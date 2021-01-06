Tags
Cálculo e servidores

Aspectos importantes a serem considerados na implementação de soluções em nuvem

Pessoas de negócios trabalhando em um escritório bem iluminado

Uma análise de alguns elementos importantes a serem considerados durante as fases de planejamento, design e implementação.

Todos nós já vimos inúmeros artigos que descrevem por que a computação em nuvem é relevante hoje e detalhando seus benefícios. A maioria delas enfatiza por que a nuvem é relevante e como funciona, mas também é importante considerar por onde começar e como abordar sua jornada na computação em nuvem. Este artigo é a uma perspectiva da implementação de uma solução baseada na nuvem, os aspectos a serem considerados durante as fases de planejamento, design e implementação.

diferentes tipos de ofertas de nuvem, e há vários fornecedores no mercado que oferecem várias soluções competitivas. Você deve considerar todas as opções para escolher a solução ideal, o que pode até envolver vários provedores de nuvem.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos sua inscrição!

Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Escolher uma oferta de nuvem adequada

O primeiro passo para a implementação na nuvem, obviamente, é decidir se a esse tipo de implementação é adequado para sua solução. Se a resposta for sim, você precisará escolher uma oferta de nuvem adequada.

Para muitas aplicações, o principal fator motivador para a implementação da nuvem seria a redução do custo da infraestrutura, mas esse não deve ser o único fator a ser considerado, a nuvem oferece muitos benefícios que podem ser aproveitados. Você também deve tentar evitar uma abordagem "tudo ou nada", buscando, em vez disso, realizar a implementação em etapas.

Há várias ferramentas disponíveis no mercado para avaliar a prontidão da sua aplicação para a nuvem (por exemplo, esta é uma ferramenta da IBM). Com base nas cargas de trabalho da aplicação, nos non-functional-requirements (NFR), nas tecnologias atualmente em uso e no stack de hardware/software existente, essas ferramentas podem ajudar a avaliar sua aplicação para o ambiente de implementação alvo, a prontidão para a nuvem e os benefícios que podem ser obtidos. Vale a pena usar uma dessas ferramentas logo no início da jornada na nuvem.

Para ajudar a escolher a opção mais adequada, faça a si mesmo as seguintes perguntas:

  • A solução é para migrar uma aplicação existente ou nativa da nuvem?Para aplicações nativas da nuvem (nascidas na nuvem), o PaaS é uma opção adequada porque o MVP (produto mínimo viável) pode ser rapidamente alcançado em PaaS. A funcionalidade pode ser implementada de forma incremental. Se for realizada uma migração as-is de uma aplicação existente, haverá limitações na compatibilidade do middleware (como uma versão específica do sistema operacional/software), portanto, a IaaS pode ser a solução mais adequada.
  • Todo o middleware necessário é compatível com a oferta de nuvem? Há uma limitação nas opções de middleware oferecidas pelos provedores de nuvem e no suporte fornecido. Para migrar aplicações legadas, verifique se o suporte de middleware necessário/compatível está disponível. Caso não seja compatível, você poderá ter que fazer alterações significativas na aplicação. Essa não é uma abordagem recomendada, pois consumirá a maior parte do tempo e esforço da atividade de migração.
  • Há alguma consideração de segurança de dados?Se a aplicação lida com dados confidenciais (como informações pessoais/informações sensíveis), verifique a conformidade de dados das opções de nuvem. Os requisitos regulamentares podem exigir que dados confidenciais não sejam armazenados em uma instância de nuvem pública, ou pode haver restrições geográficas. Nesse caso, você poderia considerar uma solução de nuvem híbrida, com dados no local e serviços de aplicações implementadas na nuvem pública. Outro aspecto a ser considerado é a oferta de nuvem com base em um modelo de locatário único ou multilocatário.
  • A aplicação é voltada para a internet ou intranet? Isso determinaria se a aplicação pode ser hospedada em nuvem pública ou nuvem privada, dependendo das configurações de rede/firewall. Aplicações voltadas para a internet ainda podem ser hospedadas atrás do firewall (em uma nuvem privada), onde o tráfego da internet deve ser tratado por uma instância de nuvem pública e então redirecionado a partir daí.
  • A aplicação requer integração com aplicações corporativas existentes por trás do firewall? Para esses requisitos, uma nuvem pública pode não ser adequada, dependendo das políticas de firewall corporativas.
  • A aplicação usa algum componente específico de terceiros ou de código aberto? Se sua aplicação estiver usando alguma ferramenta específica ou software licenciado, há a possibilidade de que ela não seja suportada em PaaS, mas as ofertas PaaS têm um conjunto amplo de ferramentas que você pode escolher, como alternativa. Isso exigirá uma refatoração da aplicação.
  • A aplicação funciona com o sistema de arquivos nativo no servidor hospedado?Se a resposta for "sim", então não é uma solução confiável quando hospedada na nuvem. A integração do sistema de arquivos pode ser migrada para qualquer uma das soluções de nuvem apropriadas.
AI Academy

