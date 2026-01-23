O que é agilidade empresarial?

Com a crescente lista de desafios globais, as organizações precisam ter as ferramentas necessárias para serem adaptáveis e flexíveis em suas formas de trabalhar.

A agilidade nos negócios não é uma metodologia única, é uma maneira de descrever o conjunto de recursos e comportamentos organizacionais que permitem que uma empresa atinja seu propósito com flexibilidade e agilidade. Para lidar com as necessidades dos clientes na velocidade atual do mercado, as organizações estão recorrendo a novos avanços tecnológicos, como inteligência artificial (IA), IA generativa (IA gen) e automação. Essas tecnologias ajudam a criar experiências do cliente de maior valor.

Os diretores executivos (CEOs) estão reconhecendo a demanda por abordagens inovadoras, transformação digital e práticas ágeis. Um estudo recente do IBM Institute for Business Value descobriu que mais da metade dos CEOs afirma que sua organização está adotando agentes de IA e se preparando para implementá-los em escala.

“Como a IA muda tudo, o sucesso não virá mais de simplesmente fazer as mesmas coisas de forma melhor”, de acordo com o guia do CEO de 2025, publicado pelo IBM Institute for Business Value.