حلول منصة التكامل كخدمة (iPaaS)

توفير الاتصال عبر جميع تطبيقاتك وبياناتك مع قدرات التكامل التي تناسب الجميع
تخلص من البيانات المعزولة، ومهام سير العمل غير الفعالة، وقيود الأنظمة باستخدام Integration Platform as a Service (iPaaS)). يتيح حل Integration Platform as a Service (iPaaS)) للمؤسسات بناء ونشر تدفقات التكامل التي تربط التطبيقات والبيانات المستضافة في البيئات السحابية العامة والخاصة وبين السحابة ومراكز البيانات في البيئات المحلية. كما أنه يسمح ببناء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وإدارتها وحمايتها وتحقيق العائد منها، مما يمهد الطريق لنهج حديث وفعال للتكامل.
استفِد من مئات الموصّلات والقوالب المُعدّة مسبقًا، في تجربة تأليف بسيطة بلا تعليمات برمجية لإنشاء التدفقات بين جميع تطبيقاتك وتأمينها وإدارتها.
يمكنك اكتساب ميزة تنافسية وتحسين المرونة وإعادة استخدام واجهة برمجة التطبيقات من خلال اعتماد استراتيجية اتصال تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API).
أفسِح المجال لإمكانية رؤية موحّدة على منصة واحدة تضم العملاء والمورّدين وشركاء الأعمال من أجل تقليل التكاليف وأتمتة العمليات بين الشركات في أنحاء المؤسسة.
يمكنك تنسيق وإدارة العمل بين البشر والأنظمة باستخدام المهارات الرقمية لتحسين أداء الأعمال لأقصى درجة.
تقدم IBM قدرات موحدة تلبي جميع احتياجات التكامل، مما يساعدك على بناء تطبيقات وخدمات سلسة تحافظ على تنافسيتك.
تمكين التفاعلية للأتمتة والأعمال الرقمية. يمكنك إدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) لربط التطبيقات وقواعد البيانات والأجهزة. حوّل البيانات المتفرقة إلى قيمة عملية، وانقل التطبيقات إلى السحابة بسهولة.
توسيع قنوات البيع بسرعة. سرّع من نمو القنوات الرقمية وتسريع تنفيذ الطلبات من خلال تحديثات الطلبات في الوقت الفعلي. اجمع البيانات لإعداد التقارير والتحليلات، وعدّل البضائع وخطوط المنتجات بسرعة.
يمكنك ربط البيانات وتبادلها بسلاسة بين الموزعين والمصنعين والشركاء باستخدام عمليات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDIs) المحدَّدة مسبقًا. يوفر الوصول إلى الخدمة الذاتية، ولوحات معلومات أوامر الشراء والاطلاع على الكتالوجات الوقت لجميع الأطراف.
استفد من البنية القائمة على الأحداث لتحقيق سرعة ومرونة على نطاق واسع. اكتشف الحالات، واتخذ الإجراءات في الوقت الفعلي، وقم بأتمتة القرارات، وفعّل إمكانات الإيرادات من خلال تسخير أحداث الأعمال بكفاءة.
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التحول إلى عمل تجاري قائم على البيانات، والتغلب على التحديات الكبرى من خلال التكامل السحابي
تحويل التكامل الهجين إلى ترس باستخدام منصة التكامل كخدمة (iPaaS) الصحيحة
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دراسة الأثر الاقتصادي الإجمالي من إعداد Forrester بتكليف من IBM، نوفمبر 2024 * أظهرت المقابلات والتحليل المالي أن مؤسسة مركبة تحقق منافع بقيمة 3.81 مليون دولار أمريكي خلال ثلاث سنوات، مقابل تكاليف قدرها 1.38 مليون دولار أمريكي، ما ينتج عنه قيمة حالية صافية (NPV) تبلغ 2.43 مليون دولار أمريكي وعائد استثمار (ROI) بنسبة 176%.