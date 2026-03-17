O que é automação predial?

Os sistemas de automação predial (BAS) são frequentemente integrados a sistemas de gerenciamento predial (BMS) mais amplos, que coordenam várias tecnologias predial. Algumas organizações também implementam sistemas de gerenciamento de energia de edifícios (BEMS), que se concentram especificamente no monitoramento e otimização do consumo de energia.

Quando implementado de forma eficaz, um BAS pode reduzir os custos operacionais, melhorar a eficiência energética e dar aos gerentes de instalações maior visibilidade sobre o desempenho do edifício.