ما هي منصة التكامل المضمّنة كخدمة (Embedded IPaaS)؟

منصة التكامل المضمَّنة كخدمة (EiPaaS) هي حل تكامل قائم على السحابة يمكّن مزودي البرمجيات من تضمين قدرات التكامل مباشرةً داخل تطبيقاتهم.
فهي تسهل التكامل السلس مع مختلف التطبيقات البرمجية ومصادر البيانات وأجهزة الشبكة دون الحاجة إلى مغادرة المستخدم لبيئة التطبيق المضيف.
على مستوى المؤسسات، تتسم شبكات الحوسبة بالتعقيد والديناميكية الشديدة. ومع تبني الشركات لممارسات التطوير الحديثة والتقنيات السحابية الأصلية (مثل منهجيات الأسلوب الرشيق وعمليات التطوير والخدمات المصغرة وحاويات Docker وKubernetes ووظائف الحوسبة بدون خادم) ، تزداد إدارة الشبكات وإدارة التطبيقات تعقيدًا.
ومع ذلك، يجب على الشركات أن تجد طريقة لإدارة التدفق المستمر لطلبات التكامل من العملاء الحاليين والمحتملين، وهو ما قد يمثل تحدياً للشركات ذات الموارد الهندسية المحدودة.
تعمل خدمات EiPaaS على تبسيط هذه العملية من خلال إنشاء طبقة تنسيق بيانات تتولى معالجة طلبات التكامل والتفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بتطبيقات الجهات الخارجية عبر الشبكة.
يمكّن اعتماد تقنيات EiPaaS المدمجة المؤسسات من استخدام موارد التطوير بشكل أكثر كفاءة. فبينما يركّز المهندسون على منطق التكامل وابتكار الميزات، تستفيد المؤسسات من شبكات حوسبة أكثر أمانًا ومرونة.
وعلى غرار حلول iPaaS، توفّر EiPaaS المدمجة مزايا متعددة للمؤسسات التي تبحث عن حلول تكامل متقدمة. ومع ذلك، تم تصميم EiPaaS خصيصًا كحل برمجي أصلي بعلامة بيضاء لتوفير عمليات تكامل قابلة للتوسع للعملاء.
تقدّم منصات EiPaaS الرائدة عددًا من الميزات التي تساعد الفرق على أتمتة عمليات تكامل البيانات وتحسينها، منها:
توفر معظم شركات iPaaS المضمنة موصلات تطبيقات جاهزة لتطبيقات SaaS الشائعة في مختلف الفئات، لتسهيل عملية تطوير التكامل. على سبيل المثال، قد تتضمن حلول تخزين الملفات موصلات لتطبيقي Box وDropbox، وقد تحتوي أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) على موصلات لتطبيقي Salesforce وHubSpot، في حين قد تشمل أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) موصلات لتطبيقي Namely وWorkday.
تأتي الموصلات المدمجة مزوّدة بمنطق وخوارزميات مصمّمة لتبسيط الاتصال ومزامنة البيانات، بحيث يمكن للفرق تنفيذ التكاملات بسرعة دون الحاجة إلى بنائها من الصفر.
توفّر منصات EiPaaS أتمتة معدّة مسبقًا يمكن لفرق التطوير استخدامها مباشرة أو تخصيصها بما يتناسب مع احتياجاتها. وتتيح القوالب أتمتة مهام بسيطة مثل مزامنة البيانات، وأخرى أكثر تعقيدًا مثل توجيه العملاء المحتملين.
تشتمل العديد من أنظمة التكامل المدمجة على أدوات تحرير مرئية تدعم البرمجة منخفضة أو منعدمة التعليمات البرمجية، إلى جانب إمكانات البرمجة النصية. ويُسهم هذا النهج في تقليل الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية، مما يجعل أدوات iPaaS في متناول أعضاء الفريق الذين لا يمتلكون خبرة في البرمجة.
يوفر مزوّدو منصة iPaaS المضمنة عادة خيارات لكل من بنى المستأجر الواحد أو متعددة المستأجرين . يمكن نشر هذه الأدوات ضمن أُطر عمل منخفضة الاقتران—مثل الخدمات المصغّرة، والحوسبة الخالية من الخوادم، والبُنى المعتمدة على الأحداث—أو ضمن بُنى أحادية (Monolithic)، ما يوفر مرونة في كيفية إدارة الموارد والبيانات.
يمكن لروبوتات المنصات توسيع قدرات EiPaaS من خلال تمكين المستخدمين من الوصول إلى وظائف تكامل البيانات مباشرة من خلال منصة الاتصال المفضلة لديهم (مثل Slack). كما تتيح هذه الروبوتات إدراج الأتمتة المدمجة من منصة المطور إلى بيئة التواصل المؤسسية.
