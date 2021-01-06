Aspectos importantes a serem considerados na implementação de soluções em nuvem

O primeiro passo para a implementação na nuvem, obviamente, é decidir se a esse tipo de implementação é adequado para sua solução. Se a resposta for sim, você precisará escolher uma oferta de nuvem adequada.

Para muitas aplicações, o principal fator motivador para a implementação da nuvem seria a redução do custo da infraestrutura, mas esse não deve ser o único fator a ser considerado, a nuvem oferece muitos benefícios que podem ser aproveitados. Você também deve tentar evitar uma abordagem "tudo ou nada", buscando, em vez disso, realizar a implementação em etapas.

Há várias ferramentas disponíveis no mercado para avaliar a prontidão da sua aplicação para a nuvem (por exemplo, esta é uma ferramenta da IBM). Com base nas cargas de trabalho da aplicação, nos non-functional-requirements (NFR), nas tecnologias atualmente em uso e no stack de hardware/software existente, essas ferramentas podem ajudar a avaliar sua aplicação para o ambiente de implementação alvo, a prontidão para a nuvem e os benefícios que podem ser obtidos. Vale a pena usar uma dessas ferramentas logo no início da jornada na nuvem.

Para ajudar a escolher a opção mais adequada, faça a si mesmo as seguintes perguntas: