A solução Planning Analytics realiza cálculos mais rapidamente do que a solução anterior da Swisscom. "Se você alterar um preço, pode ajustá-lo no seu modelo e tudo é calculado em tempo real", diz Frey. "Isso leva segundos." Essa velocidade é especialmente importante para a Swisscom porque ela tem um grande volume de dados, além de várias centenas de usuários trabalhando no sistema ao mesmo tempo. A Swisscom pode até mesmo executar grandes processos em lote durante o dia de trabalho, como a cópia de grandes quantidades de dados entre cubos, e os usuários não são afetados de forma alguma. "Obtemos ganhos de eficiência, economia de custos, melhorias de usabilidade - e também melhor integridade de dados agora com o Planning Analytics", diz Frey.



"A usabilidade com o software de Planning Analytics representa uma grande melhoria em relação à solução anterior da Swisscom, pois inclui uma interface web simples e direta." "Com a integração com o Excel, você pode projetar seus relatórios no Excel e publicá-los diretamente na web", diz Frey. "É uma plataforma totalmente automatizada." A Swisscom relata que seus processos de fechamento de final de mês são muito mais rápidos do que com a solução anterior da empresa, exigindo aproximadamente 50% menos tempo. Além disso, com a solução Planning Analytics, a Swisscom centralizou o desenvolvimento de modelos e relatórios. "Uma pequena unidade constrói os relatórios para toda a Swisscom", diz Goetschi. A Swisscom reduziu os custos operacionais automatizando a configuração e o gerenciamento da solução de planejamento em um componente externo.

A Swisscom também está desfrutando de melhorias em seus processos de planejamento entre empresas. "A planificação intercompany está totalmente integrada à solução Planning Analytics", afirma Frey. "Os usuários podem ver os resultados imediatamente." Então, se uma empresa muda seus valores financeiros, a empresa receptora pode ver imediatamente qual será o impacto em seus resultados." A interface do usuário no software Planning Analytics também é mais intuitiva do que na solução anterior da Swisscom, permitindo que os usuários corporativos acessem informações e façam atualizações muito mais facilmente do que antes.

A Swisscom executa grandes cubos de dados dentro do software Planning Analytics, com um tamanho total superior a 700 GB. No futuro, a empresa pode estar interessada em integrar recursos preditivos para a criação automática de planos de linha-base e pode considerar o IBM Cloud Pak for Data como uma possível opção de implementação futura.