Preparando-se para a IA com a nuvem híbrida

Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Ir para o episódio

Projetando a solução de nuvem

Depois que o ambiente de nuvem de destino apropriado tiver sido identificado, a próxima etapa é projetar a solução de nuvem. Os seguintes aspectos críticos devem ser considerados durante o design:

  • Segurança: este é um dos principais impedimentos para as organizações adotarem soluções em nuvem. Os seguintes pontos devem ser observados para proporcionar a segurança adequada:
    • Controles de segurança na nuvem: controles de dissuasão, controles preventivos, controles detectivos, controles corretivos
    • Segurança e privacidade: gerenciamento de identidade, segurança física, segurança pessoal, privacidade
    • Segurança de dados: confidencialidade, controlabilidade de acesso, integridade
    • Criptografia: dados em trânsito, dados em repouso
    • Conformidade: continuidade de negócios e recuperação de dados, log e trilha de auditoria
    • Questões legais e contratuais
  • Alta disponibilidade (HA) e recuperação de desastres (DR): a natureza da nuvem significa que você tem controle limitado sobre as interrupções programadas e não programadas. Se houver um NFR para isso, então o design do componente deve ser robusto o suficiente para fornecer a funcionalidade de alta disponibilidade e recuperação de desastres. A infraestrutura em si não oferece funcionalidades relacionadas, mas isso pode ser alcançado usando os serviços fornecidos pelo provedor PaaS em harmonia com o design da aplicação. Algumas opções são hospedar a aplicação em múltiplos centros de dados na nuvem, monitorar a aplicação e escalar conforme e quando necessário, utilizar contêineres para provisionamento dinâmico de serviços etc.
  • Backup de dados e restauração: provedores de nuvem oferecem várias opções de serviço de backup (como os serviços de backup da Evault). As equipes de aplicação devem considerar esses serviços para a capacidade de restaurar o sistema em caso de perda de dados.
  • Pipeline de DevOps: a automação e o uso de ferramentas para executar atividades repetidas são a chave para obter implementações mais rápidas e fornecer mais valor comercial ao cliente. As ofertas de nuvem, especialmente soluções PaaS, oferecem uma ampla variedade de funcionalidades DevOps para alcançar integração contínua, entrega contínua, implementação contínua e operações contínuas.
  • Uso de contêineres: processos e memória podem ser provisionados automaticamente na nuvem, e essa natureza dinâmica da nuvem permite a implementação eficiente de tecnologias de contêineres, como microsserviços e Docker. O aumento/redução automático e dinâmico pode ser alcançado de forma imediata para oferecer suporte a instâncias adicionais de serviços, dependendo da carga da aplicação.
  • Balanceamento de carga: o balanceamento de carga é crítico por alguns motivos. Em primeiro lugar, ele pode funcionar como um proxy para proteger os servidores de aplicações backend. Em segundo lugar, para equilibrar a carga entre vários servidores. Os provedores de nuvem oferecem diferentes algoritmos de balanceamento de carga, como round-robin, min-min, min-max etc. É importante entender as opções e escolher a mais apropriada.
  • Latência: a latência de rede é um aspecto importante a ser considerado, especialmente em um ambiente de nuvem híbrida, onde há vários saltos de rede (possivelmente em diferentes provedores de nuvem) para uma única solicitação do cliente. Os provedores de serviços em nuvem podem ajudar a direcionar os usuários finais de forma inteligente para a região de data center em nuvem mais próxima dentro de sua rede.
  • Ambiente em cluster: Em um ambiente em cluster, recomenda-se provisionar servidores diferentes em pods separados. Qualquer manutenção programada geralmente é feita em um pod por vez. Portanto, dentro do cluster, essa distribuição garantirá que pelo menos um servidor esteja ativo em um determinado momento para lidar com as solicitações dos clientes.
  • Escalabilidade (vertical/horizontal): essa é a capacidade de um recurso de TI lidar com demandas crescentes ou decrescentes de forma eficiente, sendo uma das funcionalidades mais benéficas e populares da nuvem. A escalabilidade horizontal é frequentemente considerada uma vantagem a longo prazo, enquanto a escalabilidade vertical é geralmente considerada uma vantagem a curto prazo. A escalabilidade vertical pode ter um custo-benefício, mas pode acabar sendo o elo mais fraco ou um ponto único de falha.
  • Middleware e software: a escolha do middleware e software adequados para a solução depende de múltiplos fatores, como uso em aplicações existentes, habilidades disponíveis, limitações de licenciamento, opções fornecidas pelo provedor de nuvem etc. Os fornecedores de nuvem oferecem um conjunto predefinido de opções. Portanto, uma verificação de compatibilidade deve ser feita antes de migrar qualquer aplicação existente. A reescrita parcial/inteira da aplicação pode ser necessária para aproveitar ao máximo as diversas funcionalidades da nuvem.
  • Monitoramento: o monitoramento do desempenho da aplicação e o monitoramento da infraestrutura (servidor) são essenciais para garantir que a aplicação esteja segura e disponível. Os provedores de nuvem oferecem ferramentas para analisar as cargas de trabalho de máquinas virtuais. Eles fornecem dashboards e coleta de métricas altamente personalizáveis, o que pode fornecer soluções consolidadas para monitoramento consistente. Ações automatizadas (como aumentar os recursos de hardware e gerenciar o número de instâncias de serviço em execução) podem ser configuradas para manter a integridade do sistema.
  • Soluções de nuvem híbrida: incluem integrações de aplicações que abrangem diferentes ambientes de nuvem, entre diferentes fornecedores ou no local. Os firewalls terão que ser configurados para permitir essas integrações. Essas integrações podem ser de natureza assíncrona ou síncrona, com base nos requisitos funcionais e/ou técnicos. O armazenamento em cache de dados que não mudam com frequência pode ajudar a reduzir os tempos de processamento da aplicação.
  • Criptografia: a criptografia de dados em repouso é importante em um ambiente de nuvem, por motivos de segurança e conformidade, especialmente em ambientes multilocatários. A criptografia dos dados de backup também é igualmente importante.
 

