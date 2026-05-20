ما هي صيانة الأعطال؟

وعلى خلاف بعض أساليب إدارة الصيانة الأخرى، لا تتضمن صيانة الأعطال أعمال صيانة دورية أو أنشطة صيانة روتينية تهدف إلى منع تعطل الأصول.

عند تعطل إحدى المعدات ضمن برنامج صيانة الأعطال، يقوم فني الصيانة بتشخيص المشكلة وإنشاء أمر عمل. بينما تعتمد أساليب الصيانة الأخرى على المراقبة القائمة على الحالة في الوقت الفعلي (CBM) والتحليلات التنبؤية، فإن صيانة الأعطال تعتمد بالكامل على الأحداث وقوع الحدث؛ إذ لا تبدأ أعمال الصيانة إلا بعد حدوث العطل.

وتُعد صيانة الأعطال من أقدم وأبسط أساليب إدارة الأصول ولا تزال تُستخدم على نطاق واسع في العديد من القطاعات. فالبيئات الصناعية والمستودعات ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية للمرافق العامة وأساطيل النقل جميعها تعتمد أساليب صيانة الأعطال كجزء أساسي من استراتيجيات الصيانة لديها. ووفقًا لأحد التقارير الحديثة، كانت صيانة الأعطال الاستراتيجية الرئيسية لدى 38% من فرق الصيانة في البيئات الصناعية وحدها.1

ورغم أن صيانة الأعطال غالبًا ما ترتبط سلبًا بفترات التوقف غير المخطط لها والصيانة الطارئة، فإنها قد تكون أداة فعالة للغاية عند استخدامها بصورة استراتيجية. إذ تعتمد فرق الصيانة المتقدمة على برامج الصيانة الاستباقية لأصولها الأكثر أهمية، بينما تستخدم صيانة الأعطال للمعدات غير الحرجة.