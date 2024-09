Com cada geração se tornando mais familiarizada com a tecnologia do que a última, como um museu do século XXI como o PalaisPopulaire se mantém relevante hoje? Adaptando-se ao ambiente ao seu redor e abraçando o cenário digital, junto com sua audiência.

Com a ajuda da IBM®, os visitantes podem explorar as instalações no seu próprio ritmo usando o Museum Intelligent Assistant (MIA), a tecnologia IBM watsonx Assistant dentro do aplicativo móvel do PalaisPopulaire. O MIA permite que os visitantes do museu façam uma ampla gama de perguntas sobre as ofertas da exposição de forma interativa.

"Trabalhar com IA está se tornando cada vez mais parte de nossas vidas", diz Sara Bernshausen, diretora adjunta do PalaisPopulaire. "Eu recomendo se jogar nesta aventura com a IBM e ver como ela pode enriquecer sua experiência com a arte."