على سبيل المثال، قد يوفّر مطور تكاملًا يُمكّن المستخدم من تلقي الإشعارات والتحديثات من تطبيق جدولة مباشرة داخل Slack أو أي تطبيق مراسلة آخر يستخدمه الفريق.
يقدّم برنامج EiPaaS المدمج لوحات تحكم مركزية (تتضمن مخططات ورسومات وأدوات مرئية أخرى) توفّر لمسؤولي الشبكة عرضًا واضحًا لجميع أنشطة المزامنة، سواء النشطة منها أو الفاشلة.
كما تمكّن لوحات المعلومات المسؤولين من إدارة جميع جوانب تكامل البيانات — بما في ذلك مراقبة الاتصالات والأخطاء وتكوين المشغلات الحدثية — من موقع مركزي واحد.
يمكن للفرق إعداد التحديثات وتبادل البيانات في الوقت الفعلي من خلال إنشاء مشغلات حدثية شرطية أو باستخدام أدوات الأتمتة ضمن EiPaaS. تتيح المشغلات الحدثية للمطورين تصميم استجابات أكثر فعالية للأحداث أو التغييرات المحددة في النظام، مما يُسهم في تحسين عمليات تكامل البيانات.
توفّر حلول iPaaS المضمَّنة أدوات قوية لإدارة المصادقة، ويمكنها التعامل مع رموز الوصول (Access Tokens)، ومفاتيح API، ومجموعة متنوعة من البروتوكولات. تُسهّل عمليات المصادقة الدقيقة التحقق الأمني من هويات المستخدمين وصلاحياتهم، وتساعد فرق التطوير في الحفاظ على سلامة الشبكة وأمانها.
توفّر أدوات EiPaaS وثائق تفصيلية شاملة تساعد مسؤولي الأنظمة على استكشاف المشكلات وحلها دون الحاجة إلى دعم هندسي، مما يقلل من الاعتماد الكلي على فرق الدعم الفني.
تُعدّ iPaaS مجموعة من الأدوات والحلول السحابية ذاتية الخدمة، تمكّن المؤسسات من إنشاء تدفقات تكامل ونشرها عبر أنظمة بنائية هجينة ومتعددة السحابات. تعمل منصات iPaaS على تنسيق تبادل البيانات وتكاملها لضمان تسليم البيانات من طرف إلى طرف للتطبيقات المستهلكة، أو إلى مستودعات وبحيرات البيانات لتحليلها لاحقًا.
إذا كان التكامل، على سبيل المثال، يعتمد على واجهات برمجة التطبيقات، فإن iPaaS ستدير استدعاءات الواجهة، وتتعامل مع المصادقة، وتضمن تبادل البيانات بأمان.
توفِّر حلول منصة التكامل كخدمة منصة واحدة لكل احتياجات المؤسسة لتبادل البيانات وتكاملها. لكن يتطلب استخدام iPaaS من فرق الهندسة تطوير كل تدفق تكامل ونشره. كما تركز هذه المنصات بالكامل على أتمتة مهام سير العمل الداخلية والتكامل الداخلي، لذا فهي الأنسب للمؤسسات التي تعطي الأولوية لتحسين البنية التحتية الداخلية بما يخدم الأطراف المعنية الداخلية.
فعلى سبيل المثال، إذا أرادت مؤسسة نشر أفكار جلسات العصف الذهني كوثيقة واحدة على الإنترانت الداخلية بحيث تكون متاحة للجميع، يمكنها استخدام تكاملات iPaaS التقليدية لتحقيق ذلك. حيث يدمج برنامج iPaaS بيانات كل فريق من واجهة تطبيقه مع بيانات منصة الإنترانت لصالح قادة الفرق والموظفين.
وعلى غرار iPaaS، تقدّم EiPaaS مزايا متعددة للمؤسسات التي تبحث عن حلول تكامل متقدمة، إلا أن EiPaaS صُمّمت خصيصًا كمنصة أصلية داخلية وقابلة للتوسيع بعلامة تجارية بيضاء لتقديم تكاملات مخصصة للعملاء.
تعمل خدمات EiPaaS على تسهيل عمليات التكامل الموجَّهة للعملاء بين منتجات SaaS التابعة لجهات خارجية ومنصة المورد، بحيث يمكن للعملاء ربط تطبيقاتهم بخدمات المورِّد بسهولة. بفضل منصة التكامل المؤسسي كخدمة، يمكن للعملاء إنشاء عمليات التكامل الخاصة بهم ونشرها داخل برمجيات مزود الخدمة، أو يمكن للموردين إنشاء عمليات التكامل نيابةً عن العميل والسماح له باختيار عمليات التكامل التي يريد تبنيها.
