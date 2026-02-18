Os profissionais de planejamento e análise financeira (FP&A) estão se preparando para uma grande mudança em 2026, à medida que avanços tecnológicos como inteligência artificial (IA) e automação remodelam o futuro do FP&A.

Em meio à volatilidade do mercado, à disrupção da cadeia de suprimentos global e às mudanças no comportamento do consumidor, os diretores financeiros (CFOs) estão medindo o sucesso do FP&A além do desempenho dos relatórios financeiros. Em vez disso, eles estão considerando as equipes de finanças como parceiras estratégicas e guias em tempos de incertezas.

As equipes de FP&A estão sob pressão para fornecer previsões financeiras dinâmicas e agilidade nos negócios, mas muitas ainda permanecem limitadas por fluxos de trabalho legados e processos manuais que dificultam a tomada de decisão rápida. A forma como o FP&A funcionava há 10 anos não funcionará mais em 2026.

Para se adaptarem a este novo ambiente, os profissionais de FP&A querem análises de dados avançadas que respondam antes mesmo de perguntarem e uma função financeira que oriente a tomada de decisão em tempo real.

Essa visão geral destaca as tendências de FP&A mais proeminentes que moldarão 2026. É importante destacar também que nem todas as tendências estão focadas em IA. No entanto, todos eles compartilham um objetivo comum: transformar relatórios financeiros em insights praticáveis que geram uma melhor tomada de decisão para os profissionais de finanças.