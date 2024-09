O que é gerenciamento de espaço?

As soluções de software desempenham um papel fundamental no gerenciamento do espaço. Ferramentas como sistemas de gerenciamento de instalações assistido por computador (CAFM) permitem que as empresas visualizem digitalmente o espaço físico e os ativos. O software de planejamento de espaço fornece plantas baixas e layouts detalhados, permitindo que as empresas planejem e gerenciem os espaços de forma eficaz. E o software de gerenciamento de espaço pode permitir funcionalidades como o rastreamento da ocupação, o gerenciamento de cronogramas de manutenção e o fornecimento de atualizações em tempo real sobre a utilização do espaço.

Um sistema integrado de gerenciamento de local de trabalho (IWMS) é uma plataforma de software que consolida todas as áreas de gerenciamento de imóveis e instalações em uma única plataforma. Ele captura e responde a dados relevantes para problemas como custos operacionais, consumo de energia, gerenciamento de manutenção, plantas e muito mais. Como ferramenta, um IWMS permite que gerentes de instalações e espaços executem relatórios de utilização e utilizem planejamento de cenários para alocação futura de espaço. Esses dados podem ajudar as organizações a reduzir despesas, adaptar-se às mudanças nas demandas dos ocupantes, tomar decisões fundamentadas sobre espaços de trabalho e atingir as metas de sustentabilidade.