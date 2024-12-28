ما الفرق بين LlamaIndex وLangChain؟

التوليد المعزز بالاسترجاع هو تقنية تربط تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة بمصادر البيانات الخاصة. يُسهم استرجاع البيانات المدعوم بتقنية RAG في توسيع قاعدة المعرفة لنموذج التعلم الآلي لتشمل معلومات تتجاوز البيانات التي تم تدريبه عليها. تمنح تقنية RAG نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وصولًا إلى المعرفة المتخصصة التي لا تمتلكها بشكل افتراضي، مثل البيانات الداخلية للمؤسسة.

تعتمد أنظمة RAG في الاستجابة لاستفسارات المستخدمين على استرجاع المعلومات ذات الصلة من مصادر بيانات محددة في الوقت الفعلي، ثم تعزيز القدرات التوليدية للنموذج اللغوي الكبير لتحسين جودة الإجابات. توفِّر النماذج المعززة بتقنية RAG إجابات أكثر دقة وبمستوى أعلى من الارتباط بالسياق.