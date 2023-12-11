ما المقصود بالصيانة المخطط لها؟

الصيانة المخطط لها هي تحديد وتوضيح مهام الصيانة والموارد اللازمة، مثل الأدوات وقطع الغيار، المطلوبة للحفاظ على الأصل أو إصلاحه أو استبداله.
كما يُشير الاسم، تتضمن الصيانة المخطط لها القيام بالتحضيرات اللازمة لأنشطة الصيانة مسبقًا كجزء من برنامج إدارة الأصول في المؤسسة. وهذا على عكس الصيانة غير المخطط لها، التي يجب خلالها على فريق الصيانة أو الفرد التعامل مع المشكلة دون الاستفادة من التخطيط المسبق.
تشمل فوائد الصيانة المخطط لها للمؤسسات تقليل التوقف غير المخطط له والتكاليف الناتجة عن الأعطال المفاجئة للأجهزة، وإطالة عمر الأصول، وتحسين السلامة في مكان العمل.
إذا كانت كل قطعة من المعدات أو الآلات أو مرافق التصنيع تعمل في حالة مثالية طوال الوقت، فستكون الصيانة غير ضرورية. لكن في الواقع، حتى أكثر المنتجات جودةً عرضة للتآكل والاهتراء، ما يستلزم الصيانة واستبدال الأجزاء وإجراء الإصلاحات للحفاظ على تشغيلها.
خلال الثورة الصناعية الأولى في القرن الثامن عشر، كان الشكل السائد للصيانة هو "صيانة الأعطال" -المعروفة أيضًا بالصيانة التصحيحية أو الصيانة التفاعلية- حيث تتم الإصلاحات فقط بعد تعطُّل الآلة. ونظرًا لأن آلات هذا العصر كانت بسيطة نسبيًا ولا يتطلب إصلاحها خبراء متخصصين، فقد كانت هذه الطريقة تُعَد "أسهل وأبسط شكل للصيانة" في ذلك الوقت، وفقًا لتقرير خبراء الهندسة الصناعية.1
مع ازدياد تعقيد الآلات خلال الثورة الصناعية الثانية التي بدأت أواخر القرن التاسع عشر، ظهرت الصيانة المخطط لها بدلًا من صيانة الأعطال في بعض قطاعات الصناعة. في دليل لشركة فورد للسيارات عام 1919، طُلب من القراء أن "يتعودوا على إجراء أي إصلاح أو تعديل فور اكتشاف الحاجة إليه" لأن "هذه العناية تستغرق وقتًا قليلًا وقد تساعد على تجنُّب التأخير أو الحوادث المحتملة في المستقبل".2
اليوم، عندما لا تعتمد المؤسسات على الصيانة المخطط لها -أي عندما لا تتوقع تدهور الأصول أو الأعطال وتعالجها بشكل استباقي للحفاظ على المعدات والمصانع في حالة تشغيل جيدة- قد تترتب عليها عواقب وخيمة. قد تُضطر إلى إجراء صيانة غير مخطط لها، والتي غالبًا ما تكون أكثر إجهادًا وتستهلك جهدًا ومالًا مقارنةً بالصيانة المخطط لها. على سبيل المثال، قد تضطر فِرق الصيانة إلى الإسراع في الحصول على الأجزاء اللازمة، ودفع مبالغ أكبر مما كانت ستدفعه عادةً لتفادي فترات انتظار طويلة. في الوقت نفسه، قد يؤدي التوقف غير المخطط له المرتبط بالصيانة غير المخطط لها أو الطارئة إلى الإضرار بأرباح الشركة بسبب خسائر في الإنتاجية والإيرادات؛ حيث وجدت دراسة شملت 100 شركة كبيرة من Forrester وIBM أن التعطل غير المخطط له يكلف 35% أكثر لكل دقيقة مقارنةً بالتعطل المخطط له.
قد يؤثِّر غياب برنامج صيانة مخطط له لدى الشركة أيضًا على سلامة بيئة العمل.تمت الإشارة إلى أعطال المعدات آلاف المرات في تقارير حوادث العمل التي أعدتها إدارة السلامة والصحة المهنية. يمكن للصيانة المخطط لها أن تمنع أعطال المعدات التي تؤدي إلى حوادث في مكان العمل وإصابة الموظفين.
