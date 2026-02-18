Os profissionais de planejamento e análise financeira (FP&A) estão se preparando para uma grande mudança em 2026, à medida que avanços tecnológicos como inteligência artificial (IA) e automação remodelam o futuro do FP&A.
Em meio à volatilidade do mercado, à disrupção da cadeia de suprimentos global e às mudanças no comportamento do consumidor, os diretores financeiros (CFOs) estão medindo o sucesso do FP&A além do desempenho dos relatórios financeiros. Em vez disso, eles estão considerando as equipes de finanças como parceiras estratégicas e guias em tempos de incertezas.
As equipes de FP&A estão sob pressão para fornecer previsões financeiras dinâmicas e agilidade nos negócios, mas muitas ainda permanecem limitadas por fluxos de trabalho legados e processos manuais que dificultam a tomada de decisão rápida. A forma como o FP&A funcionava há 10 anos não funcionará mais em 2026.
Para se adaptarem a este novo ambiente, os profissionais de FP&A querem análises de dados avançadas que respondam antes mesmo de perguntarem e uma função financeira que oriente a tomada de decisão em tempo real.
Essa visão geral destaca as tendências de FP&A mais proeminentes que moldarão 2026. É importante destacar também que nem todas as tendências estão focadas em IA. No entanto, todos eles compartilham um objetivo comum: transformar relatórios financeiros em insights praticáveis que geram uma melhor tomada de decisão para os profissionais de finanças.
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Até recentemente, a maior parte da função do FP&A incluía tarefas tediosas, como entrada manual de dados e consolidação de planilhas. Os avanços na tecnologia, como IA e automação, estão redefinindo as organizações de FP&A por meio de insights mais profundos e análises mais completas.
A IA em FP&A está ganhando popularidade. De acordo com uma pesquisa recente do IBM Institute for Business Value (IBV), 69% dos CFOs afirmam que a IA é parte integrante de sua estratégia de transformação financeira. Infelizmente, a implementação continua sendo um grande obstáculo para muitos CFOs.
Os líderes financeiros estão indo além da experimentação com IA e fazendo a transição para o uso diário, tornando intencionalmente os investimentos em tecnologia uma prioridade.
As organizações estão introduzindo agentes de IA e recursos de automação de fluxos de trabalho para automatizar a ingestão de dados, a análise de orçamento e a geração de narrativas. Essas ferramentas permitem que os profissionais de FP&A se tornem parceiros de negócios estratégicos em toda a organização e se concentrem em insights e ações. Com esses novos ativos, as equipes financeiras podem tomar decisões rápidas com base em insights e previsões baseados em dados em tempo real, em vez de gastar tempo excessivo gerenciando dados e analisando números.
Os modelos de aprendizado de máquina (ML) melhoram continuamente a precisão das previsões, aprendendo com novos dados e ajustando de forma dinâmica as premissas. Como resultado, os ciclos de planejamento diminuem de semanas para horas.
Os CFOs estão percebendo rapidamente os benefícios da IA e aplicando-a em todos os processos financeiros. Mais de quatro em cada cinco CFOs dizem que é importante adotar a IA tradicional no planejamento e análise financeira e no procure-to-pay, de acordo com o relatório do IBV.
A IA, e agora a IA generativa, está ajudando as equipes financeiras a prever resultados em vez de reagir. Esses avanços tecnológicos estão possibilitando que as equipes financeiras apresentem previsão em escala, apoiem a tomada de decisão estratégica e fortaleçam o alinhamento com a estratégia empresarial.
A busca pela análise preditiva de dados está alinhada com os objetivos de uma organização moderna: antecipar riscos e viabilizar o planejamento dinâmico dos negócios por meio de modelagem orientada por cenários e dashboards baseados em IA.
A análise preditiva de dados está potencializando processos de planejamento integrados que conectam diversas partes da empresa em uma visão única e contínua. As soluções modernas de softwares de FP&A podem se integrar perfeitamente às planilhas do Excel e às ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e planejamento de recursos empresariais (ERP) existentes. Essa tecnologia pode conectar finanças, operações, força de trabalho e cadeia de suprimentos para permitir que as organizações tomem decisões baseadas em dados e simplifiquem fluxos de trabalho que antes estavam isolados.
As equipes financeiras estão usando análise de dados avançada para otimizar as funções orçamentárias por meio do planejamento de cenários, avaliando o impacto da volatilidade do mercado e do comportamento do cliente. O FP&A integrado reúne dados e métricas em um único modelo integrado que pode garantir o alinhamento entre metas específicas e a execução operacional.
Uma abordagem de análise preditiva de dados está transformando as funções financeiras de apenas um processo anual em uma função de planejamento contínuo. Uma previsão contínua se adapta à medida que as condições de mercado mudam, enquanto o planejamento de cenários se torna acessível aos líderes empresariais em toda a organização. As finanças não atuam mais como guardiões de modelos, mas como orquestradoras de insights.
Ao incorporar a análise preditiva de dados no planejamento integrado, o FP&A está fortalecendo a qualidade e a velocidade das decisões. Os líderes obtêm clareza sobre os tradeoffs antes de comprometer capital ou recursos. Em 2026, as organizações que conectam previsão com planejamento posicionarão o FP&A como um parceiro estratégico que ajuda a moldar os resultados, em vez de apenas interpretá-los.
