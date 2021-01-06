Aspectos importantes a serem considerados na implementação de soluções em nuvem

Todos nós já vimos inúmeros artigos que descrevem por que a computação em nuvem é relevante hoje e detalhando seus benefícios. A maioria delas enfatiza por que a nuvem é relevante e como funciona, mas também é importante considerar por onde começar e como abordar sua jornada na computação em nuvem. Este artigo é a uma perspectiva da implementação de uma solução baseada na nuvem, os aspectos a serem considerados durante as fases de planejamento, design e implementação.
Há diferentes tipos de ofertas de nuvem, e há vários fornecedores no mercado que oferecem várias soluções competitivas. Você deve considerar todas as opções para escolher a solução ideal, o que pode até envolver vários provedores de nuvem.
O primeiro passo para a implementação na nuvem, obviamente, é decidir se a esse tipo de implementação é adequado para sua solução. Se a resposta for sim, você precisará escolher uma oferta de nuvem adequada.
Para muitas aplicações, o principal fator motivador para a implementação da nuvem seria a redução do custo da infraestrutura, mas esse não deve ser o único fator a ser considerado, a nuvem oferece muitos benefícios que podem ser aproveitados. Você também deve tentar evitar uma abordagem "tudo ou nada", buscando, em vez disso, realizar a implementação em etapas.
Há várias ferramentas disponíveis no mercado para avaliar a prontidão da sua aplicação para a nuvem (por exemplo, esta é uma ferramenta da IBM). Com base nas cargas de trabalho da aplicação, nos non-functional-requirements (NFR), nas tecnologias atualmente em uso e no stack de hardware/software existente, essas ferramentas podem ajudar a avaliar sua aplicação para o ambiente de implementação alvo, a prontidão para a nuvem e os benefícios que podem ser obtidos. Vale a pena usar uma dessas ferramentas logo no início da jornada na nuvem.
Para ajudar a escolher a opção mais adequada, faça a si mesmo as seguintes perguntas:
Depois que o ambiente de nuvem de destino apropriado tiver sido identificado, a próxima etapa é projetar a solução de nuvem. Os seguintes aspectos críticos devem ser considerados durante o design:
Implementar uma solução em nuvem não significa apenas hospedar uma aplicação legada existente na nova infraestrutura compartilhada. Esse pode ser um bom primeiro passo para ajudar a reduzir os custos de infraestrutura, mas a nuvem oferece vários serviços para alcançar flexibilidade e eficiência, de forma econômica. Todo o potencial da nuvem está no uso de serviços apropriados.
