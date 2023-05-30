تخيل أنك تسقط وتحطم شاشة هاتف محمول قديم. عند نقله إلى ورشة الإصلاح، قد تجد أن تكلفة إصلاح تلك الشاشة، نظرا لعمر الهاتف، أغلى من شراء شاشة جديدة. يمكن أن يحدث ذلك أيضًا في المؤسسات التي لا يكون من المجدي اقتصاديًا فيها إصلاح المعدات أو التدخل لصيانتها قبل أن تتعطل.

يتعامل هذا الشكل من الصيانة مع الأصول بعد أن تحتاج إلى الصيانة أو تتعطل. بالنسبة لمعظم المؤسسات، فإن الاستجابة للأصول المتعطلة تُعد مكلفة ومرهقة لعملية التصنيع، ويمكن الوقاية منها تمامًا من خلال تطبيق الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM)، من خلال إعطاء الأولوية لأشكال الصيانة البديلة.

وهناك شكل مماثل من أشكال الصيانة التفاعلية وهو الصيانة التفاعلية وهو نهج الصيانة الذي تسمح فيه الشركات عن قصد بحدوث أعطال في المعدات للحفاظ على انخفاض نفقات الصيانة. وعادةً ما يتم استخدامه فقط مع الأصول مثل المصابيح الكهربائية أو البطاريات أو الكمبيوتر المحمول أو خراطيش الطابعات، وكلها إما غير قابلة للإصلاح أو أن إصلاحها سيكلف أكثر من تركها معطلة واستبدالها بقطع غيار.

تُعد الصيانة التفاعلية كمنهج شامل أقل رواجًا في ظل صعود المؤسسات المعتمدة على البيانات، التي يمكنها الاعتماد على كمٍّ أكبر من البيانات لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن كيفية التعامل مع أعمال الصيانة. رغم أن الصيانة التفاعلية تُستخدم غالبًا لأن تكلفة معالجة الأجزاء قبل تلفها قد لا تكون مجدية، فإن الجانب السلبي الحتمي لها هو التسبب في توقف غير مخطط له بينما تسابق الشركات الزمن لاستبدال الأجزاء.