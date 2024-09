O RMH atende a uma comunidade de mais de 550.000 pessoas com sede nos subúrbios oeste e norte de Melbourne. Além de sua instalação principal, o Royal Melbourne Hospital, o serviço de saúde inclui dois campi principais em City e Royal Park, bem como um laboratório de doenças infecciosas e 12 locais satélites que fornecem saúde mental, cuidados residenciais, reabilitação e serviços comunitários.

Para manter o amplo espaço do RMH, mais de 600 colaboradores de gerenciamento de instalações (FM) trabalham 24 horas por dia, prestando uma ampla gama de serviços não clínicos, como limpeza, gestão de resíduos, apoio à enfermarias e transporte de pacientes, manutenção, serviços de engenharia e engenharia biomédica, gestão de energia e serviços públicos, central telefônica, estacionamento, alimentação de pacientes e serviços de alimentação.

Ao longo dos anos, o FM operou a partir de um sistema legado de pagers, sistemas de mensagens, chamadas telefônicas, tickets e outras ferramentas baseadas em papel para responder às solicitações de serviço. Antes da transformação do sistema, havia oito maneiras diferentes de recorrer aos serviços das instalações. No entanto, com os sistemas sendo gerenciados a partir de silos não integrados e com cargas de trabalho em constante crescimento, o RMH queria simplificar e revisar seus processos de negócios de FM antes que esses sistemas ficassem sobrecarregados, visando tornar-se mais eficiente e sustentável na prestação de seus serviços.

“A equipe de FM enfrentava cada vez mais desafios operacionais diários na prestação de serviços”, diz Adriana Stormont, diretora de projeto CAFM do RMH. “Também tínhamos falta de dados qualitativos para melhor informar as decisões. Os dados ativos não eram centralizados ou transparentes, portanto não podíamos obter custos do ciclo de vida, manutenção, garantias, contratos de empreiteiros e outras informações importantes que agora precisávamos ter, não apenas para melhores práticas de gerenciamento de ativos, mas também para satisfazer as conformidades regulatórias recentemente introduzidas.”

Para lidar com esses problemas, o RMH fez uma revisão de serviço independente, que recomendou um sistema de gerenciamento de tarefas digitais. "Então, testamos o mercado por meio de uma licitação pública aberta e seguimos um processo abrangente de avaliação e aquisição", diz Stormont. "Nossa jornada de avaliação incluiu visitas de referência e reuniões com entidades de saúde e comerciais locais e interestaduais."

Em novembro de 2018, o conselho de administração do RMH aprovou o financiamento de um caso de negócio para um sistema integrado de gerenciamento de ambiente de trabalho (IWMS), incluindo uma plataforma digital de gerenciamento de tarefas de mobilidade. Em 2019, a organização também criou uma equipe de projeto de gerenciamento de instalações assistidas por computador (CAFM) para supervisionar a implementação digital e a transformação da mudança. Esse importante serviço metropolitano de saúde selecionou a plataforma IBM TRIRIGA para se tornar seu IWMS. Com um pacote de análise de dados, alertas críticos e recursos de processo automatizados, o TRIRIGA aumenta a visibilidade, a utilização de recursos, o controle e a automação das necessidades de FM.

Para o design da solução e implementação do projeto, a IBM trouxe o parceiro de negócios IBM TRIXi Building Insights devido à sua ampla experiência com o software IBM Internet of Things (IOT).

O projeto CAFM incluiu uma revisão de mais de 100 processos de negócios, sessões de design para sete fluxos de trabalho, migração de dados, gerenciamento de mudanças, testes e treinamento de usuários em vários departamentos. Porém, à medida que o projeto continuava - dentro do prazo e do orçamento - até o início de 2020, um evento inesperado surgiu e desafiou o RMH e o FM de uma forma que ninguém poderia imaginar.