O que é um escritório inteligente?

Duas grandes tendências estão incentivando os líderes de negócios a começar a implementar tecnologias de escritórios inteligentes:

A ascensão das tecnologias inteligentes: as tecnologias inteligentes surgiram a partir de diversos avanços tecnológicos: a comercialização da Internet nos anos 1990, o surgimento de objetos “inteligentes” como televisores conectados à Internet nos anos 2000, o crescimento das redes móveis e a evolução da análise de dados.1 Atualmente, tecnologias inteligentes equipadas com recursos de coleta de dados e conectividade estão sendo cada vez mais implementadas para melhorar a sustentabilidade e a experiência do usuário em diversos contextos, como em cidades, fazendas e residências. Ambientes de escritório não são exceção, com o mercado global de escritórios inteligentes projetado para alcançar USD 122,6 bilhões até 2032.2

Aumento do trabalho remoto e híbrido: a disparada do trabalho remoto durante a pandemia de COVID-19 (e o aumento dos ambientes de trabalho híbridos desde então) resultou em forças de trabalho mais distribuídas do que nunca. Isso está gerando demanda por tecnologias de escritórios inteligentes que facilitem a colaboração entre trabalhadores remotos e os membros de sua equipe no escritório .