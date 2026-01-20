Tendências de observabilidade 2026

As ferramentas de observabilidade orientadas por IA podem automatizar a tomada de decisões com base nos dados de telemetria que coletam, integrar a visualização de dados em dashboard via IA generativa e otimizar fluxos de trabalho com os insights obtidos por meio do aprendizado de máquina. A nova camada de complexidade que a IA introduz exigirá vigilância no que diz respeito ao monitoramento de custos, quebra de silos e garantia de compatibilidade e funcionalidade em uma full stack de sistemas distribuídos.

Portanto, três tendências cruciais no cenário de observabilidade de 2026 serão:

Plataformas de observabilidade ficando mais inteligentes para acompanhar a IA

Usar a observabilidade como parte de uma estratégia geral de gerenciamento de custos O aumento da adoção de padrões abertos de observabilidade

Tornar as plataformas de observabilidade mais inteligentes será vital à medida que mais sistemas passam a se integrar e depender de TI impulsionada por IA. A inteligência de observabilidade exige o uso crescente de ferramentas de observabilidade orientadas por IA, essencialmente o uso da IA para observar a IA.

Quando se trata de gerenciar custos, implementar eficazmente ferramentas de observabilidade em um ambiente nativo da nuvem exige atenção especial a preços e compatibilidade. Melhorias na forecasting e planejamento de capacidade e um foco em objetivos de nível de serviço podem ajudar a manter os gastos sob controle e evitar o lock-in com fornecedor.

A padronização da observabilidade é necessária à medida que padrões e ferramentas de telemetria de código aberto, como o OpenTelemetry (OTel), Prometheus e Grafana, se adaptam ao uso da IA generativa em suas cargas de trabalho. O uso de um padrão comum permite que as Organizações integrem os dados de observabilidade produzidos por ferramentas de IA generativa, modelos de aprendizado de máquina e agentes de IA com o restante de sua stack, proporcionando uma visão mais abrangente do desempenho e das métricas do sistema.

Outras tendências importantes em observabilidade incluem a observabilidade como código, uma prática de DevOps em que as configurações de observabilidade são gerenciadas como código, e um foco maior na observabilidade para funções críticas para os negócios, à medida que as Organizações buscam gerenciar melhor um número crescente de alertas de observabilidade.