (link fora de ibm.com), quase dobrando na última década.

Economia de custo

As empresas podem determinar a relação custo-benefício de diferentes tecnologias e projetos de energia renovável usando métricas como o custo nivelado de energia (LCOE). Os CAE de taxa fixa oferecem estabilidade de preços contra as flutuações do mercado da eletricidade, enquanto as tarifas feed-in (FiT) concedem aos produtores de energia preços acima do mercado para a energia que geram e disponibilizam na rede.

Incentivos fiscais

Nos EUA, o Business Energy Investment Tax Credit (Crédito Fiscal para Investimentos em Energia para Empresas) oferece subsídios para empresas em troca da implantação de energias renováveis. Em alguns países europeus, como a Alemanha, as empresas podem se beneficiar de taxas reduzidas de IVA (link fora do ibm.com) para instalações de painéis solares. Na Ásia, as depreciações fiscais aceleradas da Índia sobre instalações de energia solar oferecem vantagens para consumidores comerciais e residenciais.

Segurança energética

As fontes de energia renovável podem proporcionar maior estabilidade e resiliência por meio da diversificação energética. Mesmo que uma rede elétrica ou usina de energia não funcione totalmente com energia renovável, ter vários meios de produção de energia pode garantir que a energia esteja disponível de forma consistente.

Reputação da marca

Uma nova onda de interessados em sustentabilidade está pressionando as organizações a serem abertas sobre os fatores ambientais, sociais e de governança (ESG). Essa pressão incentiva as empresas a adotarem iniciativas de energia limpa que podem ajudar a aumentar a reputação de sua marca.

Conformidade regulamentar

A transição para energia renovável pode ajudar as empresas a atingir as metas climáticas descritas em legislações e estruturas. Por exemplo, em algumas regiões as leis exigem a elaboração de relatórios de ESG em vez de simplesmente incentivá-los. E algumas empresas devem cumprir regulamentações como a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD), que incentiva as empresas da UE a divulgarem seus impactos ambientais e sociais.