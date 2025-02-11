ما هي منصة التكامل المضمّنة كخدمة (Embedded IPaaS)؟

فهي تسهل التكامل السلس مع مختلف التطبيقات البرمجية ومصادر البيانات وأجهزة الشبكة دون الحاجة إلى مغادرة المستخدم لبيئة التطبيق المضيف.

على مستوى المؤسسات، تتسم شبكات الحوسبة بالتعقيد والديناميكية الشديدة. ومع تبني الشركات لممارسات التطوير الحديثة والتقنيات السحابية الأصلية (مثل منهجيات الأسلوب الرشيق وعمليات التطوير والخدمات المصغرة وحاويات Docker وKubernetes ووظائف الحوسبة بدون خادم) ، تزداد إدارة الشبكات وإدارة التطبيقات تعقيدًا.

ومع ذلك، يجب على الشركات أن تجد طريقة لإدارة التدفق المستمر لطلبات التكامل من العملاء الحاليين والمحتملين، وهو ما قد يمثل تحدياً للشركات ذات الموارد الهندسية المحدودة.

تعمل خدمات EiPaaS على تبسيط هذه العملية من خلال إنشاء طبقة تنسيق بيانات تتولى معالجة طلبات التكامل والتفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بتطبيقات الجهات الخارجية عبر الشبكة.

يمكّن اعتماد تقنيات EiPaaS المدمجة المؤسسات من استخدام موارد التطوير بشكل أكثر كفاءة. فبينما يركّز المهندسون على منطق التكامل وابتكار الميزات، تستفيد المؤسسات من شبكات حوسبة أكثر أمانًا ومرونة.

وعلى غرار حلول iPaaS، توفّر EiPaaS المدمجة مزايا متعددة للمؤسسات التي تبحث عن حلول تكامل متقدمة. ومع ذلك، تم تصميم EiPaaS خصيصًا كحل برمجي أصلي بعلامة بيضاء لتوفير عمليات تكامل قابلة للتوسع للعملاء.