فعلى سبيل المثال، لنفترض أن مزوّد SaaS يرغب في التأكد من أن شبكة من المطاعم أو الفنادق أو عملاء آخرين في قطاع الضيافة يمكنهم دمج برنامج جدولة الموظفين بسهولة. يمكن للمزوّد دمج أدوات EiPaaS داخل برنامجه لتسهيل التكامل بين واجهة كل مطعم وبرمجياته، مما يمكّن العميل ويُبسّط عملية التكامل.
تعمل واجهات برمجة التطبيقات الموحّدة - وتسمى أيضًا واجهات برمجة التطبيقات الموحدة أو العالمية - على تبسيط التكامل عبر تطبيقات متعددة ضمن فئة برمجيات معينة (مثل أنظمة CRM)، من خلال توحيد عدة واجهات برمجة تطبيقات في واجهة واحدة. ينشئ هذا النهج طبقة إضافية من التجريد فوق واجهات برمجة التطبيقات ونماذج البيانات الحالية، مما يُسهل التفاعل مع تطبيقات البرامج المختلفة دون الحاجة إلى التعامل مع تكاملات متعددة ومتميزة لكل واجهة برمجة تطبيقات (API).
تبسّط واجهات برمجة التطبيقات الموحدة عمليات الاتصال والتشغيل بين أنظمة متنوعة من خلال واجهة موحدة ومبسّطة. ومع ذلك، فغالبا ما تواجه صعوبة في تنفيذ العمليات غير القياسية.
ونظرًا لافتقار واجهات برمجة التطبيقات الموحدة إلى حزمة تكامل شاملة، فإنها تتطلب من المطورين تنفيذ معظم عملية التكامل بأنفسهم، ولذلك فهي الأنسب للشركات التي تسعى إلى عمليات تكامل بسيطة وسريعة.
توفر أدوات EiPaaS المدمجة للمؤسسات ميزات تكامل وأتمتة أصلية، مما يمكّن المستخدمين النهائيين من الاستفادة من عمليات تكامل مبسّطة وسلسة. تُتيح هذه الأدوات مجموعة متنوعة من التكاملات دون الحاجة إلى تطوير مخصص واسع النطاق، مما يُحسّن سهولة الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين ويقلل الضغط على فرق التطوير وموارد تكنولوجيا المعلومات.
تُعد EiPaaS مفيدة بشكل خاص لشركات SaaS الموجهة للأعمال (B2B)، لأنها تُضمّن قدرات التكامل مباشرةً داخل منصاتها، مما يُحسّن مهام سير العمل ويعزّز تجربة المستخدم في التكامل. وهي مناسبة للشركات التي تتطلع إلى تطبيق إطار عمل تكامل أكثر قوة وقابلية للتوسّع والتخصيص.
ومع نمو المؤسسة، يزداد عدد مستخدميها، ومع اتساع قاعدة المستخدمين، يصبح لزامًا على المطورين دمج المزيد من التطبيقات وقواعد البيانات ضمن الشبكة لتلبية الطلب المتزايد. ويسهم الاعتماد على أدوات EiPaaS المدمجة في تسريع هذه العملية، مما يعزز نمو أعمال SaaS وزيادة تفاعل العملاء ورضاهم.
كما أن مكونات البرامج والموصلات الجاهزة في منصات EiPaaS المدمجة تُبسّط عمليات التكامل وتوسيع البنية التحتية، مما يساعد الشركات على تقليل تكاليف البحث والتطوير وتسريع تقديم المنتجات.
ومع ذلك، لا تقدّم جميع مزودي EiPaaS نفس الميزات. وعند اختيار أنسب مزوّدي EiPaaS لتلبية متطلبات البنية التقنية لديك، من المهم مراعاة ما يلي:
يقدّم كل مزوّد EiPaaS خيارات مختلفة للمطورين لتضمين وأتمتة مهام سير عمل التكامل، ولكن معظمهم يوفّر أربعة خيارات أساسية على الأقل:
التضمين عبر رابط خارجي: يربط التطبيقات بمركز تكامل خارجي، حيث يتم تضمين وتفعيل سير عمل التكامل. يُعد هذا النهج الأبسط، لكنه يوفّر خيارات تخصيص محدودة وقد يتسبب في مشكلات توافق لدى المستخدمين.
تضمين iFrames : يسمح للتطبيقات بتضمين عناصر iFrame (إطارات HTML مضمنة لعرض صفحات داخل صفحة أخرى) تتصل بمراكز تكامل خارجية. وعلى الرغم من أن iFrames تمكّن المستخدم من التفاعل داخل التطبيق مباشرة، إلا أنها تشترك في نفس القيود.
