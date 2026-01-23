O que é agilidade empresarial?

A agilidade nos negócios é a capacidade de uma organização de detectar preventivamente mudanças internas e externas e se adaptar de forma rápida por meio de soluções inovadoras para agregar valor aos negócios.
Com a crescente lista de desafios globais, as organizações precisam ter as ferramentas necessárias para serem adaptáveis e flexíveis em suas formas de trabalhar.
A agilidade nos negócios não é uma metodologia única, é uma maneira de descrever o conjunto de recursos e comportamentos organizacionais que permitem que uma empresa atinja seu propósito com flexibilidade e agilidade. Para lidar com as necessidades dos clientes na velocidade atual do mercado, as organizações estão recorrendo a novos avanços tecnológicos, como inteligência artificial (IA), IA generativa (IA gen) e automação. Essas tecnologias ajudam a criar experiências do cliente de maior valor.
Os diretores executivos (CEOs) estão reconhecendo a demanda por abordagens inovadoras, transformação digital e práticas ágeis. Um estudo recente do IBM Institute for Business Value descobriu que mais da metade dos CEOs afirma que sua organização está adotando agentes de IA e se preparando para implementá-los em escala.
“Como a IA muda tudo, o sucesso não virá mais de simplesmente fazer as mesmas coisas de forma melhor”, de acordo com o guia do CEO de 2025, publicado pelo IBM Institute for Business Value.
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Agilidade nos negócios significa buscar e aproveitar oportunidades que trazem benefício a clientes e stakeholders. Empresas ágeis respondem de forma rápida e eficaz a ameaças e oportunidades, criando simultaneamente maior valor para clientes, produtividade dos funcionários e stakeholders.
Não existe um conjunto de princípios ou práticas prescritas para a agilidade empresarial. No entanto, a base da agilidade nos negócios é valorizar as pessoas e suas interações, impulsionar iniciativas de tomada de decisão e focar nas melhorias contínuas em toda a organização.
A era da disrupção, o clima geopolítico tenso e as rápidas mudanças na tecnologia estão exercendo uma enorme pressão sobre as organizações para que tenham uma mentalidade ágil e um desenvolvimento iterativo. O que inicialmente era um conceito que surgiu do desenvolvimento de software agora foi dimensionado para uma escala mais ampla, impulsionando a tomada de decisão baseada em dados e estratégias mais inteligentes de mitigação de riscos.
Um estudo recente do Business Agility Institute afirma que a agilidade empresarial está gerando valor mensurável, apesar das interrupções fora de seu controle. O relatório conclui que a resiliência é o principal diferencial ao testar a agilidade dos negócios. Os dados mostram que a agilidade está associada a uma forte satisfação do cliente, a uma maior eficiência operacional e a um desempenho financeiro mais previsível.
As organizações participantes que melhoraram significativamente seus recursos de agilidade de negócios entre 2024 e 2025 tiveram um aumento médio de 10,3% na receita por funcionário. Em contraste, as organizações que relataram níveis decrescentes de agilidade nos negócios tiveram um aumento menor, de 3,5%, de acordo com o relatório.
Embora a agilidade nos negócios não seja uma estrutura exata, é uma mentalidade desenvolvida por meio de aprendizado contínuo e liderança ágil. Uma organização ágil requer colaboração multifuncional e um ambiente de negócios inclusivo.
A agilidade empresarial exige princípios ágeis. A cultura de uma organização ágil valoriza a criatividade, a transparência e o entusiasmo em buscar novas oportunidades. Tornar-se uma organização ágil requer um ambiente em mudança que incentive a experimentação e recompense a adaptabilidade.
A verdadeira agilidade empresarial decorre de membros da equipe capacitados dentro de uma organização e de sua disposição para trabalhar de forma multifuncional. O engajamento dos funcionários é fundamental para ajudar a garantir que equipes, metas e estratégias estejam alinhadas para obter o máximo impacto e impulsionar decisões estratégicas e informadas.
