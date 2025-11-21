ما المقصود بإدارة الصيانة؟

تعتمد استراتيجيات الصيانة على أنواع مختلفة من أنشطة الصيانة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك منع توقف المعدات عن العمل وتحقيق وفورات في التكاليف.

بطريقة ما، تُعَد إدارة الصيانة نوعًا من إدارة أصول المؤسسات (EAM)؛ لأنها تنطوي بشكل مباشر على صيانة الأصول المادية مثل المرافق.

ومع ذلك، هناك فرق. يعمل نظام EAM على تتبُّع أداء الأصول طوال دورة حياتها بالكامل، بما في ذلك مراحلها المبكرة مثل عملية الاستحواذ. يركِّز برنامج إدارة الصيانة أكثر على المراحل المتأخرة من رحلة حياة هذا الأصل. من الجوانب المهمة تحديد ما يلزم لضمان إطالة عمر المنشآت وتحسين أداء المعدات بشكل فعَّال خلال تلك الفترات.