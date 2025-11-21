ما المقصود بإدارة الصيانة؟

تشمل إدارة الصيانة أشكال الصيانة التي تستخدمها المؤسسة لتلبية احتياجات الصيانة لمنشآتها المادية.
تعتمد استراتيجيات الصيانة على أنواع مختلفة من أنشطة الصيانة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك منع توقف المعدات عن العمل وتحقيق وفورات في التكاليف.
بطريقة ما، تُعَد إدارة الصيانة نوعًا من إدارة أصول المؤسسات (EAM)؛ لأنها تنطوي بشكل مباشر على صيانة الأصول المادية مثل المرافق.
ومع ذلك، هناك فرق. يعمل نظام EAM على تتبُّع أداء الأصول طوال دورة حياتها بالكامل، بما في ذلك مراحلها المبكرة مثل عملية الاستحواذ. يركِّز برنامج إدارة الصيانة أكثر على المراحل المتأخرة من رحلة حياة هذا الأصل. من الجوانب المهمة تحديد ما يلزم لضمان إطالة عمر المنشآت وتحسين أداء المعدات بشكل فعَّال خلال تلك الفترات.
إذا لم تتم صيانتها بشكل صحيح، يمكن أن تفقد الأصول مثل المنشآت قيمتها بسرعة. يُعَد هذا الجانب أحد الأسباب التي تجعل إدارة الصيانة قطاعًا تجاريًا ضخمًا.
كل عام، عند قيام محاسبي الشركة بحساب البيانات المالية خلال التدقيقات السنوية، يتم احتساب إجمالي أصول المؤسسة في تلك الحسابات. الشركات التي تمتلك أصولًا مادية تشعر بضغوط اقتصادية كبيرة للحفاظ على هذه الأصول في حالة جيدة، حتى يمكن تسجيلها بأعلى قيمة ممكنة.
من الصعب الحصول على تقدير كامل لما تنفقه الشركات والأفراد على إدارة الصيانة عالميًا. ومع ذلك، تُشير التقديرات التقريبية إلى أن الشركات الأمريكية تستثمر عادةً ما بين 10 و25 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مربع سنويًا للحفاظ على المساحات العقارية التجارية التي بنتها أو استأجرتها. وإذا قمنا بتوسيع هذا الرقم رياضيًا، فإن ذلك يعني إنفاق مئات المليارات سنويًا على تكاليف صيانة المباني التجارية في الولايات المتحدة.
كلمة "الصيانة" هي مصطلح يفهمه معظم الناس بشكل فطري، رغم أنها عبارة شاملة يتم استخدامها لتغطية مجموعة واسعة من مهام الصيانة. وفيما يلي قائمة بأكثر أنشطة الصيانة شيوعًا:
كما أنه، رغم أن الأمن الإلكتروني قد لا يبدو إضافة واضحة لهذه القائمة، فإنه يعمل كشكل حيوي من الصيانة الاستباقية التي تمنع النتائج الكارثية.
من نواحٍ عديدة، يمكن القول إن الأمن الإلكتروني يجب أن يحظى بأولوية أعلى من جميع الأنشطة المذكورة الأخرى، خاصةً عند التفكير في جوانب مثل:
كل واحد من هذه الأسباب يمثل عامل تغيير محتمل لأي مؤسسة، ولهذا السبب سيظل الأمن الإلكتروني قضية بالغة الأهمية في إدارة المنشآت. مجتمعةً، توضِّح هذه الأسباب سبب وجوب تلبية احتياجات الأمن الإلكتروني لأي شركة حديثة.
تمامًا كما توجد مهام صيانة أكثر مما قد ندرك في البداية، ينطبق الأمر نفسه على أنواع إدارة الصيانة، والتي تشمل ما يلي:
تهدف الصيانة المخطط لها، وهي استراتيجية صيانة استباقية مصممة لتجنُّب أعطال المعدات ومنع انهيار النظام، إلى معالجة مشكلات الأداء مبكرًا. تنجح هذه الاستراتيجية في تحقيق ذلك من خلال تنفيذ جميع عمليات الصيانة الموصى بها من قِبل الشركة المصنّعة وتطبيق جداول الصيانة كما هو مقترح.