Uma estratégia de governança clara é vital para a agilidade organizacional e garante que os objetivos sejam claros e que os processos de gerenciamento de riscos estejam implementados. Com dados e métricas em tempo real, os recursos podem ser alocados de forma rápida, reduzindo o tempo de lançamento no mercado e mantendo uma vantagem competitiva.
Com uma estrutura ágil, os líderes de uma organização vão além dos modelos e estruturas organizacionais tradicionais. Em vez de hierarquias rígidas, promovem o empoderamento, a colaboração e estruturas auto-organizáveis.
Uma organização ágil tem muitas vantagens, inclusive a eliminação de silos organizacionais e o fortalecimento das equipes multifuncionais.
A agilidade nos negócios mantém o cliente no centro de todas as decisões. As equipes coletam feedback e analisam dados de uso para responder rapidamente às mudanças nas necessidades.
Esse foco ajuda as organizações a entregar produtos e serviços que resolvem problemas reais e criam valor mensurável ao longo do tempo. Ao alinhar prioridades com os resultados dos clientes, as empresas ágeis melhoram a satisfação, simplificam o desenvolvimento de soluções e geram confiança.
As organizações ágeis capacitam as equipes a tomar decisões informadas de forma rápida. Os líderes definem objetivos claros, enquanto as equipes usam dados em tempo real e análise em tempo real para agir sem aprovações desnecessárias.
Essa abordagem reduz atrasos, melhora a capacidade de resposta e ajuda a empresa a aproveitar as oportunidades à medida que surgem. Decisões mais rápidas também limitam os riscos, permitindo que as equipes testem, aprendam e façam ajustes antes que pequenos problemas se tornem custosos.
A agilidade nos negócios pode ser aplicada a vários tipos de estratégias de negócios. O caminho ágil promove uma cultura de aprendizado contínuo e métodos ágeis de melhoria. As equipes inspecionam regularmente os resultados, medem o desempenho e aplicam as lições aprendidas.
Essa disciplina gera maior qualidade, reduz defeitos e melhora a eficiência ao longo do tempo. Ao refinar continuamente processos e soluções, as organizações se mantêm competitivas e mais bem preparadas para a mudança.
As empresas ágeis se adaptam rapidamente às mudanças de mercado, às alterações tecnológicas e às novas regulamentações. As equipes mudam as prioridades do trabalho e ajustam as estratégias sem interromper as operações.
Essa adaptabilidade aumenta a resiliência e ajuda as organizações a manter o ritmo durante a incerteza, ao mesmo tempo em que continuam agregando valor.
Uma transformação ágil requer uma estratégia ágil. A capacidade de uma organização de se tornar ágil depende de sua abertura ao planejamento flexível e dinâmico, feedback contínuo e otimização.
Um ótimo exemplo de empresa com mentalidade ágil é a Solar Coca-Cola, que é a segunda maior engarrafadora da Coca-Cola no Brasil. A empresa adquiriu outras empresas de engarrafamento no Brasil e, simultaneamente, passou a descentralizar ainda mais seus negócios. Foi nesse momento que a fornecedora de soluções da Solar, a CTI Global, uma parceira de negócios da IBM, entrou em ação para otimizar os processos para que fossem mais rápidos e precisos.
Em pouco mais de cinco meses, a CTI projetou e implementou uma solução de planejamento integrada que a Solar agora mantém por conta própria. Esse processo foi realizado por meio da integração do IBM Planning Analytics com a plataforma IBM Cognos Analytics já existente na Solar, que a empresa historicamente utilizava para relatórios financeiros.
Uma parte da fase de transferência de conhecimento incluiu membros designados da equipe financeira aprendendo a usar as funções das regras de negócios na plataforma Planning Analytics. Este conhecimento compartilhado demonstra uma abordagem ágil, colaboração cruzada e a vantagem competitiva que a Solar agora possui com conhecimento especializado no setor.
“O fato de podermos confiar em nós mesmos para adaptar o sistema conforme necessário nos dá uma enorme flexibilidade”, disse Hermeson Anibal Marques, executivo sênior da Solar. “E isso significa que nossa equipe é mais eficiente e mais produtiva.”
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