O gerenciamento de espaço é uma prioridade crescente para muitas organizações. Em certas ocasiões, o trabalho e os ambientes de trabalho estão se transformando em uma experiência tanto quanto em um local físico. Mesmo com o aumento de ambientes de trabalho não tradicionais, incluindo arranjos híbridos, ambientes de trabalho digitais e trabalho remoto, é imprescindível criar um espaço de escritório seguro e confortável, com ar e superfícies limpos, além de fortes medidas de segurança.

No entanto, a implementação dessas mudanças exige tecnologia de ponta que está em constante evolução e que, em muitos casos, pode necessitar de grandes reformas. Apesar dos desafios, incluindo a infraestrutura envelhecida, custos e necessidades em mudança, a IDC descobriu que “88% das empresas fizeram ou estão planejando investimentos para atualizar os espaços físicos, tornando-os mais adequados para modelos de trabalho flexíveis.” E que, “até 2025, 90% das novas construções comerciais ou renovações implementarão tecnologia de instalações inteligentes, apoiando ambientes de trabalho flexíveis e melhorando de forma sustentável a experiência dos ocupantes e o desempenho operacional.”3

Com o avanço da tecnologia e a inclusão de mais dispositivos de Internet das Coisas (IoT) nas soluções IWMS, poderá haver a possibilidade de automação adicional. A integração de tecnologia de resposta à demanda automática pode ainda mais automatizar os edifícios para otimizar o uso de energia durante os períodos de pico, ajudando a reduzir o consumo de energia e os custos. Se combinadas com taxas de ocupação em tempo real, as estratégias de redução de carga podem ser personalizadas para necessidades específicas e ajustadas conforme as condições mudam.

O mercado global de IWMS está se expandindo e, com isso, os métodos de construção, as práticas de gerenciamento de instalações e as demandas dos ocupantes por sustentabilidade aumentam a cada ano. Aproveitar os recursos de IA em expansão e a incorporação do setor de IoT nas plataformas IWMS posiciona as organizações para permitir uma automação mais inteligente e práticas preditivas no futuro.