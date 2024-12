Por que há uma escassez de talentos na área de tecnologia?

A falta de profissionais qualificados em tecnologia ocorre porque, à medida que a tecnologia avança rapidamente, os líderes do setor de tecnologia têm dificuldades (link externo ao site ibm.com) para ocupar funções que demandam habilidades avançadas.1 O treinamento, a requalificação e o aperfeiçoamento de funcionários e candidatos não estão acompanhando o ritmo da demanda.

E tenha certeza: os talentos em tecnologia continuam sendo muito procurados, mesmo com os recentes cortes de alto impacto no setor2 (link externo ao site ibm.com). Nos próximos dez anos, espera-se que os empregos na área de tecnologia cresçam ao dobro da taxa da força de trabalho geral nos Estados Unidos, de acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA e a Lightcast3 (link externo ao site ibm.com). Seja no setor bancário, de saúde, telecomunicações ou transporte, companhias de várias áreas estão realizando transformações digitais que exigem trabalhadores da área de tecnologia com alta qualificação.

Como chegamos a esse ponto? Na última década, o setor de tecnologia enfrentou altos e baixos nas contratações. Os líderes de tecnologia têm buscado corrigir o excesso de contratações durante a pandemia de Covid-19, ao mesmo tempo em que continuam a aumentar a eficiência e reduzir os custos por meio da automação e da IA.

A adoção de novas tecnologias, como IA generativa, está transformando os tipos de cargos e requisitos de habilidades que as empresas buscam ao contratar. Cargos iniciais que antes existiam foram automatizados, alterando as perspectivas de carreira no setor de tecnologia para recém-formados.4 Educadores estão se apressando (link externo ao site ibm.com) para preparar os estudantes adequadamente para o novo ambiente de trabalho e ajudá-los a se familiarizar com as ferramentas de inteligência artificial (IA).5

Ao mesmo tempo, muitos profissionais de tecnologia pediram demissão (link externo ao site ibm.com) ou trocaram de emprego durante e após a pandemia.6 Os profissionais de tecnologia também estão valorizando mais a flexibilidade em suas condições de trabalho, tornando-se mais seletivos ao aceitar propostas de emprego. Como resultado, existem grandes lacunas de talentos e escassez de habilidades no mercado de trabalho.