تشمل الصيانة المخطط لها عدة استراتيجيات صيانة. وتشمل أنواع الصيانة المخطط لها ما يلي:
تركِّز الصيانة الوقائية على تنفيذ المهام بهدف منع أعطال المعدات وزيادة وقت التشغيل. قد يتم إجراء أعمال الصيانة هذه وفق جدول صيانة محدد، وتشمل مهامَّ منتظمة مثل تنظيف المعدات أو تغيير الزيت أو تشحيم المعدات، وتركيب الأجزاء البديلة.
تركِّز الصيانة التنبؤية، التي غالبًا ما تُعَد نوعًا من الصيانة الوقائية، على المراقبة المبنية على حالة المعدات. من خلال الصيانة التنبؤية، يمكن للشركات اكتشاف المشكلات في الوقت الفعلي عن طريق جمع البيانات من أجهزة الاستشعار وتطبيق الأدوات والعمليات التحليلية المتقدمة. تُتيح هذه المقاربة الاستباقية للصيانة للمؤسسات التعامل مع المشكلات في الوقت المناسب لتجنُّب مشكلات أكثر تكلفة، مثل توقف المعدات لفترات طويلة، مع إطالة دورة حياة الأصل.
تُعَد الصيانة المرتكزة على الموثوقية عملية صيانة مخصصة بدرجة عالية تهدف إلى زيادة وقت تشغيل المعدات مع تقليل الحاجة إلى استبدال الأصول، وبالتالي تقليل تكاليف الصيانة. تتعامل هذه الطريقة مع كل أصل بشكل مختلف اعتمادًا على احتياجاته ومتطلباته الخاصة بالصيانة للحفاظ على حالته المثالية. وتؤكِّد على تحديد الأولويات للأصول الأكثر أهمية.
الصيانة القائمة على التعطل هي تشغيل الجهاز عمدًا حتى نهاية دورة حياة الأصل. ويتم النظر إليه أحيانًا كنوع من الصيانة التفاعلية، لكن بينما بعض أساليب الصيانة التفاعلية لا تدخل ضمن برامج الصيانة الروتينية، يمكن أن تكون الصيانة القائمة على التعطل جزءًا من عملية التخطيط. على سبيل المثال، قد يتعمد مدير المنشأة التخلي عن الصيانة الوقائية لأصل معين لأن استبداله عند حدوث العطل أقل تكلفة. في هذه الحالة، يمكن أن يشمل تخطيط مدير المنشأة للصيانة القائمة على التعطل ضمان توفُّر الأصل البديل مسبقًا، وأن تكون عملية تركيبه موثَّقة ومفهومة من قِبل فريق الصيانة.
يؤدي برنامج الصيانة دورًا مهمًا في نجاح أنظمة الصيانة المخطط لها. تعود أصول أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)، إلى ستينيات القرن العشرين، عندما كان الفنيون يستخدمون بطاقات الثقب وأجهزة الكمبيوتر العملاقة من IBM لتتبُّع مهام الصيانة. في السبعينيات، تم استبدال بطاقات الثقب بقوائم الصيانة التي يتم إدخالها في CMMS.
في نهاية المطاف، تطورت تقنية CMMS للاستفادة من الاتصال عبر الويب، وتم توسيع قدراتها لتشمل الأجهزة المحمولة. اليوم، أصبحت أنظمة CMMS قائمة على السحابة، ما يوفر وظائف أسرع في مجالات مثل توفير رؤية شاملة لسير العمل، وإدارة نشر فِرق الصيانة بكفاءة لتحقيق وفورات في التكاليف، وتحليل المخاطر والحوادث لتوجيه إجراءات السلامة.
بالإضافة إلى CMMS، تعتمد المؤسسات التي تركِّز على الأصول أيضًا على حلول إدارة أداء الأصول (APM). تستخدم هذه الحلول المراقبة عن بُعد والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير رؤًى حول إدارة الأصول وتمكين الصيانة التنبؤية لإطالة دورة حياة الأصول.
يمكن لحلول مثل CMMS وAPM مساعدة المؤسسات على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية وفي النهاية تحسين الربحية.
