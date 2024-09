Em vez de um único ponto de inflexão, as forças que impulsionavam a necessidade de mudança vinham se acumulando há muito tempo. Ao longo de muitos meses, por exemplo, a Solar vinha adquirindo outras empresas engarrafadoras dentro do Brasil para ampliar sua presença no mercado e ganhar participação de mercado. Paralelamente a essa expansão, a Solar também se movimentava para descentralizar ainda mais seus negócios, com os diretores das 18 unidades estaduais da empresa respondendo pelas decisões operacionais e pela lucratividade. Para que esse modelo tivesse sucesso, a Solar precisava garantir que os dados corretos — fatiados em um alto nível de granularidade — estivessem disponíveis para cada unidade descentralizada para fins de planejamento e tomada de decisões.

O problema, diz Marques, era a complexidade. “Havia um amplo consenso de que nosso sistema existente [baseado em planilhas] simplesmente não conseguia lidar com a complexidade dos relatórios e da modelagem de dados”, explica ele. “E sabíamos — e nosso confiável fornecedor de soluções concordou — que adaptar o sistema não era a resposta. Precisávamos de uma ferramenta de planejamento que pudesse acomodar a complexidade de nossos negócios e remover uma barreira à nossa agilidade.”

Em seu longo relacionamento com a Solar, o provedor de que Marques fala – CTI Global, um IBM Business Partner focado em soluções de suporte à decisão – construiu essa confiança ajudando a equipe financeira em momentos-chave à medida que a demanda por mais, melhores e mais rápidos dados crescia constantemente. Agora, com Marques e sua equipe em outro ponto crítico, ele viu o profundo conhecimento de processos da CTI como ideal para o que mais precisava — e não era tecnologia. "O que procurávamos mesmo era expertise ao nível dos processos financeiros, conhecendo as melhores práticas na hora de apresentar os dados mais relevantes para decisões específicas de negócio", diz Marques. "A CTI tinha essa experiência, mas tão importante quanto, eles estavam comprometidos em preparar nossa equipe para lidar com isso no futuro."

No panorama geral, a Solar estava pedindo à CTI para otimizar os processos pelos quais executava as simulações financeiras que eram tão críticas para o planejamento e a tomada de decisões da empresa. Isso significava tornar o processo não apenas mais rápido e preciso, mas também mais flexível em termos de sua capacidade de apoiar a análise descentralizada pelas diferentes unidades de negócios da Solar.

Do ponto de vista da implementação, os desafios para construir esse sistema foram duplos. A primeira - em que o histórico da CTI se mostrou essencial - foi saber como usar os elementos de dados financeiros corretos para enquadrar adequadamente as decisões comerciais mais importantes da Solar. Parece simples, diz Marques, até que você considere a complexidade de todos os fatores dinâmicos e interdependentes que entram na simulação de uma única decisão. "Se você for simular como uma mudança de preço para uma única SKU em um único mercado afetará as margens, o lucro da empresa após os impostos e o fluxo de caixa, você precisa ser capaz de testar as suposições em um nível muito granular com dados reais em uma modelagem financeira de causa e efeito muito complexa", diz ele. "É por isso que a profunda experiência com os detalhes financeiros dos processos de engarrafamento é um pré-requisito absoluto para fazer tudo certo."

O outro grande desafio está diretamente relacionado ao tipo de tomada de decisão descentralizada que a Solar está adotando. E aqui, diz Francisco Loschiavo Neto, sócio gerente da CTI, o princípio subjacente é simples, mas a execução está longe disso. "Se um planejador ou diretor executar uma simulação no nível do estado ou mesmo do cliente, ver o impacto em toda a empresa - manter uma fonte única da verdade - é absolutamente essencial", diz Loschiavo. "Esse planejamento integrado contínuo é algo que nenhuma abordagem de planilha consegue lidar, e acreditamos que o IBM Planning Analytics o faz melhor do que qualquer outra solução."