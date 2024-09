Uma vez que o AI Studio começou a se desenvolver, as conversas na Lufthansa passaram para a modernização da plataforma de ciência de dados da empresa, reunindo todos os projetos dispersos sob um único teto virtual — aumentando o cache e a eficácia do seu grupo de ciência de dados e vinculando mais as suas atividades às necessidades do negócio.

Cientistas de dados e engenheiros de dados frequentemente lutam por ter que gastar muito tempo mantendo seus projetos e não tempo suficiente provando seu valor comercial.Na Lufthansa, tudo isso era verdade, e era ainda agravado por escalabilidade limitada, falta de acesso a atualizações de software públicas e necessidade de melhorias de segurança.O que a empresa precisava era de uma ferramenta dentro do pipeline de ciência de dados para monitorar, construir e escalar modelos.

As equipes do IBM Data Science and AI Elite e IBM Software Services se juntaram à Lufthansa em uma oficina Enterprise Design Thinking™ de dois dias para desenvolver uma plataforma de ciência de dados que ofereceria um único ambiente onde cientistas de dados pudessem experimentar novas técnicas e implementar rapidamente modelos com monitoramento e modelagem já em vigor.

A plataforma de ciência de dados permite que cientistas de dados trabalhem com novas fontes de dados.Ou por serem de código aberto, eles podem trabalhar de forma mais colaborativa ou em seu idioma preferido, ou aproveitar outros recursos de ciência de dados no IBM Watson Studio, como AutoAI e tecnologia IBM Watson Machine Learning para desenvolvimento e implementação de modelos.Juntamente com a solução IBM Watson OpenScale, usada para mitigação de viés e desvio durante a execução, todas as ofertas estão disponíveis como opções de plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS) na nubem pública da IBM ou como microserviços através da plataforma IBM Cloud Pak for Data disponível em qualquer nuvem.