Conclusão

Implementar uma solução em nuvem não significa apenas hospedar uma aplicação legada existente na nova infraestrutura compartilhada. Esse pode ser um bom primeiro passo para ajudar a reduzir os custos de infraestrutura, mas a nuvem oferece vários serviços para alcançar flexibilidade e eficiência, de forma econômica. Todo o potencial da nuvem está no uso de serviços apropriados.

Saiba mais sobre nuvem pública da IBM e soluções de nuvem híbrida da IBM.

Recursos

A IA mais inteligente começa com o stack de nuvem certo

Tudo pronto para colocar a IA para trabalhar para a sua empresa? Saiba como o IBM Cloud e a Red Hat facilitam a personalização, a implementação e a escalabilidade da IA. Tudo em uma única sessão. Participe do webinar e construa seu caminho para o sucesso com a IA.
Movendo cargas de trabalho legadas? Veja por que a nuvem híbrida é a escolha inteligente

Este relatório da IDC mostra como as empresas estão enfrentando os desafios mais difíceis da migração para a nuvem e o que está funcionando.
Principais plataformas de Cloud Databases — Quem está entregando em escala?

Explore o Magic Quadrant para CDBMS de 2024 e conheça quais fornecedores estão alimentando ecossistemas de dados de alto desempenho, prontos para uso híbrido.
A GK Cloud Solutions utiliza o watsonx.ai

Ao aplicar IBM Watson Discovery, watsonx Assistant e watsonx.ai no IBM Cloud, a empresa de EdTech não apenas aprimorou a experiência de aprendizado para seus clientes, mas também alcançou benefícios comerciais significativos.

O que é migração para a nuvem?

Descubra as soluções de migração para a nuvem da IBM, projetadas para otimizar sua jornada para a nuvem. Saiba mais sobre os diferentes tipos de migração, bem como suas estratégias e benefícios que promovem a eficiência, escalabilidade e inovação.
Diferenças entre nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida

Explore as principais diferenças entre as soluções de nuvem pública, privada e híbrida com a IBM. Saiba qual modelo de nuvem atende melhor às suas necessidades de negócios para ter mais flexibilidade, segurança e escalabilidade.
A IBM Cloud acelera a inovação para os clientes

Conheça cinco maneiras pelas quais a IBM® Cloud está ajudando os clientes a tomar as decisões corretas sobre o posicionamento das cargas de trabalho com base em resiliência, desempenho, segurança, conformidade e TCO.

Soluções relacionadas

Pacote gratuito da IBM® Cloud 

Crie sua conta sem custo da IBM® Cloud e acesse mais de 40 produtos sempre sem custo, incluindo APIs do IBM® Watson.

 Criar conta
IBM Cloud  

A IBM Cloud é uma plataforma de nuvem corporativa projetada para setores regulamentados, fornecendo soluções híbridas, seguras e prontas para IA.

 Explore as soluções em nuvem
Serviços de consultoria em nuvem 

Libere novos recursos e aumente a agilidade dos negócios com os serviços de consultoria em nuvem da IBM. Descubra como cocriar soluções, acelerar a transformação digital e otimizar o desempenho por meio de estratégias de nuvem híbrida e parcerias especializadas.

 Serviço de nuvem
Dê o próximo passo

Tire máximo proveito do potencial da IA e da nuvem híbrida com a plataforma segura e escalável da IBM. Comece explorando nossas soluções preparadas para IA ou crie uma conta para acessar produtos e serviços sempre sem custo.

 Explore as soluções de IA da IBM® Cloud Crie uma conta gratuita na IBM Cloud