تتطلب الصيانة المخطط لها، والمعروفة أيضًا باسم "الصيانة الوقائية"، تفكيرًا مسبقًا كبيرًا وأنشطة تحديد الأولويات.
مثال: عادةً ما تتوقَّع الشركة التي تستخدم الصيانة المخططة لها أنشطة الصيانة الخاصة بها طوال العام. ثم، ستشرع في التخطيط لشراء قطع الغيار التي سيتم استخدامها خلال عمليات الإصلاح في ذلك العام. وتتم هذه العملية حتى لو تم شراء قطع الغيار هذه فعليًا في وقت لاحق من السنة التقويمية.
على النقيض تمامًا من الصيانة المخطط لها، يمكن وصف الصيانة التفاعلية بأنها مقاربة "ننتظر لنرى ما الذي سيتعطل". تُعرَف الصيانة التفاعلية بعدة مسميات، بما في ذلك "الصيانة غير المخطط لها" و"صيانة الأعطال".
من بين خطط الصيانة، يتطلب هذا النهج أقل قدر من التنسيق والتخطيط. للأسف، ينتج عن هذا النهج أيضًا أطول فترات تعطُّل غير مخطط لها. يحدث هذا الانقطاع لأن الإصلاحات الطارئة غير متوقعة، ومن المرجح أن يتم استعجال قطع الغيار المطلوبة بأسعار مرتفعة.
علاوةً على ذلك، عندما يتعطل نظام مادي واحد، قد يؤثِّر ذلك في أنظمة المنشأة الأخرى.
مثال: يمكن أن تؤدي مشكلات تسرّب المياه إلى ظهور العفن، ما يتطلب تدخلًا مهنيًا من متخصصي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
الصيانة القائمة على الحالة (CBM) هي شكل من أشكال إدارة الصيانة التنبؤية التي تستفيد بالكامل من المنهجيات المتقدمة. كما تعتمد على استخدام أجهزة استشعار يتم وضعها على أجزاء الأصل الرئيسية أو داخلها لمراقبة موثوقية الأصل واستمرارية الصلاحية.
تلتقط بيانات الصيانة التي تولِّدها أجهزة استشعار الصيانة القائمة على الحالة مقاييس مهمة حول الكفاءة التشغيلية، والتي تتم مقارنتها بمقاييس أساسية محددة للكشف عن الانحرافات عن الأداء المتوقع. بناءً على ما تُشير إليه الأنماط، يمكن للشركة الحصول على إنذار مسبق بأن قطعة من المعدات أو النظام ستتعطل قريبًا.
بفضل معلومات أجهزة الاستشعار والقرارات القائمة على البيانات، يمكن إجراء إصلاحات طارئة فعَّالة من حيث التكلفة قبل انتهاء وقت التشغيل الثمين.
مثال: يمكن لتحليل الاهتزاز أن يكشف متى انحنت الأعمدة المعدنية أو متى تكون محامل الكرات على وشك الاحتراق.
الصيانة التنبؤية (PdM) تكشف المستقبل وتتنبأ بدقة بموعد تعطُّل المعدات. وهذا يعني أنه يمكن إجراء الإصلاحات قبل ذلك الوقت، ويمكن تقليل أي وقت تعطُّل محتمل مسبقًا.
تحقِّق الصيانة التنبؤية (PdM) ذلك من خلال استخدام خوارزميات متقدمة ودراسة البيانات التاريخية. رغم أن PdM تبدو مشابهة لأنظمة CBM، فإن كلًّا منها يتَّبِع مهمته بطريقة مختلفة. تعتمد CBM على البيانات في الوقت الفعلي لاكتشاف أي انحرافات في أداء المعدات، بينما تستخدم PdM تقنيات أكثر تطورًا (مبنية على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي) للتنبؤ بأعطال المعدات.
مثال: يعتمد المحرك الصناعي الرئيسي في مصنع على جودة الزيت وحيويته. تستخدم PdM أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي لتوفير تحليل شامل للزيت وتقديرات حول العمر المتوقع له.
