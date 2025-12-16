Guia de privacidade de dados para IA e aprendizado de máquina

Embora a privacidade de dados em geral seja uma preocupação antiga, o termo “privacidade de dados de IA” reconhece que a tecnologia emergente da inteligência artificial traz consigo novos riscos e preocupações com a privacidade.
Durante o treinamento, os sistemas de IA aprendem a partir de conjuntos de dados vastos. O conjunto de dados Common Crawl, no qual muitos modelos são treinados, contém mais de 9,5 petabytes de dados.1 Muitas pessoas que usam IA diariamente também podem estar fornecendo aos sistemas dados sensíveis, sem plena consciência de que estão comprometendo sua privacidade individual. E, à medida que a implementação da IA avança para uma era de agentes de IA, novos tipos de violações de privacidade tornam-se possíveis na ausência de controles de acesso adequados ou de governança de IA.
Os modelos de IA não apenas processam mais dados; eles também lidam com dados de maneira diferente dos sistemas legados. Se um software tradicional expõe acidentalmente informações sensíveis, um engenheiro pode acessar o código e fazer depuração. Mas os modelos de IA (incluindo modelos de linguagem de grande porte, como o ChatGPT) não são programados no sentido tradicional; eles são desenvolvidos para evoluir por meio de um processo chamado aprendizado de máquina. Nem mesmo seus criadores sabem exatamente como eles funcionam, o que torna a “depuração” algo complexo, quando não impossível.
Resultados acidentais são uma categoria de preocupação, mas as organizações também precisam estar atentas a ataques deliberados e maliciosos. Pesquisadores demonstraram que ferramentas de IA contêm novos tipos de vulnerabilidades que hackers habilidosos podem explorar, em um campo conhecido como aprendizado de máquina adversarial.
Nos últimos anos, por exemplo, especialistas em cibersegurança demonstraram que, ao explorar uma característica dos modelos de IA (o fato de suas respostas receberem pontuações de confiança mais altas quando lidam com dados nos quais foram treinados), um agente mal-intencionado pode inferir se determinados dados fizeram parte de um conjunto de treinamento. Em certos cenários, esse tipo de inferência configuraria uma grave violação de privacidade. Por exemplo, considere um modelo de IA conhecido por ter sido treinado com registros privados de saúde de pacientes soropositivos para HIV.
Em outro caso bem conhecido, pesquisadores foram além de simplesmente inferir se determinados dados faziam parte de um conjunto de treinamento. Eles criaram um ataque algorítmico capaz de fazer engenharia reversa dos dados reais que foram usados para treinar um modelo. Ao explorar um aspecto dos modelos de IA conhecido como seus “gradientes”, os pesquisadores conseguiram refinar iterativamente uma imagem repleta de ruído até obter uma imagem que se aproximava bastante de um rosto real que havia sido usado para treinar um modelo de reconhecimento facial.2
Os riscos em torno da proteção de dados continuam elevados: o relatório do custo das violações de dados de 2025 da IBM determinou que o custo médio dessas violações foi de USD 4,4 milhões. (Tais violações também acarretam um custo difícil de quantificar, na forma de danos à confiança do público na marca.)
Embora muitas dessas violações de dados não envolvam IA, um número crescente delas envolve. O relatório de índice de IA de 2025 de Stanford constatou que o número de incidentes de privacidade e segurança relacionados à IA aumentou 56,4% em um único ano, com 233 casos relatados em 2024.3
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Formuladores de políticas públicas em todo o mundo afirmaram que as tecnologias de IA não devem, de forma alguma, estar isentas da responsabilidade de cumprir proteções básicas de privacidade. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, há muito considerado uma referência para o tratamento de dados pessoais (independentemente da jurisdição), aplica-se ao uso de sistemas de IA pelas organizações. Os princípios do GDPR incluem a minimização de dados (coletar apenas o mínimo de dados necessário para uma finalidade), a transparência (informar os usuários sobre como os dados são usados) e a limitação de armazenamento (reter os dados apenas pelo tempo necessário).
O ano de 2024 foi um marco nesse contexto, quando diversos reguladores passaram a aplicar leis de privacidade em casos envolvendo aplicações de IA.
Por exemplo, em 2024, a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda multou a rede social LinkedIn em 310 milhões de euros por uma violação de privacidade relacionada à IA. O LinkedIn monitorava certos comportamentos sutis dos usuários, como o tempo que uma pessoa permanecia em uma postagem. O site então usava IA para inferir características desses usuários (como se estavam buscando ativamente novas oportunidades de emprego ou se apresentavam alto risco de esgotamento). Esse perfilamento era utilizado para direcionar publicidade e atualizar determinados sistemas internos de ranqueamento do LinkedIn.
A comissão irlandesa concluiu, por fim, que, apesar de uma aparência de anonimização, essas inferências derivadas por IA podiam, em última instância, ser associadas a dados de indivíduos identificáveis, violando assim as leis de privacidade de dados. Os tribunais decidiram que o LinkedIn não respeitou o princípio de limitação de finalidade do GDPR nem obteve consentimento informado dos usuários, violando a privacidade do consumidor. A decisão também obrigou o LinkedIn a implementar mecanismos de consentimento em tempo real e a revisar os padrões de suas configurações de personalização de publicidade.4
Também em 2024, uma ação de aplicação da lei contra a empresa de reconhecimento facial Clearview AI ilustrou o princípio de que dados biométricos (como imagens de rostos) levantam preocupações adicionais de privacidade, mesmo quando os dados são tecnicamente públicos (como em uma conta de rede social não protegida).
A Clearview coletou 30 bilhões de imagens de sites como Facebook e Instagram, argumentando que não precisava da permissão dos usuários, pois as fotos estavam disponíveis publicamente on-line. Essa operação massiva de coleta de dados impulsionou o desenvolvimento, pela Clearview, de um banco de dados de reconhecimento facial orientado por IA.
