وتوفر مؤشرات الأداء الرئيسية المصممة بعناية لمديري الصيانة رؤية واضحة لعمليات الصيانة الأساسية، كما تساعد على تحسين إدارة الأصول.

ومع انتقال ممارسات الصيانة الحديثة من الأساليب التقليدية التفاعلية إلى الأساليب الاستباقية الأكثر تطوراً، تؤدي مؤشرات الأداء الرئيسية للصيانة دوراً محورياً في قياس النجاح. فعلى سبيل المثال، تستفيد منصات الصيانة التنبؤية الحديثة الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) لزيادة متوسط الزمن بين الأعطال (MTBF)، وهو أحد أكثر المقاييس متابعةً داخل مؤسسات الصيانة.

وأصبح تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس الصيانة عنصراً أساسياً لنجاح عمليات الصيانة الحديثة، إذ يساعد فرق الصيانة على الحفاظ على جاهزية الأصول الحيوية واستقرار أدائها وإمكانية التنبؤ بحالتها التشغيلية. وعندما تتعرض الأصول لأعطال غير متوقعة، قد تواجه المؤسسات مجموعة واسعة من المشكلات، تشمل التوقف غير المخطط له، وامتداد فترات الإصلاح، وانخفاض قيمة الأصول، وفقدان وقت الإنتاج، وارتفاع تكاليف الصيانة.

في الماضي، اعتمدت المؤسسات بصورة شبه كاملة على الصيانة التفاعلية، وهي نهج يقتصر على إصلاح الأصول بعد تعطلها. أما اليوم، فتركّز استراتيجيات الصيانة على أساليب الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية. غالبا ما تدعم هذه الأساليب نظم إدارة الصيانة المحوسبة التي تتيح مراقبة الحالة في الوقت الفعلي (CM) بهدف تحسين عمليات الصيانة.