تضمين واجهة المستخدم (UI): يستخدم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بمزود iPaaS لمساعدة الفرق على إنشاء واجهة مستخدم مخصصة بالكامل. يُوفر هذا الخيار مرونة عالية، لكنه يتطلب جهدًا كبيرًا من فرق البحث والتطوير.
تضمين JavaScript SDK: يستخدم مجموعة تطوير برمجيات JavaScript (JavaScript SDK) من مزوّد EiPaaS لتضمين واجهات مستخدم مُصمّمة مسبقًا. يُتيح هذا الخيار للمطورين دمج واجهات JavaScript مع تطبيقاتهم وخدماتهم عبر الإنترنت، مما يحقق أعلى درجات التخصيص مع تقليل الحاجة إلى الموارد البشرية. كما يساعد هذا النهج الفرق على بناء واجهات حديثة وجذابة بصريًا لتحسين تجربة المستخدم النهائي.
وبالرغم من أن مزودي EiPaaS المدمجة يوفّرون موصلات جاهزة، فقد تحتاج المؤسسات إلى تطوير موصلات مخصصة للتعامل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو منطق الأعمال الخاصة بها.
يُتيح العديد من المزودين لفرق التطوير إنشاء موصلات مخصصة باستخدام قالب API محدد قائم على HTTP، لكن هذه الميزة قد لا تغطي جميع التحويلات والعمليات الخاصة بالمؤسسة. كما قد تواجه صعوبة في التعامل مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بجهات خارجية لا تسمح بتعديل منطقها أو عملياتها.
لذلك، فإن اختيار مزود يتيح استخدامًا غير محدود للموصلات ويتيح تخصيصها بالكامل يمكن أن يساعد المؤسسات في تعزيز مرونة الشبكة وتقليل تكاليف استخدام برمجيات EiPaaS.
نظرًا لأن العديد من منصات EiPaaS المدمجة تعتمد على نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، فإن أعمال الصيانة وتدريب الموظفين تُعد سهلة نسبيًا. ومع ذلك، غالبًا ما تُرسل النماذج المستضافة بيانات التطبيقات إلى جهة المورّد، ما قد يشكّل تحديات للمؤسسات التي تفرض متطلبات صارمة بشأن خصوصية البيانات وأمنها.
ويمكن لعمليات التثبيت المحلية أن تخفف من هذه المخاطر، حيث توفّر للفرق بروتوكولات محسّنة لأمان البيانات وخصوصيتها، بالإضافة إلى خيارات تخصيص أوسع.
توفر منصات EiPaaS المدمجة للمطورين وظائف أتمتة لسير العمل عبر السحب والوضع وبدون تعليمات برمجية، مما يساعد الفرق على تخصيص تكاملاتهم بسهولة. لكن من الضروري أيضًا التأكد من أن أدوات بناء واجهات المستخدم (UI) يمكن دمجها بسلاسة داخل برمجياتك، بحيث يتمكّن المستخدمون النهائيون من الوصول إليها بسهولة. فمثلاً، قد ترغب تطبيقات التجارة الإلكترونية في التأكد من أن العملاء يمكنهم عرض تفاصيل مزوّد خدمات الشحن مباشرة داخل التطبيق.
تساعد هذه الميزات على ضمان توافق التكاملات الجديدة مع هوية العلامة التجارية من حيث التصميم والمظهر، وتقديم تجربة عملاء متماسكة.
ويساعد اختيار منصة EiPaaS تُمكّن المؤسسة من تسجيل تدفقات البيانات التي ينشئها المستخدمون وفرق التطوير على تعزيز جهود المراقبة والتحسين المستمر. فمن خلال التسجيلات، يمكن للمؤسسات الاحتفاظ بسجلات شاملة للأنشطة، وتصوّر ذكاء الأعمال من خلال لوحات تحكم مركزية، وتحسين تتبّع الأتمتة وتحليل البيانات بمرور الوقت.
وعند اختيار مزوّد EiPaaS، من المهم أيضًا مراجعة الوثائق التقنية الخاصة به لتحديد مدى قابلية تخصيص المنصة وفقًا لحالات الاستخدام في المؤسسة، إلى جانب فعالية دعم العملاء وميزات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
ويقدّم العديد من مزودي EiPaaS الرائدين فترات تجريبية مجانية، مما يتيح لفرق التطوير اختبار إثبات المفهوم باستخدام برمجيات المورّد قبل اتخاذ قرار استثماري كبير أو تعديل خارطة طريق المنتج أو استراتيجية التكامل بشكل جذري.
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