Autoridades de fiscalização da Holanda condenaram duramente a abordagem da Clearview. A Autoridade de Proteção de Dados dos Países Baixos acabou impondo uma multa de 30,5 milhões de euros à empresa, entendendo que os direitos individuais de cidadãos neerlandeses incluídos na coleta de dados da Clearview foram violados.5
Por fim, 2024 marcou a expansão da regulamentação específica de IA na União Europeia com o AI Act, que entrou em vigor em agosto daquele ano. O escopo do ato é mais amplo do que apenas dados relacionados à IA, estendendo-se aos riscos da IA e ao desenvolvimento de IA de forma mais geral. No entanto, muitas de suas disposições tratam de segurança de dados, compartilhamento de dados e governança de dados. Para citar um exemplo relevante: o ato proíbe sistemas de identificação biométrica que utilizam dados e modelos de IA para identificar indivíduos com base em atributos sensíveis, como raça, religião ou orientação sexual.
Nesse cenário de rápida evolução, em que a necessidade de adotar inovação parece estar em tensão com a necessidade de fazê-lo de forma responsável, quais são as medidas que as organizações podem tomar para equilibrar esses objetivos? Livros inteiros poderiam ser escritos sobre o tema, mas alguns princípios já podem começar a orientar a organização à medida que ela implementa IA de forma responsável.
Os paradigmas tradicionais de segurança de dados são insuficientes quando os dados são ingeridos, processados e produzidos em múltiplas etapas do ciclo de vida de um modelo de IA. Responsáveis por dados, profissionais de conformidade e outros stakeholders devem zelar pela integridade de seus dados de treinamento, idealmente realizando auditorias para identificar riscos de privacidade. Uma empresa afirma ter encontrado 12.000 chaves de API e senhas no conjunto de dados Common Crawl.6
E, no que diz respeito ao uso de big data gerado pelas atividades de uma organização, padrões como o GDPR e regulamentações de privacidade relacionadas podem servir como guias úteis.
A IA é um campo altamente dinâmico, com novas pesquisas e descobertas surgindo quase diariamente. É importante que profissionais de cibersegurança se mantenham atualizados sobre os avanços tecnológicos mais recentes, para que possam corrigir vulnerabilidades antes que um agente de ameaça as explore.
As organizações podem usar tecnologias de aprimoramento da privacidade, como aprendizado federado, privacidade diferencial e dados sintéticos. Como sempre, elas podem exigir controles de acesso robustos para impedir o acesso não autorizado, tanto por humanos quanto por agentes de IA.
À medida que mais organizações usam IA generativa e outras tecnologias de IA para automatizar a tomada de decisão, executivos devem adotar uma perspectiva de privacidade nas práticas impulsionadas por IA, nas quais a noção de “dados” pode ter se tornado nebulosa. Esse princípio fica evidente na decisão do LinkedIn mencionada anteriormente: em algumas circunstâncias, extrair inferências com base em padrões de dados, ainda que isso possa apresentar uma aparência de anonimização, pode continuar infringindo o GDPR e regulamentações relacionadas.
À medida que a IA se torna mais poderosa na identificação de padrões, ela pode subverter noções consolidadas sobre o que constitui dados “anonimizados”. Um estudo de 2019 publicado na Nature mostrou que, com o modelo generativo adequado, “99,98% dos americanos poderiam ser corretamente identificados novamente em qualquer conjunto de dados usando 15 atributos demográficos”. A constatação sugere que a própria noção do que constitui dados pessoais está passando por uma transformação.7
Aprenda sobre os principais benefícios adquiridos com a governança de IA automatizada para a IA generativa atual e os modelos tradicionais de aprendizado de máquina.
Conheça os novos desafios da IA generativa, a necessidade de governar modelos de IA e ML e as etapas para criar um framework de IA confiável, transparente e explicável.
Entenda a importância de estabelecer um processo de avaliação defensável e de categorizar consistentemente cada caso de uso no nível de risco apropriado.
Leia sobre a condução de práticas éticas e de conformidade com um portfólio de produtos de IA para modelos de IA generativa.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Governe modelos de IA generativa de qualquer lugar e implemente na nuvem ou no local com o IBM® watsonx.governance.
Veja como a governança de IA pode ajudar a aumentar a confiança dos seus funcionários na IA, acelerar a adoção e a inovação e melhorar a confiança dos clientes.
Prepare-se para a Lei de IA da UE e estabeleça uma abordagem de governança de IA responsável com a ajuda da IBM® Consulting.
Direcione, gerencie e monitore sua IA com um único portfólio para acelerar a IA responsável, transparente e explicável.
1. “Mozilla Report: How Common Crawl’s Data Infrastructure Shaped the Battle Royale over Generative AI,” Mozilla, 6 de fevereiro de 2024
2. “Model Inversion Attacks that Exploit Confidence Information and Basic Countermeasures,” CCS’15, outubro de 2015
3. “The 2025 AI Index Report,” Stanford HAI (Human-Centered Artificial Intelligence), abril de 2025
4. “Fines for GDPR violations in AI systems and how to avoid them,” EU Data Privacy Office, 16 de outubro de 2025
5. “Dutch DPA imposes a fine on Clearview because of illegal data collection for facial recognition,” Autoriteit Persoonsgegevens, 3 de setembro de 2024
6. “Research finds 12,000 ‘Live’ API Keys and Passwords in DeepSeek’s Training Data,” Truffle Security, 27 de fevereiro de 2025
7. “Estimating the success of re-identifications in incomplete datasets using generative models,” Nature Communications, 23 de julho de 2019