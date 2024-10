O que é custo nivelado de energia (LCOE)?

Diferentes tecnologias e recursos energéticos têm LCOEs diferentes. Por mais de uma década, o LCOE de fontes de energia renováveis, como energia solar, energia eólica onshore e energia eólica offshore, caiu vertiginosamente devido à inovação, crescentes economias de escala e apoio governamental. Por exemplo, o LCOE da energia eólica onshore caiu de uma média de US$ 135 por MWh em 2009 para menos da metade disso em 2024. No mesmo período, o preço médio da energia solar fotovoltaica em escala de serviços públicos caiu de US$ 359 por MWh para US$ 61.4

O LCOE da energia geotérmica não teve um declínio tão grande devido aos custos de capital relativamente altos em comparação com outras tecnologias de energia renovável. No entanto, os preços podem cair mais no futuro devido a novas iniciativas, como o Enhanced Geothermal Energy Shor, um programa de pesquisa do Departamento de Energia dos EUA.

Essas tendências de queda ajudam a tornar as fontes de energia renováveis mais competitivas em relação à geração a gás e a carvão, que têm LCOEs de até US$ 228 e US$ 168, apoiando, assim a transição energética global. Os conflitos geopolíticos contribuíram para o aumento dos custos dos combustíveis fósseis e da eletricidade, tornando ainda mais atraentes os projetos de energia renovável.

A pandemia de COVID-19 e as quebras resultantes na cadeia de suprimentos nivelaram as quedas de preços nos custos de energia renovável. No entanto, até 2024, os desafios da cadeia de suprimentos foram conciliados de acordo com o "custo nívelado de energia+", um relatório anual de LCOE da empresa de serviços financeiros Lazard. Como nos anos anteriores, os analistas da empresa concluíram que "a competitividade de custos das energias renováveis levará ao deslocamento contínuo da geração convencional e a uma matriz energética em evolução".