هي شكل آخر من أشكال برامج الصيانة الاستباقية للمرافق، وتتبع الصيانة التي تركِّز على الموثوقية (RCM) نهجًا وقائيًا للمعدات التشغيلية الحيوية، مع دراسة ما يحدث عند تعطُّل المعدات. وتبحث عن الأسباب الجذرية للأعطال وكيف يمكن أن تؤثِّر في قدرة الجهاز على تنفيذ الوظائف الأساسية.
يتطلب نظام RCM مشاركة متعددة الوظائف لأعضاء فريق الصيانة ويمكن أن يشمل إدارة المخزون لقطع الغيار للصيانة القادمة. باعتبارها عملية منظمة لتعزيز اتخاذ القرار، تساعد RCM المؤسسات على الوصول إلى قرارات مستنيرة بالكامل.
مثال: تعمل المضخة لسنوات دون حوادث. بناءً على فهم العمر الافتراضي المتوقع للمضخة، تتم جدولة الصيانة الاستباقية قبل تعطُّل المضخة.
تعتمد طريقة إدارة قسم الصيانة للصيانة على عوامل مثل نوع إدارة الصيانة التي يختارون استخدامها ولأي أغراض بالتحديد. لكن بعض أدوات وممارسات إدارة الصيانة الشائعة تدخل في الاعتبار عادةً.
أولها إدارة أوامر العمل، والتي توفِّر طريقة موحَّدة لإدارة مهام الصيانة من البداية إلى النهاية. تجمع أوامر العمل الخطوات المختلفة التي تنطوي عليها مهمة الصيانة، بحيث يكون لدى أقسام الصيانة فكرة واضحة حول ما هو متوقع منها خلال كل جزء من تلك العملية.
تعمل الفِرق على إرفاق قوائم مرجعية بأوامر العمل للمساعدة على تفصيل تلك الخطوات.
يتم استخدام جداول البيانات أيضًا كوسيلة منخفضة التكلفة نسبيًا لإدارة المعلومات مثل الجداول الزمنية وأوامر العمل. تعمل الفِرق غالبًا على ضمان أن تكون جداول البيانات مؤتمتة وقادرة على إجراء الحسابات ذات الصلة.
مع ذلك، تظل جداول البيانات محدودة إلى حد ما في قدراتها على القيام بالمهام. على سبيل المثال، يظل عرض جداول البيانات على الأجهزة المحمولة تحديًا بصريًا مربكًا. علاوةً على ذلك، غالبًا ما تؤدي استخدامات جداول البيانات إلى وقوع أخطاء يدوية من قِبل المستخدمين.
بالمقابل، أثبتت لوحات المعلومات أنها أكثر فائدة بشكل كبير. توفِّر لوحات المعلومات واجهة بصرية تجمع مدخلات متعددة في عرض واحد، وتوفِّر الكثير من المعلومات حول الأداء (بما في ذلك المقاييس ذات الصلة) وتُظهر تقدُّم أوامر العمل المختلفة.
وبالمثل، إذا كانت هناك حاجة إلى إصلاح أجهزة معينة، يمكن للوحة المعلومات تنبيه أعضاء الفريق بشأن فترة تعطُّل العمل القادمة وإذا ما كانوا بحاجة إلى ترتيبات بديلة للأجهزة. بالإضافة إلى كل هذه المعلومات، تعمل لوحات المعلومات على توحيد رؤية الجميع من خلال تزويد جميع أعضاء الفريق بعرض واحد ومحدَّث باستمرار لما يحدث.
يمتلك نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) القدرة على تقديم أداء أكثر تميزًا. يتولى برنامج CMMS إدارة جميع مراحل عمليات صيانة المنشأة بكفاءة، مع تبسيط المهام ومهام سير العمل.
من الفوائد الأخرى لاستخدام برامج إدارة الصيانة قدرتها على تحسين جداول الصيانة وأتمتة مهام إدارة الصيانة. باستخدام برنامج CMMS، يمكن للمؤسسة دراسة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) وتكاليف الصيانة.
يدعم برنامج CMMS أيضًا مفهوم التحسين المستمر. يحدِّد هذا التحول بشكل دائم النقطة التي تتحول فيها الصيانة من نهج تفاعلي بحت إلى نهج استباقي متكامل يعتمد على بيانات الأداء ويستفيد من أحدث تحسينات الذكاء الاصطناعي.