A situação atual, econômica e geopolítica, exige equipes de FP&A resilientes. As equipes precisam perceber o risco desde o início e responder de forma decisiva sem prejudicar a lucratividade. O FP&A moderno fornece a estrutura, os dados e a inteligência para criar essa resiliência.
As equipes financeiras estão recorrendo à arquitetura baseada na nuvem para ajudar a garantir continuidade e escalabilidade. Ao implementar análises avançadas, as vulnerabilidades são identificadas em termos de receita, preços e liquidez. Além disso, as equipes modernas de FP&A estão simulando múltiplos cenários para entender a exposição a riscos e os caminhos de recuperação. Esses recursos permitem que as organizações transformem dados históricos e indicadores-chave de desempenho (KPIs) em business intelligence.
Equipes resilientes de FP&A estão automatizando processos e padronizando modelos de dados como parte de sua base. Os processos automatizados reduzem a dependência do trabalho manual e permitem que as equipes realoquem recursos e se concentrem em parcerias. Com um modelo de dados padronizado, as equipes de FP&A estão criando uma fonte única da verdade e melhorando a confiança e a coordenação com os stakeholders.
As equipes de FP&A podem ser resilientes em 2026 sendo proativas e preparadas. As funções de uma equipe de FP&A são fornecer aos líderes insights claros que lhes dê a confiança necessária para tomar decisões difíceis sob pressão. Ao modernizar ferramentas e processos, as finanças estão se tornando uma força estabilizadora que ajuda as organizações a absorver resultados imprevisíveis e trabalhar de acordo com isso.
Os líderes de FP&A devem aliar o investimento contínuo em plataformas modernas ao aprimoramento deliberado dos talentos da área financeira. Um foco duplo pode garantir que as equipes de FP&A entendam todo o valor da análise avançada de dados, IA e automação. Os profissionais de FP&A estão expandindo suas descrições de trabalho para além da análise financeira tradicional e se tornando mais multifacetados.
Eles estão desenvolvendo fluência em conceitos de ciência de dados, modelagem de cenários e storytelling de negócios. Ao mesmo tempo, a análise preditiva de dados e as plataformas intuitivas estão reduzindo as barreiras técnicas, permitindo que as equipes façam experiências e iterações sem depender da TI.
A discussão em torno desse tipo de investimento é popular em plataformas de redes sociais como LinkedIn ou X. Os profissionais do setor discutem com frequência a importância de investir em tecnologia e manter o número de funcionários.
Separadamente, as organizações estão redesenhando funções e planos de carreira para se adequarem ao cenário em constante mudança do FP&A. A função do FP&A está mudando de relatórios transacionais para posições de consultoria orientadas por insights. Essa mudança está atraindo talentos com habilidades financeiras e tecnológicas. O aprendizado contínuo é incorporado ao modelo operacional, apoiado por treinamento digital e comunidades colaborativas.
Ao alinhar o investimento em tecnologia com a transformação da força de trabalho, o FP&A está criando uma vantagem sustentável. Em 2026, as organizações financeiras mais eficazes não serão aquelas que implementarão as tecnologias mais recentes; serão aquelas que capacitarão equipes mais inteligentes para utilizá-las.
Historicamente, o FP&A operava em um silo, separado de outras partes do negócio. Os pedidos de orçamento foram feitos, as equipes de FP&A cumpriram com suas atribuições e a conversa terminou.
Agora, com o planejamento financeiro integrado, as equipes financeiras estão desempenhando um papel central no alinhamento da intenção financeira com a realidade operacional. As organizações estão começando a reconhecer que uma estratégia é bem-sucedida quando a colaboração entre finanças e operações permanece alinhada.
Essa mudança está sendo impulsionada por plataformas de dados integradas que vinculam modelos financeiros a direcionadores operacionais, como capacidade, produtividade e demanda dos clientes. As equipes de FP&A estão convertendo objetivos estratégicos em metas operacionais mensuráveis, estabelecendo responsabilidade entre os stakeholders. Quando ocorre um problema, ele pode ser resolvido de forma rápida analisando um conjunto de dados unificado, em vez de apontar o dedo a funcionários ou equipes específicas.
Além disso, a modelagem de cenários e a modelagem financeira estão reforçando esse alinhamento. As áreas de finanças e operações podem avaliar de forma conjunta os tradeoffs e os riscos, ajudando os líderes financeiros a definir prioridades que gerem valor sustentável. Ao adotar esse alinhamento, as equipes de FP&A ganham clareza, disciplina e velocidade de execução, transformando modelos financeiros em objetivos claros.
Ao olharmos para 2026, a conclusão principal é que o FP&A, como função, deve ser reescrito para ter sucesso. A mudança em direção à criação de valor está aqui e requer uma mudança clara nas prioridades e metas. O desafio que a maioria das organizações enfrentará é ter os recursos e os processos para apoiar esse nível de transformação.
As equipes de FP&A enfrentam um trabalho significativo para modernizar sua empresa. Essa transformação exigirá que os stakeholders estabeleçam metas claras, mantenham uma mente aberta e considerem as seguintes diretrizes:
Saiba como as previsões orientadas por IA, a análise automática de variações e os insights de desempenho em tempo real estão ajudando as equipes financeiras.
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