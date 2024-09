A construção é um dos maiores setores do mundo e continua a ser um dos principais fatores do crescimento econômico. Ainda assim, o setor é constantemente desafiado a melhorar sua transparência e produtividade. De projetos de pequena escala a locais maiores, os gerentes de projeto recebem incumbência de atuarem como guardiões entre os trabalhadores no local e a equipe de gerenciamento superior. No entanto, informações críticas ainda podem ficar de fora.

Um grande fornecedor especializado de serviços comerciais e industriais na África do Sul começou a notar que o sistema que tinha em vigor para administrar a documentação necessária dos locais de trabalho era ineficiente. A documentação e os registros médicos dos funcionários eram imprecisos, incompletos, desatualizados ou até mesmo falsificados, deixando grande risco para a empresa.

A maior preocupação da empresa no dia a dia é a segurança, e se algo acontecer ou quase acontecer com o pessoal no local, a empresa será a responsável. Do ponto de vista do risco, se faltar documentação de treinamento e segurança ou se as informações médicas de uma pessoa expirarem, a empresa ficará exposta e poderá ser culpada.

Como a mão de obra representa quase 50% dos custos dos projetos da empresa, ela precisava encontrar uma solução mais precisa para registrar as horas trabalhadas dos funcionários. Havia lacunas na forma como as planilhas de horas manuais estavam sendo tratadas, adicionando custos desnecessários ao projeto. Era fundamental garantir que os registros tivessem manutenção mais eficiente e auditável, uma prova imutável de que os processos de conformidade no local eram alcançados e que os funcionários estavam seguindo os procedimentos adequados.

A empresa decidiu abraçar as oportunidades apresentadas pelas tecnologias emergentes e uniu-se ao IBM Business Partner DoshEx, empresa de tecnologia sul-africana, para explorar suas opções para um ambiente de trabalho moderno digitalizado. A organização concentra-se em problemas do setor que poderiam usar a tecnologia de contabilidade distribuída para resolver ineficiências dentro de uma empresa. O CEO da DoshEx, Alex de Bruyn, e sua equipe viram rapidamente o potencial da tecnologia blockchain para ajudar esta empresa a corrigir problemas no local com gerenciamento de tempo e funcionários e reduzir o erro humano.

"Acredito que a forma como usamos o blockchain leva a um sistema mais eficiente e confiável para empresas de construção. Nós nos concentramos em tornar o negócio desse provedor de serviços mais eficiente em todos os seus projetos", diz de Bruyn.